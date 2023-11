Gemengde gevoelens

Ik heb bij elkaar opgeteld zevenenveertig dagen speeltijd in de multiplayer van Modern Warfare 3 zitten. Nee, niet zeven weken lang een paar uurtjes per dag, maar de volle 47×24=1128 uur! Het gaat dan wel over de Modern Warfare 3 uit 2011, toen soldaten er nog uitzagen als soldaten en je maar één attachment op je wapen kon zetten. Waar blijft de tijd? Vorige week is de reboot van Call of Duty: Modern Warfare 3 uitgekomen. Heeft deze game de kwaliteit om er net zoveel uren in te steken als in het origineel?

Ik val meteen met de deur in huis om de olifant uit de kamer te duwen. Deze review is geen tirade tegen Activision, omdat ze weer het spaarvarken van de argeloze gamer kapotslaan. Het Californische bedrijf heeft zeker de hamer vast, maar er zijn genoeg andere artikelen die dat behandelen.

Ja, de veranderingen in de gameplay van Modern Warfare 3 (hierna MW3) zijn minimaal ten opzichte van Modern Warfare 2 van vorig jaar, waardoor de game van zeventig euro meer als een grote patch aanvoelt. En inderdaad, de campaign laat te wensen over. Maar er is genoeg leuks om zowel de beginnende speler als de Call of Duty-veteraan weer lange tijd zoet te houden. Misschien geen 1128 uur, maar zeker hier en daar een avondje totdat COD-2024 uitkomt. Positive vibes!

Viktor Makarov is het nieuwe kwaad

MW3’s verhaal is een direct vervolg op dat uit de voorgaande delen en Warzone, de free-to-play battle royale variant van Call of Duty. Als je de eerste games in de serie hebt overgeslagen, heb je aanvankelijk geen idee wie wie is en wat waarom gebeurt. Dit schrikt nieuwelingen misschien af, maar het is natuurlijk ook niet zo alsof je de eerste twee delen van The Godfather hebt gemist.

In het verhaal van MW3 zul je in de rol van verschillende leden van het eliteteam Task Force 141 een eind moeten maken aan de terreurdreiging van Viktor Makarov. Makarov is een nare Russische ultranationalist die de derde wereldoorlog wil ontketenen door Oost en West tegen elkaar op te zetten. Hiertoe bereidt hij een serie aanslagen voor waarvan hij hoopt dat de partijen die elkaar in de schoenen zullen schuiven. Zijn favoriete speeltje is een chemisch wapen van supergeconcentreerd saringas.

De leden van Task Force 141, alsmede hun voornaamste opdrachtgever Kate Laswell van de CIA, zijn allemaal enorm stoere bikkels, met hart voor de goede zaak. In dit soort scenario’s is er geen ruimte voor nuances, alleen voor karikaturen. De hoofdrolspelers in het MW-universum zijn dan ook heerlijk over de top. Alle publiekslievelingen keren weer terug: Farah, Soap, Gaz, Ghost en natuurlijk Captain Price, het gamepersonage met de beste snor na Super Mario.

Lineaire en open missies

Naast het gebruikelijke lineaire geweld, bevat de campaign voor het eerst ook semi-open wereld missies. Deze levels zijn echter ronduit zwak. Het heen-en-weer geloop is saai en soms frustrerend, omdat de markers op de minimap niet altijd goed aangeven waar iets ligt. Je moet in het begin van het verhaal rond een vliegtuigwrak naar mobiele telefoontjes in de sneeuw zoeken, maar de posities van die dingen kloppen gewoon niet. Ook irritant aan deze levels is dat er vaak alleen aan het begin een checkpoint ligt. Als je in een bepaalde missie bijvoorbeeld twee van de drie helikopters hebt uitgeschakeld, maar het loodje legt bij de derde, moet je toch weer helemaal opnieuw starten.

De campaign bevat nog andere slordigheden. Vijanden op een ladder zijn om een of andere reden onkwetsbaar, een belangrijke helikopter verdwijnt spoorloos zodra hij ontploft en gebeurtenissen treden in werking op een trigger, ook al strookt dat niet met de rest van de omstandigheden. Je moet op een gegeven moment geruisloos een hoge officier uitschakelen om zijn keycard te bemachtigen, maar je vijanden vervolgen gewoon hun weg zodra dat is gelukt, ook al doe je het recht voor hun ogen en hadden ze het net nog op je gemunt.

Je snelheid krijgt een boost in de multiplayer

Maar goed, het gros van de mensen koopt de nieuwe Call of Duty voor de multiplayer. En die levert weer een behoorlijk gestroomlijnde ervaring op. MW3 is sneller en dynamischer dan zijn voorgangers. Er zijn een aantal subtiele veranderingen in het bewegingssysteem doorgevoerd. Je operator kan zich (met de juiste perks en weapon attachments) sneller over de map verplaatsen en er zijn een aantal tweaks die je handelingssnelheid verhogen, zoals gedeeltelijke reloads en de mogelijkheid om je slide te cancellen. Een en ander zorgt ervoor dat je als een parkouratleet over en langs obstakels kunt racen zonder dat je gevechtskunsten eronder leiden.

De game introduceert ook een nieuwe houding om je wapen vast te houden, een middenweg tussen hipfire en ADS (Aim Down Sight) genaamd Tactical Stance. Tactical Stance combineert voordelen van beide wapenhoudingen. Kort gezegd, je bent sneller en hebt meer zicht op je omgeving dan bij ADS en je hebt een kleinere bullet spread dan bij hip firing. Het is een ideale stand als je verwacht om het hoekje tegen iemand aan te lopen.

De toegankelijkheid van Tactical Stance is met de knoppen op de controller even wennen, maar in de instellingen zijn verschillende opties beschikbaar. Ik vergeet nog wel vaak in het heetst van de strijd dat de nieuwe stand tot de mogelijkheden behoort. Gelukkig is er genoeg tijd op de COD-kalender om dit onder de knie te krijgen.

In Tactical Stance houd je je wapen schuin

Dynamische gevechten

Om de dynamiek van de gevechten te bevorderen is de gezondheid van de operators opgeschroefd, zodat er een langere TTK (Time To Kill) ontstaat. Dit leidt tot meer interactie tussen de spelers dan wanneer iedereen binnen een milliseconde dood neervalt. Een langere TTK zorgt ervoor dat spelers meer risico nemen en dat is in de regel goed voor de game. Het ontmoedigt campen bijvoorbeeld.

TTK heeft ook invloed op het instapniveau van nieuwe COD-spelers. Fouten worden minder snel afgestraft en de multiplayer wordt dus leuker en toegankelijker voor de grote groep nieuwelingen. Ikzelf speel liever met een kortere TTK (zodat de initiële reactietijd beslissender is voor de uitkomst van een vuurwisseling), maar daarvoor kan ik uitwijken naar Hardcore mode, waar één of twee kogels al dodelijk zijn.

Red dots op de minimap

De grootste gameplay-verandering ten opzichte van de vorige Modern Warfare-games is dat een vijand op je radar verschijnt als deze een wapen zonder silencer afvuurt. Dit was uit de games in de reboot Modern Warfare-serie gehaald, omdat Infinity Ward vond dat spelers te afhankelijk waren van de minimap en niet meer gewoon recht voor zich keken tijdens het spelen. Deze beslissing is door lead developer Sledgehammer echter teruggedraaid.

Ik ben zelf erg blij met de verandering naar de nieuwe (oude) instelling. De rode stipjes die aangeven waar je vurende vijanden zijn geven niet alleen informatie over je directe omgeving, maar laten je ook de flow van de game beter bepalen. Daar had ik in de vorige delen vaak moeite mee, wat leidde tot een voorzichtiger speelstijl dan me lief was. In MW3 ren ik weer vrolijk het gevaar tegemoet, want ik weet nu in elk geval waar het vandaan komt.

Je kunt voor het eerst ook de vorm van je minimap kiezen

Nostalgie viert hoogtij

Momenteel zijn er zestien levels beschikbaar in de 6v6 multiplayer modi (Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, etc.). Dat is veel voor de launch van een COD-game. Er zit echter een addertje onder het gras, want de releaselijst is een exacte kopie van die van Modern Warfare 2 uit 2009. Er is geen enkele originele map gemaakt. Is dat lui? Ja. Is dat erg? Nee.

Naast de nostalgieboost voor de spelers van de eerste uren, bieden de remakes namelijk nog een voordeel: ze zijn erg goed! Oké, er zit een enkele zeperd tussen (kuch, Derail, kuch), maar over het algemeen zijn de levels van MW2-2009 van een niveau dat niet vaak werd aangetikt in de COD-games die volgden. Iedereen moet een keer rond kunnen rennen op Highrise, Skidrow, Afghan en Terminal en nu zijn deze gelukkig voor de nieuwere generatie spelers weer beschikbaar.

Need a tent?

De remakes hebben langere stukken terrein zonder dekking dan we tegenwoordig gewend zijn en ze zijn ook iets vriendelijker voor campers. Yikes! Op een gegeven moment werden in multiplayer-levels de meeste scherpe hoeken afgerond (door er kleine obstakels in te plaatsen) en kreeg elke ruimte minimaal drie ingangen om campen te ontmoedigen, maar in de tijd van MW2-2009 werden er nog vrolijk donkere hoeken en vrijwel afgesloten ruimtes in de levels opgenomen. Ach ja, campers zijn van alle tijden, het beste is ze gewoon te negeren. Loop een blokje om.

Naast de gebruikelijke 6v6 gamemodes herintroduceert MW3 de 6v6 War-gamemode en een geheel nieuw Zombies-avontuur: Operation Deadbolt. Ook zijn er drie originele levels gemaakt voor Ground War (32v32) en Invasion (40v40). De nieuwe levels zitten weer vol verticaliteit en de gevechten die er ontstaan zijn heerlijk chaotisch. Bij al te veel schietende operators en ontploffingen in beeld vraagt de game wel veel van je hardware. Bij mij zakte de framerate soms naar een bedenkelijk niveau.

Kies je vest en je andere kleding

In MW3 heb je natuurlijk weer legio opties om je operator precies zo uit te rusten als jij hem of haar graag wilt hebben. Het systeem is iets anders dan in voorgaande jaren. Je begint met het kiezen van een vest (bijvoorbeeld een Infantry of Engineer Vest), dat bepaalde mogelijkheden en beperkingen oplegt aan je verdere keuzes. Het Gunner Vest geeft je bijvoorbeeld twee primary weapons, maar je verliest een perk-slot.

De perks zitten voor een deel ingebouwd in je vest, maar zijn ook gelinkt aan de rest van je kledingstukken. Scavenger Gloves geven je bijvoorbeeld – je raadt het al – de vertrouwde Scavenger-perk. Het nieuwe systeem is even puzzelen, maar uiteindelijk komt het vrijwel op hetzelfde neer als wat we eerder gewend waren. Oude wijn in nieuwe zakken.

De keuze aan wapens in MW3 is enorm. Momenteel zijn het er 115 en er zullen er later natuurlijk nog meer toegevoegd worden. Een groot deel van de wapens komt over uit MW2-2022, maar er is ook een dertigtal nieuwe aanwinsten. Als je een bepaald wapen al in MW2 speelde, wordt de hoedanigheid van dat wapen zoals level, attachments en camo’s overgeheveld naar MW3. Dit laatste geldt ook voor operators, operator skins en andere cosmetica. Ik heb in de eerste dagen na de launch al heel wat Lara Crofts met een gouden Victus XMR rond zien rennen.

Nog even terug naar die olifant

Een nieuwe Call of Duty is er natuurlijk niet alleen voor de ervaren spelers, maar ook voor de nieuwelingen binnen de franchise. Zij zullen aan MW3 een goede instap-game hebben. De multiplayer is iets vergevingsgezinder dan voorheen en dat maakt het voor een grotere groep mensen leuk. Spelers die al de nodige tijd van hun leven aan Call of Duty hebben besteed en daardoor (hopelijk) beter zijn geworden, hebben nog genoeg manieren om zich te onderscheiden in hun online potjes: het vaardigheidsplafond ligt hoog.

Als je niets om de nostalgische levels geeft en ook niet geïnteresseerd bent in de campaign, dan kun je MW3 gerust overslaan. Maar als je wilt genieten van een stel van de beste multiplayer-levels uit de geschiedenis van Call of Duty in een game waarin je al je leuke spulletjes uit MW2 meeneemt, dan moet je toch je spaarvarken een tik geven. Oink!

Call of Duty: Modern Warfare 3 is nu beschikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One en Xbox Series X/S.