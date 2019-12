De Sims 4 is eindelijk bij het punt aangekomen waarop je Sims naar de universiteit kunnen en zichzelf kunnen verheffen tot de intellectuele elite. De uitbreiding Studentenleven is namelijk uit en dus kunnen je Sims de boeken induiken om die felbegeerde graad te halen. Of ze kunnen keihard feesten en de beest uithangen. Dat is misschien nog wel een realistischere optie in De Sims 4: Studentenleven.



Sinds de eerste Sims-game heb ik elke nieuwe game en het gros van de uitbreidingen wel gespeeld, waarbij één uitbreiding altijd met kop en schouders boven de rest uitstak. De Sims 2: Universiteit was de uitbreiding waarbij ik echt de game werd ingezogen en mijn studentenhuizen vaak beter waren ingericht dan de huizen van mijn volwassen Sims. Dat gold ook voor de uitbreiding Studententijd van het derde deel, waar mijn Sims vrienden maakten voor de rest van hun leven.

Toch was mijn “studententijd” van deze twee uitbreidingen al aardig verschillend. In De Sims 2: Universiteit liet ik mijn Sims vooral coole studies doen en lekker gitaar spelen en gamen met vrienden, want dat leek me als tiener het tofste om te doen. Dat veranderde in De Sims 3: Studentenleven, waarin ik mijn Sims vooral naar feesten en de kroeg stuurde en ze allemaal een handstand boven op een fust konden doen. Ik wil niet zeggen dat dit direct in verband stond met mijn eigen veranderende interesses, maar toevallig was ik zelf ook net begonnen aan een studie.

Inmiddels ben ik al enige tijd afgestudeerd en merkte ik dat ik tijdens het spelen van De Sims 4: Studentenleven mijn Sims wat serieuzer aan de studie zette. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik er inmiddels achter ben dat het afmaken van een studie best goed is voor je baanperspectieven. Toch zorgt de universiteitsuitbreiding van De Sims 4 er ook zelf voor dat je Sims flink moeten blokken om een beetje goede cijfers te halen.

Kant-en-klaar noedelshuis

De serieuze toon van deze uitbreiding is meteen te merken als je je Sims inschrijft voor een studie. Ze kunnen namelijk beurzen krijgen, maar alleen als ze een beetje hun best doen op school. Daarnaast zijn er twee soorten graden die je Sims kunnen halen en als ze voor een meer prestigieuze graad willen gaan, dan moeten ze niet hun hele middelbareschooltijd in een speeltuin hangen met vrienden. Studeren begint in Studentenleven daarom eigenlijk op het moment dat je Sims naar de basisschool gaan en aan hun gemiddelde kunnen gaan werken.

Tenminste, als je Sims gaan studeren om te leren, want natuurlijk kun je ook gewoon lekker lol trappen. Net als in de vorige delen kun je je Sims laten wonen in een studentenhuis zodra ze jongvolwassen zijn en ze zich hebben ingeschreven aan één van de twee universiteiten. Helaas zijn de studentenhuizen die standaard bij de buurt Britechester zitten erg saai en kaal. Gelukkig is dit geen ramp omdat er ondertussen door de community honderden leuke studentenhuizen zijn gebouwd.

Uiteraard is er ook de optie om zelf een complex te bouwen. Leuk detail bij deze studentenwoningen is de regel dat er geen fornuis geplaatst mag worden, wat betekent dat je Sims tijdens hun studententijd vooral magnetronmaaltijden en pizza eten. Maar wie heeft de schijf van vijf ook nodig als je robots kunt bouwen.

Iets minder realisme mag wel

Niet alleen is het dieet van studenten uitvoerig bestudeerd door de ontwikkelaar, maar ook de werkdruk van studenten is overgenomen in de Sims 4: Studentenleven. Wanneer je het maximum aantal vakken per semester volgt, heb je er in totaal vier, waarvoor je allemaal colleges moet volgen, huiswerk moet maken en een eindpresentatie of -examen moet doen. Dan heb je dus amper de tijd om boven een fust te hangen of om lid te worden van een geheim genootschap.

Wanneer je in het eerste semester vier vakken tegelijk doet, kom je er al snel achter dat je Sims dan moeten bezuinigen op slaap en vrije tijd. Tenminste, als ze alle vier de vakken willen afsluiten met een goed cijfer. Het is keihard werken en het advies is dan ook om wat minder vakken te nemen.

Het probleem is dat je studie dan ook langer duurt. Dat betekent dat er minder van je Sims’ jongvolwassen leven overblijft na de studie, maar het loopt ook flink in de papieren. Studeren kost namelijk geld en als je geen beurzen weet binnen te slepen, kun je al snel rekenen op een slordige duizend simdollar per semester als je drie vakken volgt. Wanneer je Sim dus geen leuk studiefonds vanuit huis meekrijgt, wordt dat lenen.

Jawel, je sims kunnen zich lekker in de schulden steken tijdens hun studie. Virtueel studeren was nog nooit zo realistisch, maar ook erg confronterend. Het is namelijk moeilijk om niet meteen de druk van je eigen studieschuld te voelen op het moment dat je de rekening gepresenteerd krijgt. Op zich hoef ik daar niet echt aan herinnerd te worden als ik ga simsen.

Conclusie De Sims 4: Studentenleven is weer een van de betere uitbreidingen van dit deel van De Sims. Het blijft tof om je jongvolwassen Sims op kamers te laten gaan en nieuwe kennis en vrienden te laten vergaren. Daarmee heeft The Sims Studios dit keer wel een ongeëvenaard realisme willen nastreven, waarbij de werkdruk hoog ligt en langstudeerders een stevige studieschuld opbouwen. Mocht dat je niet afschrikken, dan kun je heel veel plezier beleven aan Studentenleven. Deze game is getest op de pc. De Sims 4: Studentenleven is weer een van de betere uitbreidingen van dit deel van De Sims. Het blijft tof om je jongvolwassen Sims op kamers te laten gaan en nieuwe kennis en vrienden te laten vergaren. Daarmee heeft The Sims Studios dit keer wel een ongeëvenaard realisme willen nastreven, waarbij de werkdruk hoog ligt en langstudeerders een stevige studieschuld opbouwen. Mocht dat je niet afschrikken, dan kun je heel veel plezier beleven aan Studentenleven.

Goed! Zeer realistisch

Studentendieet

Robots Wat minder... Wel erg hard werken

Saaie studentenhuizen Wel spelen als... je liever virtueel blokt dan in het echt Niet spelen als... je niet herinnerd wilt worden aan je studieschuld

Tags: