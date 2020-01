Win bioscoopkaarten voor Sonic

Vanaf februari mag ook Sonic zich onder de teken- en gamefiguren rekenen die het domein van live action hebben betreden. De blauwe egel krijgt een razendsnel avontuur voor in de bioscoopzalen en jij kunt er bij zijn. We geven namelijk twee keer een mooi goodiepakket inclusief vrijkaarten weg!

Sonic mag het in zijn nieuwe live action-vorm opnemen tegen de welbekende Dr. Robotnik, die gespeeld wordt door Jim Carrey. Hij krijgt daarbij een mens als sidekick; die rol wordt vervuld door James Marsden. Sonic maakt daarbij uiteraard gebruik van zijn gave om supersnel te rennen. Hopelijk gaat hij niet té snel, anders kunnen we alle actie op het bioscoopscherm niet volgen.

Wij geven twee goodiepakketten weg met elk twee vrijkaarten voor de Sonic-film, die vanaf 13 februari in de bioscoop draait. In het goodiepakket zitten twee vrijkaartjes, een shaker, een frisbee en een phone grip. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een leuk antwoord geven op de volgende vraag:

Wanneer ging jij iets te snel?

Meedoen kan via onze Discord. Laat je antwoord achter in het kanaal #Sonic-prijsvraag en je doet automatisch mee voor een van de twee goodiepakketten, met in elk pakket twee vrijkaarten. Meedoen kan tot en met 2 februari.