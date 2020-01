In 2016 kwam Overwatch uit. Het was Blizzard Entertainment’s eerste first-person shooter is en werd dat jaar de meest verkochte pc-game. De game-community omarmde de game-community, onder andere vanwege de diversiteit tussen personages, de kleurrijke wereld en de gameplay die iets te bieden heeft voor zowel casual als hardcore gamers. Hoewel Blizzard de game nog regelmatig update, heeft de ontwikkelaar met Overwatch 2 besloten dat het tijd is voor de volgende stap van de franchise.

Er is nog geen releasedatum voor de opvolger in de franchise. Toch is er al redelijk wat informatie over de game bekend. Met Overwatch 2 wil Blizzard allerlei vertrouwde elementen van de eerste Overwatch behouden en tegelijkertijd nieuwe elementen introduceren om de gameplay wat op te frissen. In dit artikel lees je wat we op dit moment al weten over Overwatch 2.

Ga samen de strijd aan

Wat Overwatch 2 vooral onderscheidt van Overwatch 1 is het bestaan van verhalende missies. Eén ding dat spelers in de originele game erg missen, zijn missies die een verhaal vertellen. Blizzard zette de wereld van Overwatch voornamelijk neer door verschillende personages en hun achtergronden te introduceren met animatiefilmpjes. Dit vormde de perfecte voedingsbodem voor een speelbare verhaallijn, maar ondanks herhaaldelijke verzoeken van spelers bleef dit uit.

Dat verandert met Overwatch 2. Hoewel de ervaring nog steeds online geschiedt, speel je nu met drie andere teamleden tegen AI. Deze missies vinden plaats nadat Winston, de extreem intelligente gorilla-tank, Overwatch opnieuw bijeengeroepen heeft. Het is aan de spelers om als verschillende helden – zowel nieuw als oud – de nieuwste crisis te ontrafelen en tegen te houden. Deze crisis komt onder andere voort in de vorm van Null Sector, een terroristische organisatie die met geweld rechten voor robots wil afdwingen.

Doordat de strategieën uit de competitieve multiplayer ook in deze modus nodig zijn, is het belangrijk voor spelers om hun vaardigheden op elkaar af te stemmen. Hoe verder je in de levels komt, hoe moeilijker de tegenstanders worden. Bovendien hebben de vijanden allemaal hun eigen tactieken en krachten, waardoor je regelmatig je speelstijl moet aanpassen.

I need a hero

Om ervoor te zorgen dat je de toenemende dreiging van Null Sector in de Story Missions aankunt, zijn er de Hero Missions. Het is de bedoeling dat je deze coöp-missies steeds opnieuw speelt, zodat je je personages sterker kunt maken zonder dat het een grindfest wordt. Helaas heeft Blizzard veel ervaring met dit laatste, wat we bijvoorbeeld kunnen zien aan de noodzakelijke grinding in World of Warcraft.

Om de zoveel levels kun je kiezen uit twee vaardigheden voor je personage die je vechtstijl uitbreiden of veranderen. Hiermee kun je je personages op je teamleden afstemmen om een krachtigere samenwerking teweeg te brengen – zowel tijdens deze Hero Missions als in de eerder vermelde coöp-modus.

De Hero Missions worden neergezet als missies waarvoor de Overwatch-leden de wereld rond moeten reizen om conflicten op te lossen. Over het algemeen houdt dit in dat spelers steden moeten beschermen tegen bijvoorbeeld robots van Null Sector of leden van Talon, een terroristenorganisatie die de mensheid sterker wil maken door conflicten in de wereld te veroorzaken. Het concept is niet bepaald innovatief of ingewikkeld, maar het is de bedoeling dat spelers hier veel uren mee gaan doorbrengen.

Touwtrekken

Natuurlijk laat Blizzard ook de PvP-modus waar Overwatch bekend om staat niet achterwege. Overwatch 2 introduceert namelijk een nieuwe competitieve spelvorm genaamd Push. Hierin worden spelers in twee teams verdeeld over een symmetrische map, met in het midden een beweegbare robot. Beide teams hebben een barricade die zij naar een eindpunt in het territorium van hun tegenstanders moeten duwen. De enige manier waarop ze dit kunnen doen, is om controle te nemen over de robot, waardoor deze zich in de richting van het eindpunt van dat team beweegt.

De controle van de robot kan alleen overgenomen worden door een bepaalde tijd bij de barricade van de tegenstanders te gaan staan. Wanneer dit lukt, legt de robot de hele weg terug af naar de andere barricade en begint deze te duwen. Dit kan ervoor zorgen dat potjes zich zenuwslopend langzaam voortzetten. Spelers proberen de robot wanhopig (opnieuw) in hun bezit te krijgen of moeten tevergeefs toekijken hoe de overwinning letterlijk steeds verder weggeduwd wordt.

Wanneer het een van de teams lukt om hun barricade helemaal tot het eindpunt te begeleiden, dan wint dit team meteen. In het geval dat er geen eindpunt bereikt wordt voordat de tijd om is, wint het team wiens barricade het verst is gekomen. Hoewel Push beschikbaar wordt met de release van Overwatch 2, krijgen ook spelers van de eerste Overwatch toegang tot deze modus.

Glanzend nieuw uiterlijk

Om de benodigde ondersteuning te bieden voor de grotere maps van de coöp-modus, krijgt de Overwatch-engine in Overwatch 2 een verbetering. Bovendien belooft de game een groot aantal nieuwe vijanden toe te voegen en moet het ook een stuk mooier ogen dan zijn voorganger. Dit betekent dat de kracht die nodig is om de game te draaien moet worden opgeschroefd.

Beelden van onder andere het verbeterde uiterlijk van personages zijn al te vinden op het internet. Daarin zien we dat veel personages een nieuwe, strakkere look krijgen, maar ook dat de werelden een stuk dynamischer worden. Hoewel veel van de updates in Overwatch 2 ook beschikbaar worden in de eerste game, zullen deze engine-upgrades gelimiteerd worden tot het vervolg.

We kunnen ervan uitgaan dat Overwatch 2 uit zal komen op pc. Het is ook mogelijk dat de game te spelen zal zijn op Nintendo Switch. Wat nog niet bekend is, is of de release voor de huidige consoles van PlayStation 4 en Xbox One uitkomt, of juist voor de next-gen consoles, waar we niet meer lang op hoeven te wachten.

Fresh meat

Een nieuwe Overwatch brengt natuurlijk nieuwe personages met zich mee. De twee helden waarvan we bevestigd hebben gekregen dat zij speelbaar zijn in Overwatch 2, zijn echter geen onbekende gezichten. Het betreft hier namelijk Sojourn en Echo, twee personen die verhaaltechnisch gezien al langer bij Overwatch zitten.

In het verleden was Sojourn een leider van Overwatch. Sojourn lijkt ergens tussen haar tijd bij Overwatch en de huidige tijdlijn robotachtige implantaten te hebben verkregen. Zo kan zij haar armen in een kanon en een geweer veranderen. Het is waarschijnlijk dat zij een soortgelijke rol als Soldier 76 en Reaper aanneemt en vooral schade aanricht bij haar tegenstanders. Wellicht ontdekken we in Overwatch 2 het hoe en wat van haar cybernetische implantaten.

Ook Echo is een ouder lid van Overwatch dat na langere tijd van afwezigheid opnieuw de strijd in wordt geworpen. Zij is de robot die de inhoud van de payload in Route 66 bleek te zijn. In het animatiefilmpje van McCree zien we hoe hij haar daaruit bevrijdt en haar uitnodigt om opnieuw deel uit te maken van Overwatch. Hoewel ze in de intro van Overwatch 2 vliegt en op vijanden schiet, is het voornamelijk nog speculeren wat haar rol in het gevecht zal worden.

Wie het oude niet eert

Om ervoor te zorgen dat er geen kloof ontstaat tussen spelers van de voorganger en spelers van het vervolg in de franchise, brengt Blizzard Overwatch 2 op een interessante manier uit. Tussen beide games zit op het gebied van gameplay namelijk weinig verschil en ook de toevoegingen uit Overwatch 2, zoals personages en modi, worden tegelijkertijd beschikbaar in Overwatch 1. Zelfs de uitrusting en emotes die je inmiddels hebt verzameld worden overgedragen naar de volgende game.

Wat je wél echt alleen in Overwatch 2 kunt doen, is het spelen van de verhalende Story Missions en de Hero Missions. Hierdoor is het voor veel gamers alsnog aantrekkelijk om de game aan te schaffen, aangezien het gebrek aan verhaal in de eerste Overwatch vaak als probleempunt werd aangekaart. Door deze content specifiek voor Overwatch 2 te behouden, maar de competitieve elementen over beide games gelijk te trekken, maakt Blizzard een goede kans om de community niet uit elkaar te halen en toch iedereen blij te maken.

Toch blijft het voorlopig onduidelijk of het het waard is om de prijs van een nieuwe game neer te leggen voor alleen de verhalende missies van Overwatch 2. Uiteindelijk is het de bedoeling van Blizzard om beide games tot één te maken, waardoor Overwatch 2 eerder als een update dan een vervolg voelt. In hoeverre dit waar is, zullen we hopelijk in de nabije toekomst ontdekken.

