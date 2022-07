Deze indies kun je in het derde kwartaal van 2022 verwachten

Bear and Breakfast, Stray, Serial Cleaners en meer

In de lijst van games in 2022 komen grote titels als Horizon Forbidden West en Elden Ring voor. Maar hoe zit het met de kleinere namen? Vanuit de indiesector komt ons namelijk ook een flinke stapel games tegemoet waar we hoge verwachtingen van hebben. We duiken die stapel in om opvallende releases van het derde kwartaal van dit jaar uit te lichten.

In de eerste helft van 2022 zijn al wat mooie namen als FAR: Changing Tides en We Were Here Forever voorbij gekomen. De komende maanden is dat niet anders, want we hebben genoeg releases om voor in onze handen te wrijven. Hieronder acht indiegames die je het komende kwartaal kunt verwachten.

Stray

Releasedatum: 19 juli

Platformen: PC, PlayStation 5 en 4

Ontwikkelaar: Blue Twelve Studio

Als een van de grotere indiereleases mag Stray in deze lijst natuurlijk niet ontbreken. Toen deze third-person adventuregame met een twist werd aangekondigd tijdens de PlayStation Showcase in 2020, wekte het meteen de interesse van zowel spelers als critici. Je speelt als een kat die in een vreemde, futuristische wereld terechtkomt en de weg naar zijn familie zoekt. De game is vrij lineair maar heeft ook openwereldelementen.

Stray komt op 19 juli uit. Met de nieuwe PlayStation Plus Extra en Premium-abonnementen is de game vanaf release gratis te spelen.

Bear and Breakfast

Releasedatum: 28 juli

Platformen: PC, Nintendo Switch

Ontwikkelaar: Gummy Cat

Hank de beer wil een B&B starten middenin het bos waar hij zelf woont. In Bear and Breakfast is het aan jou om ervoor te zorgen dat zijn droom werkelijkheid wordt. Deze managementgame heeft tal van opties om je plekje in het bos eigen te maken, en kleurrijke personages van zowel dierlijke als menselijke aard brengen quests en leuke interacties met zich mee.

Vanaf 28 juli kun je je eigen B&B starten in het bos.

Retreat to Enen

Releasedatum: 5 augustus

Platformen: PC

Ontwikkelaar: Head West

Voor deze titel reizen we flink vooruit in de tijd, want Retreat to Enen speelt zich af in 3600. De mensheid heeft eindelijk oorlog en haat afgezworen. Mensen proberen in vrede samen te leven en de natuur te omarmen. Je reist af naar het bedevaartsoord Enen om daar een toegangsritueel uit te voeren. Tijdens deze uitdaging gebruik je je futuristische tech om hutten te bouwen, voorwerpen te maken en de wildernis te overleven.

Je kunt het ritueel aangaan vanaf 5 augustus.

Tyrants Blessing

Releasedatum: 8 augustus 2022

Platformen: PC, MacOS

Ontwikkelaar: Mercury Game Studio

In deze klassiek ogende turn-based strategiegame heeft de Tyrant iedereen in ondoden veranderd. Als een select groepje nog levende mensen vecht je in kleine levels tegen het gigantische ondode leger van deze slechterik. Met acties zoals jezelf verbergen, zand in de ogen van je tegenstander gooien of anderen beschermen, voegt de game meer tactische extraatjes toe aan het turn-based RPG-genre.

Tyrants Blessing wordt op 8 augustus verwacht. Via Steam kun je alvast een demo spelen.

Lost in Play

Releasedatum: 10 augustus

Platformen: PC, Nintendo Switch

Ontwikkelaar: Happy Juice

Ooit wel eens de weg naar huis kwijtgeraakt? Het gebeurt deze broer en zus, die niet alleen de weg terug moeten vinden maar ondertussen allerlei fantasiewezens tegenkomen. De stijl doet erg denken aan Cartoon Network-series als Over the Garden Wall en Hilda, en de gameplay lijkt zich te focussen op het oplossen van verschillende soorten puzzels.

Je kunt in deze game verdwalen op 10 augustus.

Cult of the Lamb

Releasedatum: 11 augustus

Platformen: PC, PlayStation 5 en 4, Xbox One, Xbox Series X en S, Nintendo Switch

Ontwikkelaar: Massive Monster

In deze roguelite horrorgame start je je eigen sekte! Je speelt als een bezeten lammetje dat van de slacht gered is door een mysterieus figuur. Natuurlijk staat daar iets tegenover: je moet zijn groep volgelingen flink vergroten en rivaliserende sekteleiders uit de weg ruimen. De bijna schattige tekenstijl sluit vreemd genoeg heel goed aan bij de donkere thematiek van Cult of the Lamb.

Hoe het voelt om een sekte vol getekende figuurtjes te starten, kunnen we ontdekken vanaf 11 augustus.

Frank and Drake

Releasedatum: augustus 2022

Platformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ontwikkelaar: Appnormals Team

In deze mysterieuze game ligt het lot van vreemdelingen Frank en Drake dichter bij elkaar dan ze ooit hadden kunnen denken. De een leeft vooral ‘s nachts en de ander overdag, dus om de vreemde gebeurtenissen om hen heen te ontrafelen moeten ze met elkaar communiceren via sticky notes. In de fictieve stad Oriole City is van alles te ontdekken dat jouw theorie over wat er gebeurd is kan versterken of juist onderuithalen.

Naar verwachting kunnen we ergens in augustus uitpluizen wat er allemaal in Oriole City gebeurt.

Serial Cleaners

Releasedatum: 22 september

Platformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Ontwikkelaar: Draw Distance

De boel op moeten ruimen na een bloederige moord is niet het prettigste werk, maar levert wel interessante gameplay op. In Serial Cleaners speel je als vier professionele schoonmakers die er (los van elkaar) voor de maffia voor zorgen, dat er geen enkel spoor achterblijft. Aan het eind van de negentiger jaren ontmoeten zij elkaar en komen ze er eigenlijk pas achter wat ze allemaal verscholen hebben…

Vanaf 22 september kunnen we flink gaan schoonmaken!

Natuurlijk zijn er nog veel meer games om naar uit te kijken de komende tijd! De releaselijst van juli kun je hier vinden.

Naar welke games kijk jij het meest uit? We horen het graag van je in de comments!