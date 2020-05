Buiten het hagelwitte kleurtje is er weinig veranderd aan de Razer Kraken X. Nog steeds krijgen we de vertrouwde 40 millimeter drivers in beide oorschelpen, welke worden afgedekt met een dikke laag memory foam die de headset op je oren laat rusten. Aan de bovenkant van de headset vinden we hetzelfde schuim terug dat voorkomt dat de hoofdtelefoon op de bovenkant van je hoofd drukt. Jammer genoeg loopt dit schuim niet door over heel de hoofdband, maar slechts in het midden. Hoewel ik er persoonlijk geen last van had, zou het waarschijnlijk een kleine moeite zijn om dit door te trekken.

Aan de linker-oorschelp vinden we de toeters en bellen van deze headset. De belangrijkste daarvan is natuurlijk de microfoon. Het cardioidpatroon in de microfoon zorgt ervoor dat je prima te verstaan bent, of je nu moet overleggen met collega’s of de overwinning probeert te behalen in Apex Legends. Helaas zit de microfoon wel vast aan de hoofdtelefoon: loskoppelen of terugduwen in de headset, zoals bij duurdere modellen, is helaas niet aan de orde.

Datzelfde geldt voor de kabel van de Kraken X: deze zit vast aan de headset en is dus niet los te koppelen of te vervangen, mocht dit ooit nodig zijn. De kabel is lang genoeg om deze comfortabel aan je controller te koppelen, maar bij mijn pc merkte ik dat de kabel net wat te kort was om prettig gebruikt te worden. Hierdoor bleef deze regelmatig achter mijn toetsenbord hangen of liep deze dwars door mijn beeld.