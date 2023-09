Dit was de opvallendste tech op gamescom 2023

Bakken immersie en gedegen accessoires

Bij een gebrek aan grote gamepartijen zijn het vooral de hardwareboeren die gamescom 2023 op moesten vullen — en dat deden ze met verve. Kevin en Tom gingen op pad om de mooiste tech van de beurs te spotten. Dit waren onze persoonlijke hoogtepunten uit de Keulse beurshallen…

Deze 2023-editie van gamescom was, net als vorig jaar, afgeladen met fabrikanten van randapparatuur en andersoortige tech. Van hardwareboeren met overdadig RGB op de publieke beursvloer tot nicheproducten voor simracers, verstopt diep in de krochten van de Koelnmesse: dit jaar was er meer tech dan ooit te vinden.

Cooler Master en D-BOX’ Motion 1 is fysiek leuk, financieel minder

Tom: Al een poosje terug aangekondigd, maar op gamescom 2023 voor het eerst te voelen: de Motion 1-bureaustoel van Cooler Master en D-BOX. De fysieke stoel is van Cooler Masters makelij, de haptische technologie onderin komt van D-BOX, bekend van de 4DX-bioscoopstoelen. Samen pogen ze ook de game-ervaring thuis een stuk beweeglijker te maken.

De stevige, ietwat futuristische bureaustoel is in staat om precieze schokken te genereren en stukjes te kantelen. Dat klinkt ietwat beperkt, maar D-BOX slaagt erin aardig wat relevante sensaties mee te simuleren. Hoe klappen en aanvallen de stoel doen trillen zal voor sommigen wat gimmicky overkomen, maar de potentie in zeker racespellen is goed voelbaar. Het gerommel van de motor, een wilde kiepbeweging als je over een drempel knalt: dat werkt opvallend goed. Soms lijkt het alsof de stoel wel degelijk zijwaarts schudt, puur omdat het brein door een stukje inlevingsvermogen gefopt wordt. D-BOX speelt daar actief op in.

D-BOX is al goed op weg met de integratie van games, uiteraard vanuit ervaring met de filmindustrie. Ruim honderd games zijn door D-BOX handmatig geoptimaliseerd voor de haptische feedbackmotoren, naast ruim tweeduizend films. Het gros van de ondersteunde spellen betreft, enigszins vanzelfsprekend, voertuigsimulatoren en racespellen.

Een Adaptive Gaming-modus maakt praktisch elke game haptisch aan de hand van onder meer geluidssignalen, maar ook die automatische profielen zijn handmatig te sturen door specifieke feedback aan toetsencombinaties of bewegingen te koppelen. Een digitale marktplaats waar spelers hun eigen profielen kunnen delen bestaat nog niet, maar staat na ons bezoekje in Keulen gelukkig wel op de ideeënlijst.

Pijnlijk is wel de prijspropositie van Cooler Master en D-BOX’ samenwerking. De Motion 1 moet binnenkort officieel in de verkoop treden met een Europese adviesprijs van 2.299 euro. Dat zal voor de gemiddelde pc-gamer toch wat te gortig zijn. Thuis een beetje meetrillen met games en films lijkt voorlopig dus vooral een optie voor enthousiastelingen met domme hoeveelheden brasgeld.

De Nitro Deck van CRKD belooft een behoorlijke upgrade voor je Switch

Kevin: Wie regelmatig een Switch in zijn handen heeft, is wel bekend met de tekortkomingen van de console. CRKD probeert met de Nitro Deck een aantal van die tekortkomingen te verhelpen. Door een grotere grip te maken waar de Switch gemakkelijk inschuift, is de console plots een stuk handzamer om te gebruiken. Hopelijk levert dit minder kramp in de handen op.

Ook het aantal kapotte Joy-Cons zou door de Nitro Deck terug moeten lopen, want de geïntegreerde pookjes beschikken over hallsensoren. Hierdoor verdwijnt de praktische kans op stick drift en kun je nog jaren genieten van je Nintendo Switch. Wie zijn gamingproces wil optimaliseren kan daarnaast nog gebruik maken van de extra rugknoppen om macro’s op in te stellen, maar ook een programmeerbare turbofunctie zit direct aan boord.

CRKD brengt de Nitro Deck standaard in drie kleuren (zwart, grijs en wit) op de markt, maar komt ook met Limited Runs en speciale collecties. Zo is de Nostalgia-collectie nu beschikbaar voor pre-order, waarbij je de Nitro Deck in GameCube-paars, SNES-grijs of mintgroen kan bestellen. De Nitro Deck wordt vanaf eind september geleverd vanaf 69,99 euro.

Meer weten CRKD’s veelbelovende Switch-accessoire? Al onze ervaringen vind je terug in de uitgebreide hands-on met de Nitro Deck.

OWO’s haptische gamingpak staat nog in de kinderschoenen

Tom: Natuurlijk is het flink aan de prijs en een beetje gimmicky, maar het haptische hesje van OWO heeft ergens toch een portie potentie. Middels haptische schokjes worden selecte in-game gebeurtenissen fysiek gesimuleerd op tien plekken op het torso. Zo komt een virtuele klap heel wat dringender binnen – en dat trekt je toch even net wat meer de game in, zo ervoeren we zelf op gamescom 2023.

Tegelijkertijd ervaren we allerlei instapdrempels voor OWO’s technologie. Naast de instapprijs van 499 euro schuurt vooral het ongemak waarmee het plakkerige hesje aan- en uitgetrokken moet worden, maar ook gebrek aan game-integraties ligt dwars. Vooralsnog beperkt OWO zich tot een handvol VR-ervaringen en een kluitje free-to-play-titels, bij elkaar net vijfentwintig stuks, waarvan het gros niet echt native. Dat is wel erg karig voor een luxeproduct als dit, zeker als dit ooit ‘de haptische standaard’ moet worden.

OWO heeft nog een lange weg te gaan om de sensationele tech een beetje verleidelijk te maken voor de mainstream, maar de basis staat. Zit je graag in VR en wil je daar meer van voelen, dan val je mogelijk net in de doelgroep van de OWO Founder Edition Kit.

Benieuwd naar onze uitgebreide ervaringen op gamescom 2023 met de haptische technologie? Klik vooral door de uitgebreide hands-on over OWO.

gamescom 2023-nieuws: Razer Edge verschijnt ook in Europa

Kevin: Hoewel het geen volledig nieuw product is, kondigde Razer gedurende gamescom 2023 de aftrap van de Edge-handheld aan voor de Europese markt. De Razer Edge bestaat uit een Android-tablet en een Razer Kishi V2 Pro-controller wordt het makkelijker om allerlei games via bijvoorbeeld Xbox’ streamingdienst en GeForce Now te spelen. Dankzij de Nexus-software wordt ook alles aan elkaar gekoppeld, waardoor je moeiteloos tussen diensten en games schakelt.

Want ook Android-games vormen geen enkel obstakel voor de nieuwe Snapdragon G3x Gen 1 system on a chip. Dit alles is te zien op een 6,8 inch FHD+ Amoled-scherm dat met een verversingssnelheid van 144hz al je games haarscherp op het beeld tovert – zolang je game of streamingdienst dit natuurlijk ondersteunt. En mochten je games niet native een controller ondersteunen, dan is het met de software zo geregeld om een virtuele controller op je scherm in te stellen en de Kishi-controller alsnog te gebruiken.

De Razer Edge is vanaf nu via Razer te koop voor 499,99 euro. Heb je zelf een prima smartphone en zit je niet te wachten op nog een extra tablet? Dan kun je de Kishi V2 Pro-controller ook los kopen. Los kost de controller voor 149,99 euro. Binnenkort lees je alles over de Razer Edge in onze review hier op Pixel Vault.

Corsair’s Platform:6-bureau legt de lat voor gamingmeubilair hoger

Tom: Die zagen we niet aankomen: hardwarefabrikant Corsair concurreert nu ook met meubelzaken als IKEA. Op gamescom 2023 onthulde Corsair het zogenaamde Platform:6, een modulair zit-sta-bureau dat een soort flexibele werkplek voor gamers en content creators vormt. Denk daarbij aan ingebouwde stopcontacten en kabelgoten, standaarden voor schermen en speakers, maar ook een stevig verticaal railsysteem om hele peg boards en plankjes aan te monteren.

Corsair heeft het modulaire concept vernuftig doordacht. De rails en ophangborden maken gebruik van gestandaardiseerde sleuven en uitsparingen, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden in theorie oneindig zijn. Vrijwel al Elgato’s lampen en armen zijn gemakkelijk aan het systeem te bevestigen met speciale adapters, maar in theorie heeft elke bouwmarkt spulletjes liggen om van alles aan Platform:6 te monteren. Een loeizware camera overhead hangen met muurstatieven? Doet-ie gewoon. Het modulaire platform kan duidelijk flink wat kanten op.

Corsair verwacht Platform:6 wereldwijd in het vierde kwartaal van 2023 op te kunnen leveren, al worden er nog geen harde adviesprijzen genoemd. Qua keuzemogelijkheden wil Corsair meerdere varianten aanbieden, zoals een basismodel met minder meegeleverde modules en zonder de verhogingsmotor. Het bureaublad zelf wordt aanvankelijk aangeboden in walnootkleurige panelen van rubberwood of zwartgelakt MDF. Afhankelijk van animo onder geïnteresseerden overweegt Corsair andere houtsoorten en -tinten.

Tot dusver onze hoogtepunten wat betreft tech op gamescom 2023. Heb je zelf een persoonlijke uitblinker of wil je simpelweg iets meer weten over de hierboven genoemde onthullingen? Laat het ons vooral weten in de reacties hieronder of meng je in de de gezellige discussies over tech van onze Discord-server.