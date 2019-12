Als er één franchise de laatste jaren in het nieuws is geweest, dan is dat Star Wars wel. Zo zijn de meningen verdeeld over de nieuwe films en was niet iedereen even enthousiast over de Star Wars-games uit de koker van EA. Zelfs ik had mijn twijfels toen ik een preview schreef over Star Wars Jedi: Fallen Order, maar ik moet mijn mening bijstellen na het spelen van de volledige game.

Hoewel EA de Star Wars-franchise onder zijn hoede nam, is Respawn Entertainment verantwoordelijk voor Star Wars Jedi: Fallen Order. Best spannend, want het was voor het eerst dat Respawn Entertainment een volledige singleplayergame ontwikkelde. Na ruim vier jaar tijd mag het resultaat er absoluut zijn.

Ren Cal, Ren

Het verhaal speelt zich vijf jaar na de dodelijke Order 66 af. Cal Kestis, een ex-Padawan, verbergt zich op de planeet Bracca. Hier is hij onderdeel van een schoonmaakploeg die oude schepen uit elkaar haalt. Wanneer een vriend van hem bijna sterft, gebruikt Cal de Force om hem te redden. Helaas voor Cal trekt dit de aandacht van de Inquisitors. Al snel verschijnen de Second en Ninth Sister ten tonele en moet Cal voor zijn leven vrezen. Deze Sisters zijn ex-Jedi die zijn gezwicht voor de donkere zijde van de Force. In totaal zijn er tien Brothers en Sisters, waarvan we een aantal ook in de vele comics of tv-series zagen. Gelukkig voor Cal komen net op tijd een voormalige Jedi genaamd Cere Jundi en kapitein Greez hem te hulp. Vanaf dat ogenblik begint het gevecht om het keizerrijk ten val te brengen.

In de eerste momenten van de game voel je gelijk wat voor ellende Cal allemaal doorstaan heeft. Vooral de gesprekken aan boord van de Mantis (het schip van kapitein Greez) geven de personages meer diepgang. Deze gesprekken voelen echter nooit misplaatst en bevatten de nodige humor. Aan boord van de Mantis krijg je als speler al snel de keuze om te bepalen waar de reis naartoe gaat. Er zijn namelijk vijf planeten waar rebellen de hulp van een Jedi maar al te goed kunnen gebruiken. Hoe verder je in het verhaal komt, hoe meer planeten er tot je beschikking komen. Respawn Entertainment heeft in ieder geval goed zijn huiswerk gedaan, er zijn namelijk ontzettend veel easter eggs te vinden. Daarnaast zien we veel bekende gezichten terug, waaronder Saw Garrera uit de Rogue One-film.

Planeethoppen

Het bezoeken van de planeten brengt gelukkig veel variatie met zich mee. Zo is er de planeet Kashyyyk waar de Wookiees al generaties lang leven, de planeet Bogano waar mysterieuze krachten huishouden en de planeet Dathomir waar de duistere kant volop aanwezig is. Het doel van je bezoek is om meer te weten te komen over een kluis op de planeet Bogano.

Op elke planeet is er een rijk aanbod aan verschillende flora en fauna, maar heeft elke planeet ook zo zijn eigen verhaal. Via allerlei paden kun je de planeten verkennen. Soms kom je daarbij op plekken die je liever niet had gezien. Op Kashyyyk bijvoorbeeld kwam ik oog in oog te staan met een reusachtige spin terwijl ik nog niet zoveel vaardigheden had om deze te verslaan.

Hoewel er dus vaste wegen zijn die je moet bewandelen, voelt dit nooit lineair aan. Je keert regelmatig terug naar een planeet omdat je dan met een bepaalde vaardigheid een ander pad kunt openen. Gelukkig kun je shortcuts vrijspelen naarmate je de planeet verkent, zodat je niet elke keer een bepaalde sprong moet halen of een puzzel moet oplossen.

Een met de Force

Zoals het verhaal duidelijk maakt ben je vijf jaar lang op de vlucht geweest en heb je de Force niet gebruikt. Dit gegeven wordt mooi vertaald naar het leren van vaardigheden. Naarmate je verder komt in het verhaal kom je weer dichter in contact met de Force. Hierdoor kun je op een gegeven moment een Force Push of een Force Pull gebruiken. Nergens had ik het gevoel dat dit geforceerd aanvoelde. Zonder al te veel te verklappen kan ik zeggen dat je Jedi-training op een mooie manier wordt vormgegeven.

Hetzelfde geldt voor je vechtkunsten met een lightsaber. Deze zijn namelijk niet van het standaard hack-and-slash kaliber. Je moet van tevoren goed nadenken hoe je je aanval plant. Zelfs bij normale stormtroopers kun je het onderspit delven als je hersenloos om je heen gaat hakken. Het blokkeren van aanvallen is daarbij van levensbelang. Ook tijdens de vele baasgevechten moet je gebruikmaken van je krachten of het blokkeren van aanvallen. Uiteraard hebben de bazen een bepaald ritme dat je moet achterhalen, maar deze bazen kunnen vrij snel schakelen, waardoor je constant op je hoede moet zijn. Zo zijn er grote beesten die woest om zich heen slaan, maar ook tegenstanders die zelf erg handig zijn met een lightsaber. Elk gevecht voelt uniek genoeg om interessant te blijven.

Buiten de vele Force-vaardigheden die je gedurende het verhaal ontgrendelt, kun je zelf ook skills vrijspelen. Je verzamelt namelijk vaardigheidspunten die je kunt inzetten om bijvoorbeeld een bepaalde combo, een betere verdediging of meer levenspunten te ontgrendelen. Deze skills zijn gegroepeerd in drie verschillende categorieën, namelijk Survival, Force en Lightsaber. Het is geheel aan jou of je een balans zoekt of dat je je vooral op een specifieke categorie richt, waardoor elke playthrough anders gaat aanvoelen.

Aanpassingsvermogen

Tot slot kun je nog gebruikmaken van je trouwe droid BD-1, die je ook kunt upgraden en die jou weer kan voorzien van stimpacks. Deze zul je regelmatig nodig hebben als er een moeilijke eindbaas voor je neus staat. De game heeft een hoge moeilijkheidsgraad maar beloont je daar ook voor. Meerdere keren heb ik verschillende tactieken gebruikt, totdat ik de juiste vond. Bereid je in ieder geval voor op het terugkeren naar checkpoints.

Het terugkeren naar planeten heeft ook als voordeel dat je verschillende voorwerpen kunt vinden. Zo zijn er tal van lightsaber-onderdelen te vinden, skins voor BD, outfits voor Cal en kun je de Mantis een nieuwe laag verf geven. Ook zijn er plekken te vinden waar Cal de Force kan gebruiken om een herinnering op te roepen. Zo vond ik op Kashyyyk een plek waar een Wookiee was gestorven en hoorde ik hoe dit was gebeurd. Deze kleine verhaaltjes geven je het gevoel dat er in de omgeving geleefd wordt.

Tijdens je verkenningstochten wordt je avontuur ondersteund door een sterke soundtrack die perfect past bij de omgeving waar je je in bevindt. Ook tijdens gevechten hoor je de bekende klanken van Star Wars uit je speakers en voel je je als een echte Jedi. Het enige nadeel dat ik moet benoemen zijn de technische foutjes in het spel. Zo merk ik dat sommige animaties niet altijd aansluiten op wat jij intoetst, waardoor je net dat gevecht verliest of van een rand afvalt. Ook had ik enkele keren last van textures die nog niet geladen waren.

Al met al is Star Wars Jedi: Fallen Order een zeer geslaagde singleplayergame geworden met een ijzersterk verhaal en diepgaande gameplay. De hoofdgame speel je in ongeveer vijftien uur uit, maar de vele verzamelobjecten rekken dit nog een paar uur op. Gelukkig is er genoeg variatie qua planeten om het geheel interessant genoeg te houden. Hopelijk kunnen we meer van dit soort Star Wars-game verwachten.

Conclusie Star Wars Jedi: Fallen Order is een waardige game geworden in de lange lijst van Star Wars-games. De gameplay voelt constant uitdagend aan, waardoor je op je hoede moet blijven. Het verhaal en de personages weten te boeien en trekken je mee in de nasleep van Order 66.

Goed! Diepgaand verhaal

Personages met diepgang

Uitdagende gameplay Wat minder... Af en toe wat technische foutjes Wel spelen als... je op zoek bent naar een diepgaande Star Wars-game met uitdagende gameplay.

Niet spelen als... je niks met Star Wars hebt of snel gefrustreerd raakt.

