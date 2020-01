Het is voor elke gamer duidelijk dat 2020 het jaar wordt van nieuwe hardware. Zowel Sony als Microsoft hebben de release van een nieuwe console gepland voor dit jaar. Deze twee consoles zijn echter niet de enige interessante spelcomputers die dit jaar uitkomen, want ook fabrikant Analogue komt met een bijzonder apparaat. We blikken vooruit naar de Analogue Pocket.

Analogue is zeker geen nieuwe naam onder de hardwarefabrikanten, maar wel een kleine speler. Op dit moment bestaat het bedrijf uit circa elf medewerkers en ze onderscheiden zich dan ook niet door de schaal waarop ze opereren. Sinds hun oprichting in 2011 richten ze zich juist op een nichemarkt voor retro-consoles met alle moderne gemakken. Zoals de Super NT die games van, jawel, de Super Nintendo afspeelt, maar dan wel in 1080p. Ook de Analogue Pocket valt in deze categorie van moderne retro-consoles.

Een moderne Game Boy Color

Analogue vermijdt zorgvuldig alle verwijzingen naar de Game Boy Color om niet in de problemen te komen met Nintendo. Toch is het voor iedereen meteen duidelijk dat het design van de Analogue Pocket een eerbetoon is aan deze handheld uit 1998. Het strakke design met ronde hoeken zal geen enkele gamer uit de jaren 90 niet aan de Game Boy Color doen denken.

Wel zijn er meteen een paar duidelijke verschillen zichtbaar. Zo heeft de Analogue Pocket vier knoppen in plaats van alleen een A- en B-knop. Daarnaast heeft de handheld op de achterzijde twee schouderknoppen die het aantal bruikbare knoppen aanzienlijk vergroot. Daar komt bij dat je deze knoppen ook allemaal opnieuw kunt instellen, zodat je Tetris precies kunt spelen met de knoppen die jij het handigst vindt.

De meest in het oog springende feature is natuurlijk het LCD-scherm dat volgens Analogue resoluties ondersteunt tot 1600 x 1440 pixels. Dat zijn behoorlijk wat pixels voor een scherm van 3,5 inch. Het is afwachten hoe de games eruit gaan zien in deze hogere resoluties, maar het zal in elk geval een stuk scherper zijn dan op de handhelds uit de jaren 90 en 00.

Alle games op één apparaat

Oké, misschien speelt de Analogue Pocket niet alle games, maar wel behoorlijk wat. Niet alleen worden Game Boy- en Game Boy Color-games ondersteund, maar ook games voor de Game Boy Advance, Neo Geo Pocket Color, Game Gear en Atari Lynx. Volgens Analogue komt dat neer op meer dan 2700 games die speelbaar zijn op de Analogue Pocket.

Dat wil zeggen: als je de cartridges hebt. Het is namelijk niet de bedoeling om hier ROMS op te spelen; je moet de games echt zelf in de la hebben liggen, wil je ze kunnen spelen met dit apparaat. Deze handheld is daarmee vooral bedoeld voor gamers die vroeger veel gegamed hebben op handhelds of verzamelaars die in de afgelopen jaren een aardige verzameling hebben opgebouwd.

Nintendo Switch-trucje

Verder is de Analogue Pocket van alle moderne gemakken voorzien. Naast de extra knoppen heeft de handheld een 3,5 mm jack, kun je er een SD-kaart in stoppen voor extra opslagruimte en kun je je lithium-ion-accu opladen via een USB-C-poort. Het enige wat echt ontbreekt is bluetooth-ondersteuning, wat toch fijn zou zijn voor een handheld die is gemaakt voor onderweg.

Naast het niet ondersteunen van bluetooth heeft de Analogue Pocket nog iets belangrijks gemeen met de Nintendo Switch. De handheld van Analogue kan namelijk gekocht worden met een speciaal dock, waarmee games op een televisie of computerscherm gespeeld kunnen worden. Hiermee kun je van de handheld dus ook een retro-console voor onder je tv maken. Het dock verbind je met een HDMI-kabel aan je tv en via twee USB-poorten of bluetooth kun je je controllers verbinden met het dock om te gamen.

Het is nog niet bekend wanneer de Analogue Pocket precies op de markt komt en of de handheld ook naar Nederland wordt verscheept bij release. In de Verenigde Staten is de richtprijs in ieder geval 199 dollar. De meerprijs voor het dock is nog niet bekend.

Tags: