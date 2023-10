Zelden zo lekker geklakt

Game- en filmfestivals kennen we wel, maar een beurs alleen voor toetsenborden? Daar keken we bij de Pixel Vault-redactie toch ook even van op. Onze Kevin en Tom, beiden niet vies van knopjes en klikkertjes, drukten door naar Den Haag om ClackyCon 2023 te verslaan.

Op het internationale toneel zijn dit soort toetsenbordconferenties al langer een ding, maar in de Benelux is ClackyCon vooralsnog de enige partij die dit soort samenkomsten organiseert. Om die reden is ClackyCon dan ook tot stand gekomen, zo vertelt organisator Yoran van Driel ons. Als toetsenbordliefhebber wilde hij zelf ook wel eens naar zo’n evenement, maar die bleken er nog niet te zijn in Nederland. Dan begin je er zelf maar een — en zo geschiedde.

Wat zie (en voel je) zoal op ClackyCon?

ClackyCon is vanzelfsprekend geen gigantische beurs á la gamescom; zie het vooral als een gemoedelijke get-together van toetsenbordliefhebbers, zoals liefhebbers van auto-tuning dat ook doen. Verspreid over de zaterdagmiddag passeert toch minstens een honderdtal geïnteresseerden op ClackyCon 2023 — zeker geen verkeerde opkomst voor nota bene pas de derde editie. Aan animo is geen gebrek.

Een handvol fabrikanten en winkeliers is aanwezig met een kraampje, maar het zijn hoofdzakelijk de bezoekers die het Haagse beurshalletje pas écht overvloeden met letterplanken. Met gepaste trots worden extravagante of gewoon hele prettige custom builds tentoongesteld. Van kleine form factors in chique behuizingen tot luxe set-ups voor ergonomisch typcomfort: alles passeert de revue.

Kijken mag meestal met de handjes, uitzonderingen daargelaten. We tellen zeker drie toetsenborden die one of one zijn en enkel door de makers met microvezeldoekjes aangeraakt mogen worden; dit zijn de pronkstukken waar letterlijk duizenden euro’s en/of dagen werk in zijn gegoten. Mooi spul wel.

Desalniettemin blijft ClackyCon 2023 een tastbare en vooral gezellige beurs. Het ene moment friemel je met boterzachte schakelaars, het andere moment word je bijgepraat over printplaten, glijmiddel of handgemaakte houten polssteunen van een ambachtsman in Vietnam. Voor de leek gaat dit toetsenbordwereldje misschien wel erg diep, maar op ClackyCon wemelt het van de ervaringsdeskundigen die je graag wegwijs maken in wat dit allemaal zo mooi maakt.

De ruimte barst van de passie, al is er ook genoeg mogelijkheid om hard inkopen te doen. Bakken met retro toetsenborden en losse schakelaars worden aangeboden, sommige customs staan te koop en ook keycap-kunstenaars lopen rond met unieke waar. Zoek je nog een specifieke of exclusieve pre-built, dan is ClackyCon waarschijnlijk je beste kans om die in het wild aan te treffen.

Pixel Vaults hoogtepunten van ClackyCon 2023

Activiteiten als de workshop schakelaars invetten en de sneltypcompetitie gingen jammer genoeg aan ons voorbij, maar we zagen alsnog aardig wat moois op ClackyCon 2023. Zonder al te veel gedoe: dit waren drie van onze persoonlijke hoogtepunten van de keyboardbeurs.

Wooting UwU — Koddig, maar potentieel krachtig

Niet OWO, maar UwU. Het nieuwe macrotoetsenbordje van toetsenbordfabrikant Wooting moet specifiek osu!-spelers een technisch voordeel bieden. Drie razendsnelle hall-effect-schakelaars stellen spelers in staat om het secure ritmespel nog responsiever te kunnen spelen. De snellere, magnetische schakeltechnologie werd al eens bewezen met de Wooting 60HE, maar de UwU giet die formule in pure osu!-vorm, compleet met een behoorlijk kawaii omhulsel.

Wooting rondde voor de UwU eerder dit jaar een succesvolle crowdcampagne af, destijds met een verwachte oplevering rond augustus. De productie heeft sindsdien enige vertraging opgelopen, maar op ClackyCon 2023 verzekert oprichter Calder Limmen ons dat de eerste UwU-bestellingen in de komende weken verscheept zullen worden. De ontiegelijk koddige non-RGB-uitvoering die Wooting meenam, voelt al behoorlijk gedegen onder de vingers — daar hopen we binnenkort ook onze eigen ritmische prestaties mee op te kunnen krikken.

De Wooting UwU is nog steeds (voor) te bestellen met een vanafprijs van 49,99 euro. De twee RGB-varianten kosten elk 69,69 euro — nice.

Clacky Studio — Kleigoed knutselwerk als keycaps

Ook al lagen de kunstwerkjes zo maar ergens tussen de vele toetsenborden, de knopjes van Clacky Studio maakten meteen indruk. Met behulp van boetseerklei zijn allerlei koddige keycaps vervaardigd, bijvoorbeeld in de vorm van Pokémon-figuurtjes of een cartoonesk stuk gatenkaas. Onderop het kleiwerk prijkt een standaard Cherry MX-uitsparing, waarmee de gekleide knopjes gemakkelijk op het leeuwendeel van de mechanische toetsenborden past.

Voor ons sprongen de kruidnootkeycaps van de zelfstandige kleister er in het specifiek uit. Op de oer-Nederlandse toetsenbordbeurs voelt het behoorlijk on brand om keycaps in de vorm van een landelijke lekkernij af te bakken. Ook leuk: de Nederlandse studente achter Clacky Studio verkoopt haar knopjes gewoon ter plekke op ClackyCon 2023, voor scherpe prijzen bovendien. Dit soort ultiem koddige souvenirtjes vind je niet op een gamescom, laat staan voor schappelijke tarieven.

Benieuwd naar meer van dit soort knutselwerk voor op keyboards? Volg @clacky_studio op Instagram voor leuke kiekjes en updates over welke keycaps te koop staan. Tip: Clacky Studio kleit soms ook huisdieren na als keycap op maat.

Alchemist Keyboards’ isOGR — Een soort meme als macropad

De Britten snappen zelf ook heus wel dat hun eigenzinnige entertoets, die van de zogeheten ISO-layout, een ongebruikelijk onding is. Gezien veel toetsenbordliefhebbers op den duur meerdere van die L-vormige enters verzamelen, bouwt het Britse Alchemist Keyboards daar een nogal ironisch macropaneeltje omheen: eentje voor puur en alleen die omslachtige ISO-enter.

Het zogenaamde isOGR-bordje bestaat uit dertien schroefjes en een minuscuul printplaatje, waarin één schakelaar en twee stabilizers te plaatsen zijn. Over USB-C is daarmee één enkele ISO-enter in te zetten voor wat je maar wilt. Nuttig is anders, maar het voelt als een welgeplaatste inside joke voor toetsenbordkenners. Die zien we nu al eens in de vorm van grove 3D-geprinte kastjes, maar Alchemist Keyboards maakt er daadwerkelijk een chique product van, meerlaags aluminium en al.

Een precieze verschijning voor de ISOGR blijft nog uit, maar Alchemist Keyboards hoopt het apparaatje “binnenkort” aan te kunnen bieden in group buys, op in ieder geval op het Duitse CandyKeys. Goedkoop wordt het grappende product overigens niet: reken maar op een aanschafprijs van 80 à 90 euro.

Klikken we door naar ClackyCon 2024?

ClackyCon zal ongetwijfeld niet ieders kopje thee zijn, het is en blijft toch een niche-evenement. Ben je überhaupt nog niet over op een mechanisch toetsenbord, dan kan dit alles snel overweldigen. Sta je echter open om dieper in dat wereldje te duiken of heb je de mechanische smaak al een beetje te pakken? Dan is ClackyCon juist de plek om even compleet in die rabbit hole te verdwijnen.

Laat je vooral lekker maken met mooie keycaps en uitbundige builds. Voor je het weet zie, voel of koop je iets wat voor jou persoonlijk ‘klikt’. De zoektocht naar het fijnste toetsenbord kan een behoorlijke ontdekkingsreis zijn, maar dat is het mooie aan ClackyCon: iedereen is op datzelfde avontuur en de mooiste opbrengsten en creaties worden gezamenlijk gevierd.

Voor de volgende editie van ClackyCon is nog geen datum of locatie geprikt, maar de komst van een vervolg is in ieder geval zeker. Op de officiële website volgt daarover meer informatie en vind je tevens een doorverwijzing naar de Discord-server, waar toetsenbordliefhebbers altijd welkom zijn.