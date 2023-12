Eindelijk nieuwe gameplay in de Sims 4 Te Huur?

In gesprek met Sims 4-producer en game designer

Sims 4 Te Huur maakt van jouw sim een huisjesmelker, droombewoner, betrokken huiseigenaar of huurder from hell. Vanaf 7 december is het met Te Huur mogelijk om met meerdere gezinnen op één kavel te wonen, of dat nou in een appartementencomplex is of trailerpark: het kan allemaal. Pixel Vault mocht een blik werpen op de eerste gameplay en ging in gesprek met Sims 4-producer Rebecca Doyle en Sims 4 game designer Jessica Croft.

De eerste gameplaybeelden laten zien dat je huizen kunt bezitten, maar ook kunt verhuren. Rebeccas sim steekt bijna het hele wooncomplex in de hens tijdens een poging om van hardnekkige schimmel in de badkamer af te komen. Als huiseigenaar moet ze bepalen welke huurders ze wel en niet wil toelaten. De hamvraag: mogen geesten bij mij op zolder wonen? Het maakt nieuwsgierig. In Te Huur kun je nu namelijk voor het eerst spelen als huurder én huiseigenaar.

Sims 4 Te Huur en Sims 4 Stedelijk Leven

Wat je precies gaat bezitten of bewonen, is aan jou. Het hoeft echt niet alleen een appartement te zijn. Wij moesten namelijk al direct denken aan Sims 4 Stedelijk Leven, maar Jessica en Rebecca verzekeren ons dat dit pakket toch echt anders is. ‘Stedelijk Leven ging echt over het wonen in een grote stad, het leven in een appartement. Te Huur gaat om gemeenschappen, community building en het ervaren van verschillende culturen’, vertelt Jessica. Rebecca vult haar aan: ‘Het is bovendien niet zo dat je in Te Huur alleen appartementen kunt bouwen. Je kunt bouwen wat je zelf wilt en zelf bepalen wat je op de kavel wel en niet wilt verhuren en welke ruimtes je aanmerkt als “gedeeld”.’ In die gedeelde ruimtes kun je bijvoorbeeld samen koken.

Wanneer je de mods en cheats buiten beschouwing laat, kun je maximaal zes units per kavel verhuren met in elke unit acht bewoners. Je kunt zelf ook op de kavel wonen, maar dat hoeft niet. Het is mogelijk om tussen de verschillende families te switchen, maar dit gebeurt wel met een laadscherm. En ja, je kunt er ook voor kiezen om twee vierkante meter aan acht sims te verhuren. Of ze er veel voor willen betalen en zich goed zullen gedragen, is een tweede. Dat brengt Jessica op het tweede grote verschil tussen Stedelijk Leven en Te Huur. ‘Je kunt spelen als huiseigenaar en als huurder. De gameplay voor huurders laat veel ruimte voor dramatische verhaallijnen. Vrienden die tegenover elkaar wonen en bij elkaar de deur binnenvallen, denk aan sitcoms als Friends en Seinfield. Als huiseigenaar heb je juist weer veel verantwoordelijkheden: je moet je bezit onderhouden en huurders vinden.’

Micromanagen of lekker laten gaan

Het klinkt als veel werk, huiseigenaar zijn. Je kunt de huur per dag bepalen, net als de verhuurtermijn en de huisregels. Je kunt zelfs kiezen wat voor soort bewoners je wel en niet toelaat. Geesten bijvoorbeeld. Je kunt letterlijk een trailerpark vol geesten bezitten. Maar je moet ook rekening houden met de klusjes in je woningen, zoals de muren vol schimmel. Je kunt het aanpakken, negeren of gewoon in de fik steken. Met alle gevolgen van dien.

Het klinkt zelfs bijna als een managing sim, zoals bijvoorbeeld Bear ’n Breakfast, waar je als beer een bed & breakfast runt. En zo zou je dit nieuwe uitbreidingspakket inderdaad kunnen spelen. ‘De keuze is aan jou. Te Huur geeft je tal van mogelijkheden, dus als je wilt micromanagen, dan kan dat. Maar je kunt ook een wooncomplex bouwen en de boel de boel laten. Je kunt ervoor kiezen om alle klusjes zelf te doen, maar je kunt er ook een contractor voor inhuren’, zegt Rebecca.

‘We hebben een ontzettend creatieve Sims-community die lang om dit pakket gevraagd heeft. We wilden er daarom voor zorgen dat dit pakket zo breed mogelijk te spelen is en dat de functies in elke wereld mogelijk zijn. Of je dus wilt bouwen, verhalen wilt vertellen of gewoon wilt investeren in huizen, dan kan dat allemaal’, vult Jessica aan. Het is nog even afwachten hoe dit straks daadwerkelijk gaat uitpakken.

Je kunt letterlijk een trailerpark vol geesten bezitten.

De nieuwe wereld Tomarang

De nieuwe, door Zuidoost-Azië geïnspireerde wereld heet Tomarang en valt direct op door de nachtmarkt, die toch wel een beetje doet denken aan de verschillende marktkraampjes van Stedelijk Leven. Naast veel nieuw eten is er nu ook een snelkookpan, een waterkoker en je kunt nu potlucks houden met je familie en buren. Tuktuks sieren de buurt, hier en daar kun je een kaarsje branden bij een altaar en veel meubels komen nu met een rotanmotief. Jessica heeft veel van haar eigen jeugd in de wereld verwerkt. ‘De nieuwe plastic stoel zullen heel veel Aziatische mensen waarschijnlijk herkennen, daar heb ik zoveel op gezeten!’

Aanvullend zijn er een tempel en een vismarkt (beide helaas wel een rabbit hole, deze plekken zijn gebouwen die dienst doen als een zwart gat waarin je sims uren achtereen verdwijnen en je nul interactie hebt met de taak of activiteit die ze uitvoeren), een tijgeropvang en een botanische tuin. Het ziet er mooi uit, maar stiekem hadden we gehoopt op minder rabbit holes en meer interactieve locaties. We missen de hectiek van het rondlopen op zo’n vismarkt en het bidden in de tempel, bijvoorbeeld.

Eigenschappen, angsten en doelen

Er zijn bovendien vijf nieuwe eigenschappen en angsten. Voor ons sprong de eigenschap “nosy” er direct uit. Deze hoort namelijk deels bij de nieuwe inbreekmogelijkheden die dit uitbreidingspakket met zich meebrengt. Ja, je leest het goed. Je kunt nu bij je buren inbreken.

Kleptomanen kunnen hun hart ophalen, maar er zijn ook geheimen om te ontdekken, schan-da-lig-e geheimen over je buren. Het past helemaal in het beeld van de kleine gemeenschap, waar iedereen een geheim heeft. Het is iets waar Jessica het allermeest naar uitkijkt: ‘Het gluren in andermans leven, het inbreken – allemaal in-game natuurlijk’, voegt ze er lachend aan toe. ‘Het ontdekken van alle geheimen is echt mijn persoonlijke highlight van dit nieuwe pakket.’ Wat je uiteindelijk met alle nieuwe informatie doet is aan jou. De buren afpersen bijvoorbeeld.

Andere nieuwe eigenschappen zijn “cringe”, “generous” en “child of the village”. Voor het eerst in de Sims 4-geschiedenis is er ook een eigenschap voor alleen oudere sims: “wise”. In een gemeenschap hebben de oudere mensen vaak het meeste meegemaakt. ‘Het voelde als een passende eigenschap voor deze leeftijdsgroep’, zegt Rebecca. ‘Wijsheid komt immers met de jaren, zeggen ze wel.’ Nieuwe doelen zijn onder andere “five star property owner” en “seeker of secrets”.

We missen de hectiek van het rondlopen op zo’n vismarkt en het bidden in de tempel, bijvoorbeeld.

Een nieuwe laag voor Sims 4-gameplay

Al met al hoopt Jessica dat Te Huur voor elke speler wel wat toevoegt. ‘Welke uitbreidingen je ook hebt en met welke je dan ook het liefste speelt, Te Huur voegt echt een nieuwe laag toe aan de algemene speelervaring van Sims 4. Of dat nou over bouwen of verhalen vertellen gaat. Er zit voor elke Sims 4-speler wel iets bij.’ Rebecca is het daarmee eens. ‘Ik kan echt niet wachten om te zien wat iedereen met het pakket doet!’

Zelf zijn we vooral benieuwd hoe het spelen zelf zal verlopen: chaotisch, gestroomlijnd, tijdrovend, of alles tegelijkertijd? We kunnen hoe dan ook niet ontkennen dat we toch wel erg nieuwsgierig zijn geworden. We hebben lang gewacht op echt een nieuwe feature in de Sims 4 (zoals hier te lezen is). Zal Te Huur die verwachtingen waarmaken? Je leest het binnenkort in onze review.

