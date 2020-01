Met de eerste Dying Light had Techland in 2015 al een groot succes in handen. Dying Light was een post-apocalyptische game waarbij je als speler door de ogen van Kyle Crane kijkt. Het verhaal ging over de poging om te overleven nadat de wereldbevolking grotendeels werd getroffen door een ‘infectie’. In het vervolg is dit opnieuw het geval, al speelt Dying Light 2 zich 15 jaar na de infectie af. Dit keer draait het om de wederopbouw.

Nog geen releasedatum voor Dying Light 2

In 2018 domineerde CD Project Red de E3 met de aankondiging van Cyberpunk: 2077, waardoor Dying Light 2 een beetje ondergesneeuwd werd. Toch trok het redelijk veel bekijks, door de grote keuzes die je kunt maken en alle kleinere verbeteringen ten opzichte van het eerste spel. Het interessante was dat het verhaal direct aansluit op het eerste deel, terwijl je wel als een ander personage speelt: Aiden Caldwell.

Helaas is er nog geen concrete releasedatum voor het spel bekend. Hoewel een releasedatum voor het voorjaar van 2020 gepland stond, heeft Techlang aangegeven dit niet te gaan halen. Desondanks heeft Techland al vele demovideo’s laten zien waarin het spel bijna af lijkt te zijn. Het eerste spel, Dying Light, kreeg na de lancering nog verschillende DLC’s. Het is voor nu nog onbekend of die voor dit spel ook zullen komen, maar waarschijnlijk zullen wij onze handen er al vol aan hebben.

Van de grond af opgebouwd

De omgeving waarin Dying Light 2 zich afspeelt, is helemaal opnieuw opgebouwd. De game-engine is opnieuw gemaakt, wat in de trailers en gameplay ook wel te zien is. Ook de stad is volledig nieuw; alles speelt zich af in verschillende zones die je kunt vrijspelen door bepaalde keuzes te maken in het verhaal. Zo kun je bijvoorbeeld een waterpomp aanzetten, waardoor er een nieuw gebied komt droog te staan. Al deze gebieden\zijn eigendom van bepaalde groeperingen, de een vriendelijker dan de ander.

Ook nieuw is het hele animatie- en bewegingssysteem. De animaties zien er een stuk soepeler uit en ook de overgang tussen verschillende animaties is een stuk beter gedaan. Bovendien zijn er nog eens meer bewegingen toegevoegd, waaronder verschillende soorten aanvallen en parkouracties. Al is het nog onbekend of wij die als speler weer moeten vrijspelen zoals in de eerste game, sommigen zullen vanaf het begin al uit te voeren zijn. Wel is het duidelijk dat deze extra bewegingen het spel een stuk meer realisme zullen geven.

Dying Light 2 speelt zich jaren na de eerste Dying Light af en de maatschappij begint zich weer een beetje te herbouwen. Samenlevingen gaan weer groeien en mensen gaan weer genieten van het leven. Zelf speel jij hier als speler ook een grote rol in door keuzes te maken. Deze keuzes hebben invloed op jouw relaties met andere groeperingen, de omgeving waar je in speelt en soms de personen waar je mee omgaat. Elke keuze die je maakt, brengt dus nog wat gevolgen met zich mee.

Veel actie in de gameplaydemo

Er zijn inmiddels meerdere gameplayvideo’s op internet te vinden, die tot nu toe bijna allemaal hetzelfde gaan. De keuzes die worden gemaakt zijn grotendeels hetzelfde en de routes die worden genomen ook. Wel is het leuk om op die video’s te zien wat voor keuzes je zult krijgen en wat voor effect die kunnen hebben. Ook is te zien dat sommige keuzes die je maakt op korte termijn misschien een voordeel bieden, maar later wel verkeerd uit kunnen pakken. Dit ligt natuurlijk allemaal aan hoe jij speelt en wat voor persoon jij bent, want bijna alle keuzes die je maakt zijn morele overwegingen.

Alle kleine verbeteringen die zijn gedaan aan het spel sinds deel één lijken in de gameplayvideo’s veel te helpen met de soepelheid van het spel. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de nieuwe ‘grappling hook’, die jouw personage kan gebruiken indien er zich een plafond boven hem bevindt. Met deze grappling hook kun je tijdens het rondzwaaien ook zombies raken. Dit voegt een nieuw, interessant aspect toe aan het spel, aangezien je nu dus een stuk creatiever kan zijn met hoe je ergens komt en hoe je je tegenstanders gaat verslaan. Ik ben erg benieuwd naar hoeveel vrijheid dit ons zal geven.

Bekende demo

Aan het begin van de demo wordt het hoofdpersonage bekendgemaakt. Aiden Caldwell loopt een bar in, samen met iemand die een vriend van hem lijkt te zijn. Dit is al een groot verschil met het eerste spel, aangezien alles daar nog om dood en verderf ging. Het leven springt uit deze scene, want in elke hoek waar je kijkt is er wel iets gaande. Er is alleen niet veel tijd om van de omgeving te genieten, aangezien je meteen naar boven wordt geloodst om het te hebben over de verminderende watervoorraad van jouw groep. Nadat je weer buiten bent, wordt jouw collega ineens beschoten en ontstaat de eerste keuze: bij je vriend blijven om hem te helpen of achter de daders aangaan, die inmiddels in een busje zijn gestapt. In de meeste video’s die ik zag, kiest de speler voor het laatste.

Na een indrukwekkende achtervolging, waarin al wat bewegingen worden aangeleerd en wat zombies worden gevloerd, krijg je het busje te pakken. Nu krijg je weer een keuze: om de bestuurder van het busje eruit te gooien of hem in leven te houden omdat hij misschien nog van pas komt. De kerel wordt in leven gehouden en blijkt later nodig te zijn bij het verkrijgen van een wachtwoord, om het kamp binnen te komen. Wel vliegt door het sparen van de bestuurder meteen het alarm aan, aangezien hij nu de mogelijkheid had om de rest te waarschuwen. Was het dan dus wel een slimme keuze? Wij snappen natuurlijk best dat je dit zelf ook wilt proberen, dus gelukkig is het spel aangekondigd voor het voorjaar van 2020. We hoeven – als alles volgens planning loopt bij Techland – dus niet lang meer te wachten.

