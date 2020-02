Voor de mensen die net als ik uit de jaren 90 komen, is Sabrina een behoorlijk bekend fenomeen. We maakten namelijk al eens eerder kennis met de heks in Sabrina, the Teenage Witch. De Sabrina die eind oktober 2018 een eerste deel kreeg op Netflix is daar echter de complete tegenhanger van. Humor maakt plaats voor duisternis, zwarte thema’s en flink wat ontmoetingen met de duivel. Inmiddels zijn we al toe aan Part 3 en het ziet er niet naar uit dat dit deel een lichtpuntje gaat bieden voor onze blonde heks.

Deze review bevat geen spoilers voor part 3 van Sabrina. Wel ga ik ervan uit dat je Part 1 en 2 gezien hebt ,want daar ga ik wel dieper op in.

Het Greendale waarin Sabrina woont, lijkt een heel schattig dorp, maar niks is minder waar. Het dorp bevat veel geheimen die langzaamaan niet meer geheim kunnen blijven. Dat betekent dus kijkvoer voor ons en Part 3 moet dan ook nog spannender worden dan de eerste twee delen.

Het verhaal gaat door..

Als ik eerlijk ben, was ik totaal niet onder de indruk van de eerste nieuwe afleveringen van Sabrina. Ik heb wel doorgekeken, maar vond het aan de saaie kant en moest me door de afleveringen heen slepen. Het was duidelijk dat de opbouw richting een goed verhaal bezig was, maar toch vond ik het veel te lang duren eer er echt iets gebeurde. Toch begon ik aan Part 2 en dit deel wist me blij te verrassen. De duivel begon nu echt een prominente rol in te nemen en dat maakte de boel net wat spannender.

De onthulling dat Sabrina de dochter van de duivel is, zorgde dan ook voor flink wat consternatie bij ons thuis. Haar krachten die een toppunt bereikten, waren een pareltje om naar te kijken en het beloofde dan ook heel veel. Part 3 gaat vrolijk verder waar het tweede stuk eindigde en Sabrina heeft maar één missie voor ogen. Het redden van Nicholas Scratch, die nu zijn dagen slijt in de hel.

Als je denkt dat dit het enige probleem is waar Sabrina in dit deel tegenaan loopt, dan heb je dat natuurlijk helemaal mis. De duistere kerk waar ze deel van uitmaakt is diens krachten verloren en stelt dus niet zoveel meer voor op heksenvlak. Dit is wel een heel beroerde tijd om geen krachten meer te hebben, want iets oerouds staat voor de deuren van Greendale en is niet van plan te wachten tot er opengedaan wordt.

Spanning tot en met

De serie kwam tijdens Part 2 pas echt op gang en als ik daar nog niet om was, had het derde deel dat wel gedaan. De makers hebben hun uiterste best gedaan om ons op het puntje van onze stoel te zetten tijdens het kijken en dat is ze gelukt. Het nieuwe stuk brengt veel spanning met zich mee en het was dan ook geen straf dat Part 3 precies voor een weekend verscheen.

Gelukkig is niet alles kommer en kwel in Greendale en krijgen onze favoriete tieners ook te maken met problemen waarmee veel mensen van die leeftijd mee te maken krijgen. Verliefdheid, seksualiteit en buitenschoolse activiteiten zijn in deze nieuwe afleveringen niet vreemd en dat maakt de variatie prettig. Af en toe is het wel fijn als je van dat stoelpuntje weer even rustig op het volledige zitvlak kan gaan zitten.

Alsof ze ervoor betaald worden

De acteurs en actrices die de serie aandoen, weten opnieuw hun mannetje te staan. Kiernan Shipka zet een zeer overtuigende Sabrina neer en aangevuld met mensen als Ross Lynch (Harvey), Lachlan Watson (Theo Putnam), Jaz Sinclair (Roz) en Gavin Leatherwood (Nicholas) vormt ze een goed team. Vooral de laatstgenoemde mag wel even wat extra kudo’s krijgen. Nicholas heeft het heel zwaar op dit moment en wordt verscheurd door tweestrijd. Dit weet acteur Leatherwood heel sterk neer te zetten.

Ook wil ik Jonathan Whitesell even in het zonnetje zetten. Sommigen kennen hem wellicht al van Riverdale, waarin hij ook een rol vertolkte. Hij is nu terug in Greendale als Robin. Ook hij ervaart een tweestrijd wanneer hij binnen de vriendengroep van Sabrina komt. Hoe Whitesell dit uitbeeldt is erg goed en op sommige momenten zie je de pijn op zijn gezicht weergegeven. Een sterk staaltje acteerwerk.

Onder de indruk

Ik ben ontzettend onder de indruk van het derde deel van Sabrina. Het is vreselijk spannend en wist me veel meer te boeien dan de eerste delen. Er gebeurt veel op het scherm en scène na scène wisselt zich op hoog tempo af, waardoor het ook boeiend blijft. Ik heb dan ook geen minpunten te noemen voor deze serie. Wel moet je er even goed voor gaan zitten met afleveringen van een uur. Maar met een lekker dekentje op de bank is dat natuurlijk nooit heel erg. Een zwaar leven kun je het althans niet noemen.

Conclusie Sabrina: Part 3 borduurt voort op de gebeurtenissen van deel 1 en 2 en pakt op hoog tempo door. De spanning bereikt nieuwe hoogtepunten en het is dan ook lastig om de serie even naast je neer te leggen. Om je niet volledig in spanning te houden, zien we ook wat tienerdrama voor de afwisseling. Bingewatchen is bijna de enige optie voor deze serie.

Goed! Ontzettend veel spanning

Ook lekker wat tienerdrama

Boduurt voort op Part 2

Goed acteerwerk Wat minder... gewoon gaan kijken joh Wel zien als... je gek bent van hekserij en spanning Niet zien als... je liever naar een komedie kijkt

