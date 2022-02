Als het om looks gaat kunnen we in elk geval niet om de Razer Kraken V3 Pro heen. Je moet een uitzonderlijk groot hoofd hebben willen de grote over-ears niet volledig over je oren heen passen. Een stevige headset dus, maar hij is met 372 gram minder zwaar dan hij eruit ziet. Daarnaast zorgt een kussen rond de brede hoofdband ervoor dat je ook na een paar uur geen last hebt van de headset. Toch is het geen headset die je na een poosje niet meer voelt zitten; de Razer Kraken V3 Pro is wel echt aanwezig.

Dat komt ook terug in de RGB-verlichting op de oorkappen. Nu had ik liever gezien dat er wat van de prijs zou worden afgeschaafd in plaats van dat de headset je omgeving van verlichting voorziet. Je ziet deze lichtjes zelf namelijk nooit. Alleen als je frequent lan-parties afgaat of streamt heb je wat aan de knipperende oorkappen.

Nu weet ik dat er genoeg mensen zijn die het alles RGB willen hebben. Misschien is dit dus ook gewoon niet voor mij. Gelukkig zijn de lampjes slechts een klein detail en is er in het algemeen veel aandacht besteed aan de vormgeving en bouwkwaliteit door Razer. De kussens voelen stevig, maar geven genoeg comfort aan oren en hoofd. Verder is de fabrikant spaarzaam geweest met zijn bekende, groene accenten en vinden we deze alleen terug op de muteknop. Ook een leuk detail is de draad die tussen de hoofdband en de oorkappen loopt. Daardoor krijg je toch een beetje het gevoel dat de headset ook voor een luxe koptelefoon van een audiofiel kan doorgaan.