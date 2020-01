Waar CD Projekt Red zich in het verleden voornamelijk bezighield met ja, het verleden, doet het bedrijf nu een ander tijdperk aan. Waar The Witcher zich in een fantasieversie van de middeleeuwen afspeelde, gaat Cyberpunk 2077 de toekomst aandoen. Een toekomst waarin je niks meer hoeft te accepteren van je lichaam, want alles valt te verbeteren met cybernetische aanpassingen. Dit is de wereld van het personage V.

CD Projekt Red heeft door de jaren heen bewezen dat het bedrijf ontzettend sterke role-playinggames neer kan zetten. The Witcher 3 ervaart nog steeds pieken in het aantal spelers en ook de televisieserie doet het goed onder het publiek. De verwachtingen zijn dus al hooggespannen voor hun volgende project: Cyberpunk 2077, en deze worden nog eens extra opgevoerd door de adembenemende toevoeging van Keanu Reeves. Reeves speelt Johnny Silverhand in de aankomende game.

Een robotische toekomst

Hoewel we tegenwoordig al veel aan ons lijf kunnen veranderen, houden de meeste mensen het netjes binnen de perken. Dit kan ook een geldkwestie zijn, maar ik ben hier niet om te oordelen. In de wereld van Cyberpunk 2077 zijn aanpassingen echter niet zo duur meer. Achter elke voordeur kun je dus wel wat half-cybernetische personen verwachten, de een nog meer aangepast dan de ander. Dit betekent helaas niet dat het goed gaat met de wereld, want de volledige overheid is uit elkaar gevallen.

Dit houdt in dat eigenlijk niemand meer veilig is en er chaos heerst binnen de muren van Night City. Ten tijde van de vierde oorlog neem jij als speler de rol aan van V. V heeft ook al het een en ander aan zijn (of haar) lichaam laten doen, al kun jij als speler volledig bepalen hoe je personage eruit ziet en hoe hij/zij zich gaat ontwikkelen tijdens de game. Zoals het een echte RPG betaamt.

CD Projekt Red houdt het exacte doel van de game nog even geheim en het is dan ook nog niet helemaal duidelijk waar V naar streeft. Wel is duidelijk dat er genoeg RPG-, shooter- en avonturenmomenten in zitten, dus we kunnen voorzichtig aannemen dat V actie gaat ondernemen tegen de oorlog die in de stad woedt.

Welkom in Night City

Cyberpunk 2077 belooft met Night City een immense omgeving uit te zetten waarin spelers zich kunnen bewegen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot deze wereld exact zal zijn, maar als we naar het verleden van de ontwikkelaar kijken, staat ons iets groots te wachten. De stad is opgedeeld in zes districten en bevat volgens de ontwikkelaar geen laadschermen. Je kunt dus ongelimiteerd van de ene plek naar de andere plek gaan, zonder wachttijden waarin je een bak koffie kunt zetten.

Night City moet een levende stad worden, waarin geen moment hetzelfde is. Mensen voegen zich naar de gebeurtenissen en afhankelijk van jouw reputatie vertrouwen of wantrouwen ze je; Je hebt het zelf in de hand. Een grote stad ontdekken is natuurlijk niks aan als er niet ook genoeg te doen is. Daar hoeven we ons echter niet druk om te maken. De stad is voorzien van bakken aan mini-missies, verschillende auto’s, gebouwen die uitgepluisd kunnen worden en diverse dialogen. Je hoeft je dus absoluut niet te vervelen.

De ontwikkeling van V als eigen keuze

In een RPG is het een van de voorwaarden dat je zelf invloed hebt op je personage en de ontwikkeling van diegene in de loop van de game. CD Projekt Red lijkt met Cyberpunk 2077 nog even een extra stapje verder te willen zetten. Naast het uiterlijk en de vaardigheden van je personage kun je namelijk ook zijn achtergrond veranderen. Nu is dit geen onbekend gegeven in games, maar ik merk zelf vaak dat de gevolgen hiervan minimaal zijn. Dat is in deze game niet zo. Welke achtergrond je kiest, heeft daadwerkelijk invloed op de conversaties. Een belangrijke keuze dus, waar je wel even over moet nadenken.

Tijdens het spelen van de game bouw je aan je eigen reputatie en het is maar net wat je daarvan wilt. Je kunt proberen zo min mogelijk mensen te vermoorden terwijl je sneaky je missies uitvoert. Mocht je dat nou saai vinden, dan kun je er ook voor kiezen dat je reputatie je niet boeit en gewoon guns blazing naar binnen gaan. Als je zeker wilt weten dat iedereen je naam kent, moet je dat zeker doen.

Er zijn geen limieten, hoewel jouw manier van spelen dus wel bepaalt hoe je gesprekken met andere mensen eruit zien en of mensen je vrezen of niet. Er komen zoveel games op de markt waarover beweerd wordt dat keuzes consequenties hebben en waarvan dat uiteindelijk erg tegenvalt. Ik ben dus benieuwd of Cyberpunk 2077 hierin een volledig nieuwe trend kan zetten. Ik hoop het zo.

De releasedatum van Cyberpunk 2077

De hype in de aanloop naar Cyberpunk 2077 is inmiddels enorm en met alle beelden die we hebben mogen aanschouwen, lijkt deze meer dan gegrond. De beelden zien er ontzettend gelikt uit en uit de beschrijvingen wordt duidelijk dat alles mogelijk is. Helaas moeten we nog even op onze tanden bijten en nog een paar maandjes wachten. De game moest uitkomen in april, maar is helaas vertraagd tot september.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 17 september 2020 voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

