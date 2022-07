Audio van hoge kwaliteit, maar ook een hoge prijs

High-res audio: voor echte audiofanaten is het een must. Ieder instrument tot in detail kunnen horen, ieder akkoord perfect kunnen plaatsen: het zijn zaken die de beleving van muziek naar een hoger niveau kunnen tillen. Maar hoeveel voegt high-res audio nou eigenlijk toe op een gaming-headset, waarbij het vooral gaat om het horen van je omgeving en het herkennen van je vijand voordat deze in beeld is? Die vraag staat centraal wanneer je de Arctis Nova Pro van SteelSeries onder de loep neemt.

Uit een headset moet prettig geluid komen – daar is denk ik iedereen het wel over eens. Helemaal als je een headset voor meer dan alleen gamen gebruikt. Muziek luisteren tijdens je werk, videobelletjes met collega’s en in de avonduren een potje Rainbow Six of League of Legends – in alle situaties moet het geluid goed en helder naar voren komen. Heel kort door de bocht slaagt de Arctis Nova Pro op alle fronten, maar het is de vraag of dit alles 280 euro waard is.

Product video van de SteelSeries Arctis Nova Pro

Audio voor de audiofiel

Dat de Arctis Nova Pro niet je standaard gaming-headset is, probeert SteelSeries al duidelijk te maken in de naam. Het Pro-label belooft wat extra’s aan de gebruiker – een stap hoger in kwaliteit en functionaliteit dan dat je normaal gewend bent van een gemiddelde headset. Dit zien we niet direct terug in de audioinstallatie van de headset zelf. De hoofdtelefoon maakt gebruik van 40 millimeter neodymium drivers die goed zijn voor een frequentie-respons-ratio van 10 tot 40.000 hertz. Niet veel anders dus dan andere high-end modellen van de producent.

Het grote verschil moet dan ook komen uit de meegeleverde GameDAC, waarvan SteelSeries nu een tweede generatie meelevert bij de Arctis Nova Pro en Arctis Nova Pro Wireless (welke wij helaas niet hebben kunnen testen). Naast een nieuw design en extra aansluiting (waarover later meer), zit het verschil vooral in de Digital Audio Converter-chip die in de GameDAC Gen 2 wordt meegeleverd. Het gaat daarbij om een ESS Sabre 9218PQ40-chip, welke vier keer zo krachtig is als de chip die in de originele GameDAC zat.

Nou hebben we de oude GameDAC helaas niet liggen om een directe vergelijking te doen. Wat ik wel kan stellen is dat de audio die door de GameDAC Gen 2 naar de hoofdtelefoon wordt gestuurd eigenlijk altijd zuiver is. Alleen als je de audio volledig openschroeft – dus op zijn hardste volume zet – begint het geluid te vervormen. Nou raden we dit voor je oren sowieso niet aan, dus een probleem ondervind je hier nauwelijks mee.

Daarmee wordt ook meteen een van de betere truken van de GameDAC Gen 2 verklapt: het kastje is gelijktijdig aan twee apparaten te hangen.

Eén headset, twee apparaten

De GameDAC Gen 2 is op zichzelf al een vernuftig apparaatje met een aantal handige features. Het kleine kastje wordt standaard meegeleverd met twee USB-C naar USB-A-kabels, welke aan de achterkant ingeprikt worden. Daarmee wordt ook meteen een van de betere truken van de GameDAC Gen 2 verklapt: het kastje kan aan twee apparaten worden gekoppeld.

Dat kunnen een computer en een laptop zijn, maar praktischer is het om de ene kabel naar je pc te leiden en de andere in je console te prikken. Helaas kan niet iedere console worden gebruikt. Alleen de PlayStation 4, de PlayStation 5 en de Switch ondersteunen de Arctis Nova Pro. Xbox-gebruikers moeten de speciale Arctis Nova Pro for Xbox aanschaffen. De headset rechtstreeks in de controller van de Xbox steken kan wel, maar dan vervallen natuurlijk alle GameDAC-functies.

Naast de USB-C-poorten tref je ook nog een line in- en line out-poort aan om extra audio in of uit de GameDAC te laten gaan. Als laatste wordt de headset zelf natuurlijk ook via een 3,5 mm jack-connector aangesloten op de GameDAC. Boven op het apparaatje tref je nog een klein zwart-wit-display aan, een tiptoets om gemakkelijk de microfoon aan en uit te zetten en als laatste een grote ronde draaiknop.

Met deze draaiknop bedien je gemakkelijk het volume van je audio, maar krijg je ook controle over de rest van de DAC. Door een keer te drukken wissel je naar de handige GameMix-modus, waarbij je kunt schakelen tussen game-audio en chat-audio. Druk iets langer en je komt in het menu terecht waar je wisselt tussen USB-inputs, line-out-instellingen aanpast en zelfs audio-instellingen kunt wijzigen. Denk daarbij aan een sidetone aanzetten, het volume van je microfoon regelen en zelfs op ieder moment je equalizer fine-tunen.

Een stukje hardware, een stukje software

Wie de afgelopen jaren SteelSeries-hardware heeft gekocht, is ondertussen hoogstwaarschijnlijk bekend met de GG-software: de opvolger van het Engine-systeem. De meest recente toevoeging daaraan is Sonar – het audiobesturingssysteem dat SteelSeries gebruikt om audiokanalen aan te sturen. Wat daarbij opnieuw opvalt is dat hoewel de software de ervaring met de Arctis Nova Pro beter maakt, het geen verplichting is – alle functies werken ook met andere headsets.

De software gebruik je om de belevenis van je headset volledig naar smaak in te stellen. De meest praktische om in te stellen zijn de game- en chatkanalen om je audio over af te spelen. De Sonar-software maakt daarmee twee digitale audiokanalen aan op je computer en hier kun je dan weer audio naar smaak naartoe sturen. Dat kan dus je Discord-chat zijn, maar kan ook iets als Spotify zijn wanneer je dit tijdens het gamen of streamen wilt mixen met je game-audio.

Voor luisteraars die ook fijnmazige controle willen over hun audioprofiel zijn er de verschillende subpagina’s van de Sonar-software. Daarbij biedt het Game-tabje de meeste mogelijkheden om het geluid te fine-tunen, inclusief een uitgebreide equalizer. Wat daarbij opvalt is dat de equalizer maar tot 20.000 hertz gaat en ook de audiokwaliteit beperkt: kies je in je Windows-instellingen voor het Sonar-audiokanaal, dan gaat je audio over 8 kanalen met 16 bit en 48.000 hertz. Kies je voor de directe output naar je GameDAC, dan heb je 2 kanalen met 24 bit en 96.000 hertz tot je beschikking. Het maakt voor de meesten geen enorm verschil, maar de echte fijnproever kan de Sonar-software misschien beter met rust laten.

Van radiostem tot walkie-talkie

Niet alleen het geluid naar je headset kan beheerd worden met de Sonar-software; ook het geluid vanuit je headset kun je via deze software onder handen nemen. Hoewel de equalizer minder uitgebreid is dan voor je game-audio, bieden ook de Chat- en Microphone-tabjes een equalizer om je audio te fine-tunen. Daarbij biedt SteelSeries verschillende presets om inkomend en uitgaand chat-geluid aan te passen naar jouw smaak. Zo verander je moeiteloos je stemgeluid in een diepere radiostem, of kun je het continu laten klinken alsof je door een walkie-talkie praat.

Dat uitgaande geluid wordt natuurlijk verschaft door de ingebouwde microfoon die keurig netjes zit verborgen in de headset. Dit keer zijn er geen uitstekende onderdelen wanneer je de microfoon even niet gebruikt, in tegenstelling tot veel andere SteelSeries-headsets. Daarbij moet wel meteen opgemerkt worden dat de microfoon een stuk lastiger uit de behuizing is te halen, omdat alles zo netjes is weggewerkt. Pas na vele pogingen lukt het mij nu om soepel de microfoon tevoorschijn te toveren.

Het geluid dat uit de microfoon komt is goed, voor zover je van een ingebouwde microfoon van een headset mag verwachten. Clan-genoten omschreven het geluid als helder en zonder ruis, wat wel zo prettig is tijdens vergaderingen of lange gamesessies. Wil je de headset vooral voor streams of podcasts gebruiken, dan raad ik nog altijd een toegewijde microfoon aan voor een nog hogere geluidskwaliteit.

Mooie apparatuur, maar wat een prijs

Dat de microfoon zo netjes zit weggewerkt is een lijn die SteelSeries met de gehele headset doorzet. Zowel de headset zelf als de GameDAC Gen 2 zit keurig in elkaar en voelt op alle fronten prettig aan. Daarbij is de headset voorzien van een verstelbare hoofdband, maar anders dan bijvoorbeeld bij de Arctis 7: de headset van de Arctis Nova Pro is voorzien van twee knopjes waar de hoofdband op inklikt. Daarbij kun je hem dus beperkt verstellen, zodat deze op jouw hoofd prettig zit. Wat wel opvalt is dat de headset een stuk meer klemt dan andere headsets van SteelSeries, waardoor ik vooral tijdens langere sessies wat drukpunten kreeg op mijn wangen en kaak.

Hoewel de headset er dus keurig uitziet, is het design wel wat saai. In tegenstelling tot andere headsets van SteelSeries is op de Arctis Nova Pro alleen een beetje kleur te vinden aan de rand van de mute-knop. Voor de rest is het een grijze en zwarte bedoening. Om je headset wat meer kleur te geven, biedt SteelSeries ook Booster Packs aan met een gekleurde hoofdband en bijpassende discs voor op de oorschelpen. Deze booster packs zijn alleen nog eens € 34,99.

Wat ons meteen bij de stevige prijs brengt: 279,99 euro voor de bedrade headset met de GameDAC. Dat is een immens bedrag voor wat uiteindelijk een gaming-headset is met goede audiokwaliteit. Een deel daarvan is te danken aan de GameDAC (als we kijken naar de Arctis Pro bijvoorbeeld, die 80 euro duurder is met GameDAC dan zonder). De GameDAC is voor deze headset echter wel belangrijk als je de volledige ervaring wilt.

Het is dan ook de vraag of het je dit allemaal waard is. Veel van de features zijn ook op andere headsets van SteelSeries te vinden, voor lagere prijzen. Hi-res audio tref je in de Arctis Prime bijvoorbeeld al aan, terwijl veel andere headsets ook nog draadloos zijn. Ik hoop dan ook dat de headset nog jaren mee kan, want iedere twee jaar bijna driehonderd euro voor een headset neertellen – dat gun ik niemand.