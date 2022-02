In The Skywalker Saga krijgen we eindelijke alle negen films gebundeld waardoor we de hele saga kunnen spelen. In eerdere games werd de camera vaak op een vast punt gezet of werd de speler lichtjes gevolgd. In deze nieuwe game is het een third-person actiegame geworden en is de actie een stuk intenser dan voorheen. De levels zijn net als de films opgedeeld in trilogieën. Zo zijn er drie voorgaande verhalen, drie originele verhalen en drie vervolgverhalen.

Als een echte Lego-game betaamt kun je met personages spelen die op dat moment in het verhaal nodig zijn, maar kun je ook kiezen voor een compleet andere aanpak. Zo kan het voorkomen dat je het met Darth Vader, Jar Jar Binks en Finn opneemt tegen Darth Maul. Ook zal er weer genoeg te verzamelen zijn voor de echte die-hards. Denk aan speciale stenen of extra’s in de vorm van cheats.