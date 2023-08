Waar gaat het heen met de Sims?

In gesprek over het erfgoed van Will Wright

Sims 4 verscheen in 2014 en telt inmiddels al 14 uitbreidingspakketten, 18 stuff packs, 12 game packs en 23 kits. De kwaliteit lijkt en voelt met elk pakket slechter. Neem de uitbreidingen met nieuwe werelden vol lucht, rabbit holes en decoratieve, maar vooral nutteloze setstukken. Bovendien verschijnen de toevoegingen zo snel achter elkaar, dat er schijnbaar geen tijd is om de bugs eerst weg te werken. De eerste releaseweek van elke nieuw pakket gaat inmiddels traditiegetrouw samen met lachwekkende bugs en problemen. Waar gaat het in de toekomst heen met de Sims, vragen Pixel Vault-redacteuren Robert en Esther zich af?

Na negen jaar De Sims 4 moet er onderhand een keer een einde komen aan dit deel en is het tijd voor De Sims 5. Hoewel The Sims Studios het volgende deel al heeft aangekondigd, is een release nog ver weg en moeten we het voorlopig nog even doen met De Sims 4. Zo verscheen onlangs nog De Sims 4: Paardenboerderij, waar Esther weinig enthousiast van werd.

De meest uitgebreide Sims-game herhaalt zichzelf vooral

Esther

Ik kan me nog herinneren dat Sims 3 werd aangekondigd en hoe ontzettend enthousiast ik daarvan werd. Het voelde echt als nieuw en anders dan Sims 2. Toch kan ik me inmiddels nog maar weinig van Sims 3 herinneren. Misschien niet zo heel gek omdat vijf jaar later Sims 4 al verscheen. Die voelde vooral als veel herhaling, helemaal omdat je pakketten als Seizoenen en Huisdieren weer opnieuw aan moest schaffen. Ik heb nooit begrepen (buiten het geldmotief) waarom het basispakket niet gewoon al met seizoenen kwam.



Dat voelt eigenlijk nog steeds een beetje zo. Neem nu het nieuwe uitbreidingspakket Sims 4 Paardenboerderij. Hadden paarden niet toegevoegd kunnen worden bij Sims 4 Huisdieren of Sims 4 Landelijk leven? Maar in plaats daarvan moet je €39.99 betalen voor het kunnen hebben van paarden. Het voelt een beetje alsof ze alles proberen te rekken tot de verschijning van Sims 5 en ik ben heel benieuwd hoe ze het gevoel van herhaling in die game straks tegengaan. Ik mag toch hopen dat we dan niet weer al die pakketten – maar dan met net iets andere namen – moeten aanschaffen.

Robert

Na De Sims 3 keek ik erg uit naar een nieuw deel dat de open werelden van deel 3 verder zou uitbouwen en waarin we afscheid gingen nemen van de lelijkste sims ooit. De Sims werden een stuk knapper in De Sims 4, maar de wereld werd teruggezet naar het systeem van De Sims 2. Dat betekent een nieuw laadscherm voor elk kavel dat je bezoekt en niet meer op je fiets door een grote wereld rijden. Het voelde als een stap terug, in plaats van een stap vooruit in de franchise. Dat geldt ook voor de pakketten die in de loop van de afgelopen negen jaar zijn toegevoegd. Het is een herhaling van eerdere zetten en het voelt ook voor mij alsof we content uit vorige games opnieuw moeten kopen, maar dan ik kleinere, minder complete pakketten.

Dat wil niet zeggen dat ik geen plezier heb in De Sims 4, want ik heb de game net als voorgaande delen honderden uren gespeeld. Ik had er alleen meer van verwacht, zeker aangezien dit vierde deel al zo lang loopt. De game had completer dan ooit moeten zijn na zoveel ontwikkeltijd en dat is het niet.

The Sims The Sims 2 The Sims 3 The Sims 4

Door de kits, packs en bugs het bos niet meer zien

Robert

Als je nu nieuw binnenkomt in De Sims 4 moet je volgens mij eerst een halve studie volgen om erachter te komen wat een uitbreiding is en wat slechts een pakketje is met een handvol stoelen en een tafel. Daar komt bij dat elk pakket, groot of klein, meer bugs toevoegt dan nieuwe opties om je Sims aan te kleden. Voor mij was het breekpunt het pakket De Sims 4: Mijn Bruiloft, dat bruiloften onmogelijk maakte en er meestal ook een of meerdere doden vielen.

Esther

Dat gevoel van een studie volgen herken ik wel ja. Het heeft best wel even geduurd voordat ik wist dat er überhaupt Sims 4 kits werden verkocht. Ik zag op een gegeven moment echt de bomen door het bos niet meer. Ik speel de Sims zelf vaak in vlagen: heel vaak en lang achter elkaar en dan weer een periode minder of zelfs helemaal niet. Als ik na zo’n periode weer ‘terugkwam’ waren er zoveel nieuwe pakketten bijgekomen, dat ik eerst een avond aan het uitzoeken was (lees: reviews van Robert lezen) welke pakketten ik er nog eventueel bij zou willen kopen. Alle nieuwe pakketten aanschaffen zou een duur grapje worden. Wanneer je alle Sims 4 pakketten koopt, ben je 1094,33 euro kwijt.

Die bugs leveren wel hilarische content op. Veel Sims-YouTubers die ik volg springen hier vaak op in. Ook maken ze steeds vaker gebruik van mods en cc. Wel wordt die community (die ik dus volg) steeds negatiever over de nieuwere pakketten. Zelf heb ik hier gemengde gevoelens bij. Het is niet dat ik Sims niet meer leuk vind, absoluut niet, maar ik merk wel dat de kwaliteit minder wordt.

Robert

De kwaliteit wordt zeker minder. Bij elke grotere uitbreiding wordt de nieuwe buurt kleiner en hebben we minder kavels om mee te spelen. Hierdoor raak ik eigenlijk de nieuwe buurten nauwelijks meer aan merk ik. Mijn sims houden zich voornamelijk op in Windenburg, waar je nog een fatsoenlijk aantal kavels hebt om je buurt eigen te maken. Daarnaast zijn er steeds minder activiteiten die je zelf kunt ondernemen in de nieuwe buurten en worden we afgescheept met rabbit holes. Deze plekken zijn gebouwen die dienst doen als een zwart gat waarin je sims uren achtereen verdwijnen en je nul interactie hebt met de taak of activiteit die ze uitvoeren.

Esther

Die toenemende rabbit holes zijn mijn grootste ergernis. Je moet echt een flinke dosis fantasie hebben, wil je in je storytelling met je Sims iets kunnen maken van al die rabbit holes. Je zit eerst in een laadscherm voordat je op een locatie komt waar je Sims voor een paar uur verdwijnen in een zwart gat. Ik hoop heel erg dat die rabbit holes in Sims 5 verleden tijd zijn.

The Sims buurt The Sims 2 buurt The Sims 3 buurt The Sims 4 buurt (Windenburg)

Wat verwachten we van De Sims 5?

Esther

In juni werden er eindelijk ontwikkelingen rondom Sims 5 (of Project Rene, zoals ze het intern bij Maxis noemen) bekendgemaakt. Een releasedatum is er nog niet, maar er is nu wel een tipje van de sluier gelicht. De ontwikkelingen in de Behind the Sims Summit Stream Event leggen de focus op bouwen, decoreren en het delen van je creaties met vrienden: “We want to make it easier to work together and share”. De gameplay die ze erbij laten zien, lijken op functies die met verschillende mods nu al beschikbaar zijn in Sims 4. Het kleurenwiel dat ze laten zien was er zelfs al in Sims 3.

Kleurenwiel The Sims 3

Robert

De opties om straks je huis in te richten lijken met De Sims 5 een sprong voorwaarts te maken. Niet alleen meer meubels en likjes verf, maar ook meer opties om zelf meubelsets samen te stellen en kleur te geven. Daarnaast zien de nieuwe animaties voor de Sims er veelbelovend uit en ik kan niet wachten om eigen haarstijlen te creëren met de nieuwe tools waarmee je haar zelf kunt kleuren. Deze nadruk op de creativiteit van de speler is iets wat ik alleen maar kan aanmoedigen voor het nieuwe deel.

Esther

Een andere nadruk lag op het spelen via verschillende apparaten: “No matter who you may want to play with, we want you to be able to play wherever you want,” waarna ze lieten zien hoe de game er op mobiel uit komt te zien.

Robert

Dat de game speelbaar moet zijn op elk apparaat, maakt mij eerlijk gezegd enigszins ongerust. De Sims 4 was in veel opzichten een stap terug, omdat de game op zoveel mogelijk computers speelbaar moet zijn. Als De Sims 5 ook moet draaien op een smartphone, dan heb ik er een hard hoofd in dat De Sims zich ooit nog naar een hoger niveau dan deel 3 gaat tillen. Ik hoop dat we in ieder geval op pc een volwaardige nieuwe Sims-ervaring krijgen, die er niet alleen mooier uitziet, maar ons ook meer opties en vrijheid geeft.

Esther

Het viel me ook op dat de ontwikkelaars met klem benadrukten dat ze nog in de vroege ontwikkeling van het spel zaten en dat het erg nieuw is dat ze “jaren voor het verschijnen van een game updates delen”. Hoeveel Sims 4 toevoegingen kunnen we dan dus nog verwachten? Ik weet ook niet goed meer wat ik van de nog volgende pakketten kan verwachten…

Robert

In ieder geval meer bugs. Het is tergend hoe slecht speelbaar sommige gameplay-elementen zijn geworden door de jaren heen in De Sims 4. Ik hoop dat er voor het volgende deel een betere basis wordt gelegd, waarin nieuwe toevoegingen niet de hele game overhoop gooien. Ik merk namelijk dat ik De Sims 4 minder vaak opstart, omdat ik geen zin heb in de worsteling met de game om een peuter in bad te doen. Dat moet prioriteit nummer één zijn voor De Sims 5. Daarnaast hoop ik dat de wereld weer open wordt, zoals in deel drie, maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren.

Esther

Ik ben ook benieuwd wat er met de eigenzinnigheid van de Sims gaat gebeuren met Sims 5. Gaat het streven naar het steeds realistisch nabootsen van het leven ten koste van de gekke personages, acties en gebeurtenissen? Ik kan me nog heel goed herinneren dat er vooral in de eerste Sims een heleboel rare Sims rondliepen (er staat me iets bij van een heks, de geest in de lamp, de inbreker en de plantsims). En ken je Social Bunny uit Sims 2 nog?

The Sims 2 inbreker The Sims 3 Plantsim

Robert

Ik verzorgde mijn sims altijd goed, dus ik weet niet waar je het over hebt! Nee, natuurlijk herinner ik me dat rare konijn nog. Ik schrok me echt dood toen die voor het eerst verscheen en weer verdween als je op een andere sim klikte. Goede stof voor nachtmerries. Ergens snap ik wel dat The Sims Studios de game wat minder eigenaardigheden kan geven nu De Sims echt gericht is op de hele familie. Toch mis ik ook de dagen dat De Sims nog gemaakt werd door Maxis en je uit je stoel sprong als het deuntje van de inbreker door je speakers klonk. Ik verwacht dat dit in De Sims 5 alleen maar minder wordt, aangezien uitgevers steeds minder risico nemen om hun games zo vaak mogelijk te verkopen. Wat zeker geldt voor EA.

Esther

Misschien zijn wij straks gewoon niet meer de doelgroep 😉 Het gaat hoe dan ook nog even duren voordat we erachter komen wat het écht gaat worden. Ik ben in ieder geval benieuwd.

Wat hoop jij van Sims 5? Laat het weten in de reacties!