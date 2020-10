Star Wars: Squadrons

De game focust zich puur en alleen op de ruimtegevechten. Zoals ik hierboven al aangaf, bekijk je het verhaal vanuit twee kanten en brengen deze kanten elk hun eigen Starfighters mee. Zo zijn er voor de Republiek de X-Wing, Y-Wing, A-Wing en de U-Wing en vecht je met het Keizerrijk in een Tie Fighter, Tie Interceptor, Tie Bomber en een Tie Reaper. Elk voertuig heeft zijn eigen klasse met een eigen build. Zo kun je de wapens naar eigen voorkeur instellen of kun je je verdediging optimaliseren. Het is handig om de beschrijvingen goed te lezen voor je aan een missie begint. Sommige wapens hebben bijvoorbeeld geen effect op Capital Ships waardoor je het knap lastig krijgt als het slopen van zo’n schip je hoofddoel is.

Naast het kiezen van een sterke loadout, is de besturing van Squadrons ook belangrijk voor de tactiek. Zo heeft elk schip een aantal standen waarin je kunt vliegen en je voordeel kunt opdoen. De New Republic heeft bijvoorbeeld drie standen: wapens, snelheid en schild. Zit je in een vuurgevecht en krijgt je het benauwd, dan schakel je al je energie over naar je schilden. Deze schilden kun je vervolgens weer laten focussen op de voorkant, achterkant of gehele schip. Wanneer je energie naar een bepaalde stand stuurt, dan worden de andere standen zwakker. Het Rijk heeft maar twee standen, maar over het algemeen zijn die standen daardoor wel sterker. Iedere situatie vraagt om een andere aanpak en soms wissel je wel vier of vijf keer in een minuut om alles bij te benen.