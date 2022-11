Infinity Ward haalt de hoge hoed tevoorschijn

De jaarlijkse Call of Duty is er weer! Deze keer uit de hoed van de grote favoriet: Infinity Ward. Met de reboot van Modern Warfare sloeg Infinity Ward al een slag in de juiste richting. Wordt de nieuwe game dit jaar een groot succes of zal het floppen zoals de vorige Call of Duty-titel Vanguard?

Met het vervolg op het lovende eerste deel en een ververste multiplayermodus hoopt de studio Infinity Ward niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar aan de top staat. Voor het eerst sinds de eerste Call of Duty zal er namelijk geen nieuwe game komen volgend jaar. Call of Duty: Modern Warfare 2 zal de komende twee jaar de focus worden met uitbreidingen op elk gebied.

Op pad met oude bekenden

De campagne is een grote verbetering ten opzichte van het vorige deel, die al erg sterk was. Elke missie is uniek, het verhaal zit sterk in elkaar en het smaakt naar meer. Mensen die de originele Modern Warfare 2 hebben gespeeld kunnen wel redelijk voorspellen wat er gaat gebeuren in het verhaal. Dat neemt de impact deels weg. Wel is het een realistischere verhaallijn vergeleken met het originele verhaal.

Je vliegt in de campagne de hele wereld over. Zo zit je met de ene missie in Amsterdam en met de andere ergens in Mexico. Je taak is het vinden van drie raketten in handen van een terroristische organisatie en erachter te komen hoe ze eraan komen. Dit gaat allemaal gepaard met de typische Call of Duty-missies waar veel actie in zit.

Bekende gezichten keren daarbij terug in het verhaal en je leert ze ook beter kennen. Zo kom je bijvoorbeeld meer te weten over Soap en Ghost en de relatie tussen de twee. Dit is wel een van de hoogtepunten van de campagne. Een ander hoogtepunt is de hoeveelheid variatie in de soorten missies. Zo heb je bijvoorbeeld een missie met survivalelementen, verschillende soorten stealth-missies en je standaard bomvol-actie-missies. Ze zijn allemaal goed verspreid door de game zodat je niet te veel van een soort missie achter elkaar speelt.

Hoe mooi de campagne ook is, het heeft ook een paar anticlimaxen. Gelukkig komt er een uitbreiding voor de campagne om die teleurstellende momenten te verminderen. Overigens voor het eerst in de geschiedenis van Call of Duty komt er een uitbreiding voor het verhaal in hetzelfde spel. Of het goed zal uitpakken valt te bezien.

Ook zijn er drie extra missies te spelen met een vriend: de Spec Ops-missies. Een leuke toevoeging die ook z’n eigen uitbreidingen zal krijgen. De missies kan je heel makkelijk uit elkaar houden doordat er één sluip missie is, één actiemissie met helikopters en voertuigen en één hordemissie waarin je verschillende rondes vol met tegenstanders moet uitschakelen. De missies zijn leuk maar meer dan één keer spelen voegt weinig toe.

Voel je als de Special Forces

Dit jaar ziet het spel er echt fenomenaal uit. Het ziet er zelfs zo mooi uit dat het soms lastig is om te zien of het nou echt is of geanimeerd. De personages zien er gedetailleerd uit waardoor ze bijna op echte personen lijken. Ook heb je bijvoorbeeld een level dat zich afspeelt in Amsterdam, wat zo goed uitgewerkt is dat het echt lijkt alsof door de hoofdstad loopt. Dat allemaal werkt mee aan het gevoel van realisme in het spel, wat dit jaar erg te voelen is. Dat komt ook door de lage time-to-kill, het goede geluid en het beweegsysteem. Het realisme is wel meer te voelen in de campagne dan in de multiplayer, maar blind vooruit rennen – zoals in menig Call of Duty ervoor.

De wapens voelen erg goed aan, al helemaal op de PlayStation 5. Dat komt vooral door de adaptive triggers van de ps5-controllers. Ook zijn er hartstikke veel wapens beschikbaar; 51 om precies te zijn. Met het beweegsysteem kan je veel kanten op tijdens missies en online matches. Infinity Ward heeft de mappen daarop aangepast, waardoor je veel mogelijkheden hebt in de breedte en hoogte.

Dit is misschien wel één van de ergste starts ooit in de Call of Duty-geschiedenis en dat is onbegrijpelijk voor zo’n titaan in de gaming industrie. Jesse Zuidema

Haastige spoed is zelden goed

Na een succesvolle bèta begin oktober was de tijd eindelijk aangekomen om de multiplayer officieel uit te brengen. De bèta verliep redelijk op een paar bugs na en gaf een goed vooruitzicht op de start van de multiplayer. Helaas bleekde realiteit erg teleurstellend. Dit is misschien wel één van de ergste opstartingsfases van een nieuwe game in de geschiedenis van Call of Duty. Dat is onbegrijpelijk voor zo’n titaan in de gamingindustrie.

Van veel crashes tot features die niet goed werken – de launch had het allemaal. Daardoor was het spel in het begin lastig te spelen. Gelukkig is tijdens het schrijven van deze review dat probleem verholpen, maar zijn er nog vele andere problemen aanwezig. Zoals het skill based matchmaking, iets wat al lang in Call of Duty zit en steeds beter wordt. Alleen dit jaar is het matchmakingsysteem zo kapot dat je het ene moment speelt tegen spelers die zo slecht zijn dat het wel robots lijken, maar het andere moment mensen tegenover je hebt die zo goed zijn dat je compleet omver wordt gelopen.

Het vernieuwde pingsysteem is voorlopig uit de game gehaald. Als je een tegenstander pingde, bleef hij gedurende de match zichtbaar. Het nieuwe tuningsysteem van Gunsmith 2.0 is er ook uitgehaald omdat het er voor zorgt dat je gelijk kan richten in welke omstandigheden dan ook: iets dat ook nooit zo snel kon. Het is dus lastig om een aantal van deze nieuwe elementen te beoordelen – ze zitten simpelweg niet in het spel momenteel.

Het is verbazingwekkend dat de game in deze staat is uitgebracht, al helemaal als je het vergelijkt met de bèta die redelijk verliep. Je voelt dat het spel te snel is uitgebracht. Ik schraap nog alleen maar de top van alle problemen met deze voorbeelden en dat is geen grapje. Killstreaks die onbruikbaar zijn, wapens die zomaar verdwijnen, horizontaal niet meer kunnen richten en meer: de studio heeft veel werk te doen als ze een goede playerbase willen houden voor de komende twee jaar. Een launch zoals deze kan namelijk ervoor zorgen dat veel mensen afzien van het spel.

Old school Call of Duty

Het is zo jammer dat Call of Duty: Modern Warfare 2 zo van start is gegaan. Want als het spel eenmaal werkt, dan werkt het ook echt uitstekend. Het verbetert namelijk op elk vlak vergeleken met het eerste deel. De gunplay voelt goed aan, de time-to-kill is verlaagd en de camo’s zien er fantastisch uit. Er zijn zeker dingen die beter kunnen maar de multiplayer van Modern Warfare 2 voelt bijna aan als de perfecte Call of Duty dankzij alles wat het te bieden heeft als het eenmaal werkt.

Het voelt namelijk weer aan als de Call of Duty’s van vroeger, toen de franchise op z’n best was. Dit komt doordat het klassieke recept erbij wordt gepakt en daar op wordt uitgebreid – iets wat de laatste tijd steeds meer verdween. Zo houdt Infinity Ward het simpel met de standaard modi en terugkerende wapens waar iedereen van houdt, maar breidt het ook uit met bijvoorbeeld de nieuwe modus Invasion.

Invasion is een nieuwe modus voor Call of Duty. Waarin de voorganger Modern Warfare al kwam met Ground War dat 32 tegen 32 was, komt Invasion met 40 tegen 40 waarin ook veel computergestuurde personages met het gevecht zullen meedoen. De levels zijn groter en er is veel meer gaande, maar op een duidelijke manier zodat je wel weet wat er aan de hand is. Het enige minpuntje van deze modus is dat snipers te sterk zijn. Dit komt doordat er geen bullet-drop is en je dus van lange afstand mensen kan one-shotten.

Een groot terugkerende favoriet is toch wel echt de nuke, of zoals het nu heet de MGB: een killstreak die je standaard krijgt na het maken van dertig kills met een wapen dat het spel eindigt. Jarenlang zag je dit soort killstreak niet in Call of Duty, maar eindelijk keert het terug. Het ziet er ook nog eens spectaculair uit. Op het moment van activeren komt er een vliegtuig tevoorschijn dat een paar grote raketten afvuurt op de locatie – een genot om te zien

Het punt waarop Infinity Ward nog kan verbeteren is de levels voor de standaard 6-tegen-6-matches. De meeste levels zijn namelijk een deel van de Ground War en Invasion-levels. Dat is ook te merken omdat ze net te groot zijn voor 6-tegen-6. Veel levels zijn daardoor ook niet heel interessant om te spelen, enkele uitzonderingen daargelaten.

Een groot terugkerende favoriet is toch wel de nuke, of zoals het nu heet de MGB Jesse Zuidema

Jarenlang overeind blijven

Call of Duty: Modern Warfare 2 zal dus twee jaar lang uitbreidingen aan elk onderdeel geven. Zo komen er nieuwe modi, maps, wapens en meer. Een paar dingen die al bekend zijn gemaakt zijn het uitlichten wel waard.

Warzone 2.0 zal dit jaar uitkomen samen met het eerste seizoen en DMZ. Warzone was al één van de grootste spellen in de afgelopen jaren en met Warzone 2.0 zal waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. Een grote toevoeging hieraan is dat er voertuigen uitgerust worden met wapens, zoals tanks, gepantserde auto’s met een machinegeweer en aanvalshelikopters. Wat er nog allemaal aan wordt veranderd is zal bekend worden als het uitkomt.

DMZ is een nieuwe modus in Call of Duty. Dit is Infinity Ward’s kijk op het populaire spel Escape from Tarkov. Hoe het precies eruit zal zien is onbekend. Infinity Ward is er namelijk erg mysterieus over. Het enige wat we weten is dat het gespeeld zal worden op het Warzone-level. Verder is het alleen maar speculeren, maar als een liefhebber van Escape from Tarkov heb ik hier grote verwachtingen voor. Warzone 2.0 en DMZ komen 16 november uit.