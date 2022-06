Lichtgewicht MMO-wapenarsenaal

De MMO-muis: het is een van die computeraccessoires waar je nooit over nadenkt als je er niet specifiek naar op zoek bent. Wie heeft er immers een muis nodig met meer dan tien knoppen tijdens zijn of haar dagelijks leven? Na een aantal weken testen blijkt dat ook als je niet tot aan je nek in games als World of Warcraft, Final Fantasy 14 of Eve Online zit, een MMO-muis zoals SteelSeries’ nieuwste Aerox 9-muis toegevoegde waarde heeft.

Promovideo van de SteelSeries Aerox 5 en Aerox 9

Met twaalf knoppen aan de zijkant is voor de onbekende een MMO-muis de eerste dagen even flink wennen. Zo ook voor mij, want hoewel ik al ruim twintig jaar game, ben ik nooit echt heel diep in de MMO’s verzeild geraakt en was dus ook een MMO-muis nooit een vereiste voor mij. Desondanks ben ik dit type muis meer gaan waarderen, omdat je het ook in tal van andere scenario’s kan gebruiken zoals meer creatieve workflows — bewerk je dagelijks video’s of zit je uren in Photoshop, let ook dan even op.

Gericht op ‘complexe’ games

Met de Aerox 9-muis zet SteelSeries hun meest gecompliceerde muis op de markt, bovenaan hun eigen Aerox-segment: muizen die gericht zijn op lichtgewicht constructies met geperforeerde behuizingen om zoveel mogelijk gewicht te besparen. Met een prijskaartje van 159,99 euro is het ook meteen hun duurste muis, maar daarvoor krijg je wel een interessant stukje gear terug.

De belangrijkste toevoeging zijn natuurlijk die twaalf knoppen aan de zijkant van de muis. Vier kolommen met ieder drie knoppen bevinden zich onder je rechterduim, enigszins schuin gepositioneerd in een holling, zodat je relatief gemakkelijk bij iedere knop kan. Dat betekent niet dat het geen gewenning nodig heeft: gedurende de eerste week was ik nog regelmatig op zoek naar de gebruikelijk vooruit- en terug-knoppen die je tegenwoordig bijna standaard op je muis onder je duim aantreft.

Deze twaalf knoppen zijn standaard gedefinieerd als 1 tot en met 12 en zijn voor iedere game natuurlijk individueel in te stellen. Daarbij heeft SteelSeries zelf een aantal games waarvoor het al voorzetjes heeft gedaan; denk aan Final Fantasy 14 en World of Warcraft, waarbij je standaard tien tot twaalf vaardigheden tot je beschikking hebt. Maar ook voor games als Eve Online waar je vergelijkbare vaardigheden hebt, of games als Anno 1800 en Civilization 6 waar je veel functies makkelijk tot je beschikking wil hebben, is de muis uitstekend in te stellen.

Ook voor de creatieve workflow

Mocht je nou helemaal niets met deze games hebben, dan is het de vraag of de Aerox 9 wel echt wat voor jou is. Echter, voordat je wegklikt, heb ik nog een andere vraag: ben je regelmatig met (creatief) werk bezig waarbij je vaak snelkoppelingen op je toetsenbord gebruikt om bepaalde functies op te roepen? Blijf dan nog even hangen; ook voor jou is de Aerox 9 dan mogelijk interessant (en lees anders gewoon eens de review van de SteelSeries Rival 5).

De twaalf knoppen aan de zijkant van de muis zijn namelijk niet alleen praktisch voor het gebruik in games: ook tijdens andere werkprocessen komen ze uitstekend van pas. Zo werd mijn workflow voor het bewerken van een podcast een stuk sneller en werd het creëren van social media clipjes ook een stuk makkelijker.

Geen gedoe meer met verschillende combinaties om te onthouden, maar enkel aan welke muisknop je ze hebt toegewezen. Dit vergt overigens wel wat muscle memory om opnieuw aan te leren, waarbij ik aan de achterste knoppen vooral functies zou toewijzen die je minder gebruikt. Vooral knop 12 — op de achterste kolom bovenaan — voelt vaak een beetje ongemakkelijk om met mijn duim te bereiken. Dit kan natuurlijk enorm per hand verschillen, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

De twaalf knoppen aan de zijkant van de muis zijn namelijk niet alleen praktisch voor het gebruik in games: ook tijdens andere werkprocessen komen ze uitstekend van pas.

Meer dan alleen veel knopjes

Dat de SteelSeries Aerox 9 uitermate geschikt is voor MMO’s en creatieve processen, wil absoluut niet betekenen dat dit het enige is waar de muis goed voor is. Ook in andere typen games weet de lichtgewicht muis zich namelijk prima staande te houden. In menig Destiny 2-raid heeft de muis mij al ondersteuning geboden, waarbij zaken als het wisselen tussen wapens ook via de verschillende zijknoppen verloopt.

Maar ook het gebruikelijke richt- en schiet-werk verloopt soepel met de Aerox 9 door zijn uitermate luchtige behuizing. Net als de andere muizen in de Aerox-lijn heeft deze muis een geperforeerde behuizing waar een groot gedeelte van het kunstof dat de muis opmaakt, is weggehaald. Dit resulteert in een muis met een gewicht van 89 gram. Niet de lichtste muis op de markt, maar gezien de muis zowel bluetooth 5.0 als een 2,4 GHz- verbinding ondersteunt, is dit een volledig acceptabel gewicht.

Wie het meeste uit zijn game-ervaring wil halen kiest daarbij voor de 2,4 GHz verbinding, omdat deze voor minder vertraging zorgt tijdens het gamen. De bluetoothverbinding is zeker praktisch en functioneel, maar gebruik die vooral lekker wanneer je e-mails moet veranderen of spreadsheets moet aanpassen. Voor de 2,4 GHz-verbinding levert SteelSeries niet alleen een handig USB-C-dongeltje mee, maar ook een koppelstukje om de USB-C-kabel en dongel te verbinden aan je pc. Ideaal om deze op je bureau te leggen zonder dat deze in de weg ligt.

Dit alles wordt aangestuurd door de TrueMove Air-sensor die we ook in andere recente SteelSeries-muizen hebben gezien. Deze optische sensor doet tot maximaal 18.000 tellingen per inch dat in te stellen is met vijf profielen in de software. Daarbij zou de muis snelheden tot 400 inches per seconde bij moeten houden, wat vooral bij die snelle flickshots van pas moet komen. Ook heeft de sensor in de gaten wanneer de muis loskomt van je muismat, wat onbedoelde bewegingen in de game tijdens het verplaatsen van je muis moet voorkomen.

Hoeveel voegt verlichting in je palm toe?

Een muis voor gamers zou geen muis voor gamers zijn als er geen RGB-verlichting in zit. Dat is tegenwoordig de regel en natuurlijk houdt ook SteelSeries zich daar strak aan. De Aerox 9 beschikt over drie zones met RGB-verlichting, bestaande uit voor-, midden- en achterkant en allemaal aan te sturen via de ondertussen bekende SteelSeries GG-software.

Het enige wat ik wel heb bij RGB-verlichting op een muis: wat voegt het nou echt toe? Het enige moment dat je de verlichting zal zien is het moment dat je de muis niet gebruikt, maar wanneer je de muis niet gebruikt, zou je juist willen dat er energie bespaard wordt. Daarnaast is de RGB-verlichting niet sterk genoeg om onder je hand door te schijnen, dus voelt het vooral als iets wat leuk staat op de foto’s en daarna compleet overbodig wordt. Zolang SteelSeries er dan ook geen slimmere oplossing voor vindt, kunnen ze het wat mij betreft beter achterwege laten.

Het uitzetten van de RGB-verlichting komt dan ook niet geheel verrassend de batterijduur van je muis ten goede. Daarbij moet de muis op een volle accu zo’n 80 uur actief gebruik meegaan wanneer de 2,4 GHz-verbinding wordt gebruikt, of zo’n 180 uur als je op bluetooth werkt. Mocht tijdens het gamen de accu even leeg zijn, dan kan de meegeleverde USB-C-kabel ook gebruikt worden om de muis aan de computer te hangen en op te laden. Een kwartier laden zou genoeg moeten zijn voor 40 uur aan gameplay. Of dat precies klopt, durf ik niet te zeggen, maar lang wachten om verder te spelen is in ieder geval nooit aan de orde.