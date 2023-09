Pure sensatiejournalistiek dit

Producten die beweren je game ‘voelbaar’ te maken: het is meer dan eens geprobeerd, maar meestal blijft het bij luchtfietserij. De Spaanse start-up OWO doet een nieuwe duit in het zakje, met de belofte van een heel ‘haptisch game-systeem’. Op gamescom 2023 hesen we onszelf in zo’n high-tech shirtje voor een body-on ervaring. Het resultaat? Schokkend.

Voor de beeldvorming: OWO’s eerste haptische shirt is sinds kort officieel te bestellen, zij het voorlopig wel met levertijden van minstens drie maanden en een behoorlijk instaptarief. Voor maar liefst 499 euro bestel je de ‘OWO Founder Edition Kit’, met daarin OWO’s unieke shirt en alle bijbehorende accessoires om direct aan de slag te gaan.

Dat is uiteraard niet de minste instapprijs, maar daartegenover belooft OWO dus wel het fysieke gevoel van een handvol populaire games. Met slim geplaatste schokjes over het gehele torso moeten spelers weer net dat beetje dieper in de game-ervaring gezogen worden.

Plakkerige, haptische hesjes

OWO’s eerste voelbare shirt is als een strak wielrennerstenue, waaronder tien haptische regionen schuilen. Met behulp van onmenselijk plakkerige gelstickers klampen de feedbackpunten aan de blote borst, buik, rug en bovenarmen, waar ze allerlei uiteenlopende sensaties kunnen produceren. OWO spreekt zelf van dertig geheel unieke soorten prikkels — daar komen we later op terug met de bevindingen van onze eigen sensatiejournalistiek.

Een relatief onopvallend accudoosje voorziet het kledingstuk van stroom, alsmede de draadloze game-signalen. Het pakketje is opvallend licht en valt gemakkelijk weg in de zakken op de zij van het shirt. Daar voel je niets van. Wel weer jammer: het haptische systeem werkt enkel over Bluetooth (5.2). Een optionele eigen USB-dongle had signaalvertraging kunnen verlagen, terwijl het ook de desktopgebruikers zonder Bluetooth tegemoetkomt.

Desalniettemin: het pak werkt, draadloos en wel. Met een volledig opgeladen accupakketje zou het hele haptische systeem het toch zeker een uur of acht vol moeten houden op gemiddelde intensiteit. In elk geval biedt de batterij voldoende speelruimte voor een flinke, voelbare gamingsessie.

Intensiteit op maat, soms met mate

Het elektronische pak in gebruik nemen vergt uiteraard wat voorzichtige kalibratie. Elk van de tien haptische regionen is zelf uit te balanceren met een minimum en maximum intensiteit, afhankelijk van hoe je lichaam op de haptische feedback reageert. Dat gaat in stapjes van 0 tot 80, maar in onze ervaring is 18 à 19 al enigszins onprettig te noemen — hoger wordt daadwerkelijk pijnlijk.

Vergeet niet: dit shirt klampt zich strak om het lichaam, direct op de huid. Doordat schokken razendsel op relatief gevoelige plekken afvuren, kunnen sommige spieren wat ongemakkelijk of zelfs spastisch reageren. De sensaties voelen om die reden ook behoorlijk persoonlijk, tot aan het intieme.

Niet voor de zieke, zwakke of zwangere gamers

Zelf merkte ik achteraf dat de twee regio’s rond mijn rechterborst significant lager afgesteld hadden mogen worden. De achtergebleven wonden van een klaplong vonden het hele haptische circus namelijk wel erg vermoeiend. Ook na de sessie bleef daar nog een uurtje een soort resterende sensatie voelbaar. Niets aan het handje, maar het onderstreept wel hoe ‘dichtbij’ dit soort sensationele tech kan komen. Daar komt de nodige voorzichtigheid bij kijken — iets waar OWO’s gebruiksvoorwaarden overigens opvallend weinig woorden aan vuil maken.

Nu is OWO’s voelbare belofte vanzelfsprekend niet voor iedereen in de wieg gelegd, maar met een beetje tweaken geeft de ervaring voor het merendeel van de doelgroep waarschijnlijk ook plezier op de lange duur. Dat is simpelweg een kwestie van zelfkennis en persoonlijke voorkeur; dit spul moet je maar net zo intens of subtiel maken als je zelf wilt.

Des te fijner is dan ook dat afzonderlijke intensiteitsniveaus vlot aan te passen zijn in OWO’s desktopapplicatie en een app voor Android en iOS. Daarmee is de prikkeling van specifieke regionen on-the-fly te verlagen of te verhogen, maar in deze interface zijn ook verschillende effecten uit te proberen of geheel uit te schakelen. Niet iedereen vindt het idee van krioelende insecten over het hele bovenlichaam even prettig.

De terugslag van een machinegeweer subtiel voelen in je bovenarm? Dat streelt mij wel.

Gamen met net dat beetje meer oerinstinct

Het daadwerkelijke gevoel van OWO’s haptische gamingpak doet uiteraard iets met je. Met behulp van verschillende trillinkjes simuleert het shirt aardig wat uiteenlopende prikkels. Dertig geheel unieke sensaties is wat ons betreft een wat guitige belofte — de impact van een bijl verschilt immers niet bijster veel van die van een zwaard — maar het gros van de haptische effecten voelt fraai. De terugslag van een machinegeweer subtiel voelen in je bovenarm? Dat streelt mij wel.

Vooral de gesimuleerde schotwonden en klappen voegen veel intensiteit toe aan de spelervaring. Waar beschoten worden in Fortnite soms maar een wat saaie gebeurtenis is, voelt het met OWO’s pak meteen dringend en diepgeworteld. Niet dat het pijn doet — tenzij je dat wilt, wij oordelen niet — maar iemand gaf je net wel een behoorlijke tik op de borst. Dat triggert toch net even wat andere oerinstincten.

Niet alleen helpt de haptische feedback bij het plaatsen van de vijand met een fysieke klap, het maakt een gevecht ook direct persoonlijker. OWO’s shirt fokt je in die zin echt een beetje op en daar komt vanzelfsprekend ook wat additionele adrenaline bij kijken. Op dat front is OWO’s belofte geslaagd: je leeft toch wat directer mee met je virtuele bestaan.

In een VR-game wordt dat instinct nog nét wat verder getild. We testten tijdens de hands-on ook Pistol Whip. Daarbij beweeg je door een level waar flink op je geschoten wordt. Geraakt worden telt in de game met name om het hoofd, dus het gevoel van de schotwonden is minimaal. Echter, de terugslag van de pistolen is prettig en de schok die over het hele lichaam te voelen is na een game-over zet je weer helemaal op scherp.

Ook OWO ontkomt niet aan wat gimmicks

Andere effectjes hebben duidelijk een meer gimmicky aanpak. Denk daarbij aan vergezochte stimulansen, zoals een vrije val, gutsend bloed of een rijdende auto. Dit kaliber sensaties leunt zwaarder op het inbeeldingsvermogen van je lichaam, met voor ons beperkt succes. De ‘wind’ die langs me suist terwijl ik uit de Battle Bus stort, voelt vooral als meerdere minuscule trillinkjes die willekeurig afgevuurd worden. Leuk geprobeerd, maar nee.

In andere gevallen pakken kleinere sensaties alsnog geinig uit. Sla je bijvoorbeeld in-game een drankje achterover, dan ‘borrelt’ er ook iets omhoog over je buik naar je borst. Echt een verrijking voor je game-ervaring zijn deze effectjes niet, maar het pak prikkelt soms ook wel eens lekker buiten de schot- en slagwonden om.

OWO’s belofte komt met onpraktische instapdrempels

Alle geslaagde toepassingen van OWO’s pakken staan tegenover de vele drempels die een game-ervaring als deze met zich meeneemt. Naast een flinke financiële instapdrempel betreft dat vooral een fysieke. Want ja, wie een spelletje wil voelen, moet zich dus wel eerst in een plakkerig tenue hijsen.

Nu zal het aan- en uittrekken over verloop van tijd ongetwijfeld vlotter verlopen, maar voor ons was het een aardige worstelsessie. Zeker het secure plakwerk rondom de gelpads kan wat gehannes opleveren: één foute beweging en ze plakken ongemakkelijk aan het lycra-materiaal of elkaar. Dit is geen vestje dat je ‘even’ aantrekt, het vergt een heel ritueel. Draag je een beha, dan moet je daarnaast nog uitkijken dat die niet in de weg zit van de haptische regionen, want het is dus wel de bedoeling dat alle gelpads contact maken met de huid.

Ook niet onbelangrijk: bij het uittrekken kunnen de pads wrang oprollen of zelfs geheel aan het lichaam blijven plakken. De wear and tear-factor van de plakkertjes lijkt hoog. Hopelijk krijgen eindgebruikers daar snel wat finesse in; een paar setjes gelpads kost immers een schamele 39,95 euro.

Qua ondersteuning voor en vanuit spellen heeft OWO nog een hoop om voor elkaar te boksen.

Goede hoop op meer ondersteuning

Los van financiële en fysieke drempels dient OWO zich ook nog te bewijzen op het digitale front: software stuwt hardware voort. OWO’s pak biedt zelf al een behoorlijk ecosysteem aan instelbare sensaties, maar de native integraties met games lijken vooralsnog wel erg beperkt. Afgezien van een handvol VR-ervaringen, wat free-to-play titels en een eerste officiële integratie vanuit Ubisoft met Assassin’s Creed Mirage, valt er nog niet bepaald veel te halen qua gamesensaties.

Qua ondersteuning voor en vanuit spellen heeft OWO nog een hoop om voor elkaar te boksen, maar de fysieke basis staat. Het beginsel van een geheel eigen platform ligt klaar. Flinke instapdrempels of niet, OWO’s pak maakt nu al een handvol games dat beetje intenser — en dat is toch best tof om te voelen.

Het voelbare unicum lijkt vooralsnog vooral bestaansrecht te vinden onder fanatieke VR-enthousiastelingen en gewaagde livestreamers. Voor een bredere appeal wachten we nog even af wat OWO in de nabije toekomst bakt van hun nog jonge sensatiegedreven ecosysteem.

De OWO Founder Edition Kit is nu te bestellen voor 499 euro, al volgen de eerste verscheping pas richting het einde van 2023. Daarnaast is een unieke OWO Assassin’s Creed Mirage Kit voor 539 euro vooruit te bestellen, met een gethematiseerde prent en de game inbegrepen.

Wil je onze eerste reacties met OWO’s haptische pak in vol ornaat zien? Klik dan even door naar de vlotte Instagram-video die we maakten over onze ‘body-on’ op gamescom 2023.