Een beest van een machine

De laptop blijft een magisch stukje technologie: waar je thuis een grote machine hebt staan met een los beeldscherm, een toetsenbord en een muis, weet de laptop dit alles te combineren in één draagbaar pakket. Maar een laptop blijft ook altijd aanvoelen als water bij de wijn doen. Je moet ergens concessies doen: batterijduur, rekenkracht of draagbaarheid. Razer doet met de Blade 17 zeker geen concessies op zijn rekenkracht, maar in ruil daarvoor lever je op andere vlakken aardig wat in. Om nog maar te zwijgen over het prijskaartje.

Vanaf het moment dat Razer in de laptopmarkt is gestapt, heeft de van origine accessoirefabrikant een reeks stijlvolle laptops op de markt gebracht waaraan je nauwelijks kunt zien dat ze gericht zijn op gamers. Het matzwarte aluminium chassis geeft de laptop een keurig design, waarmee je zonder problemen een vergaderzaal in loopt zonder dat iedereen weet dat je ook nog een aardig potje met je machine kunt gamen. In tegenstelling tot menig toetsenbord, muis of headset verraden de Razer Blade-laptops alleen nog met hun gifgroene logo’s hun gamer-esque geschiedenis.

Een prachtig, groot beeldscherm

Dit stijlvolle design zien we ook nu weer terug bij de Razer Blade 17, waarbij wij het model van afgelopen jaar toegestuurd kregen. Hoewel het gaat om een net wat ouder model, is dat geen enkele reden om deze laptop af te schrijven. Centraal daarbij staat het prachtige beeldscherm: een 17,3 inch IPS-paneel met een 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels), welke zich met maximaal 120 frames per seconde ververst, over touch-capaciteit beschikt en een 100% dekking heeft van het Adobe RGB-kleurprofiel.

Daarmee is de Blade 17 uitermate geschikt voor allerlei werkzaamheden — van gaming tot foto- en videobewerking. Overal kan de krachtige laptop prima mee uit de voeten. Het enige puntje wat valt aan te merken op het beeldscherm, is dat het helaas geen mat scherm is. Hoewel dit de kleuren en beeldkwaliteit uiteindelijk ten goede komt, zit je gedurende de dagnaar een reflectie van jezelf te kijken. Afhankelijk van je zelfbeeld kan dat een plus- of minpunt zijn.

Boven het beeldscherm treffen we nog een webcam aan, die ik vooral als ‘okay’ kan omschrijven. In goede lichtomstandigheden geeft de Full-HD webcam prima beeld om mee in een videocall te verschijnen, maar verwacht niet dat je hiermee een volledige videoreeks kunt opnemen. De toevoeging van Windows Hello aan de webcaminstallatie is wel een fijne verschijning, want hiermee wordt het inloggen met een wachtwoord praktisch verleden tijd. Ook de microfoons bevinden zich bovenaan het beeldscherm, bestaande uit vier losse opnamepunten voor helder geluid tijdens je belletjes.

Fijne toetsen – met RGB-verlichting, natuurlijk!

Onder dat enorme beeldscherm vinden we natuurlijk het toetsenbord en de trackpad, maar in tegenstelling tot andere laptopfabrikanten is dit zonder gekke toeters en bellen. Geen vage tiptoetsen, opklappende webcams of Power Boost-knoppen, maar alleen wat er echt toe doet. Daarbij zet Razer een traditie voort die het al een aantal jaar aardig onder de knie heeft: een van de beste toetsenborden afleveren die je op een laptop tegenkomt.

Nou is Razer natuurlijk geen onbekende als het aankomt op toetsenborden en muizen, maar een laptoptoetsenbord is wel degelijk van een andere klasse dan wat op menig bureau ligt. Desondanks beschikt de Blade 17 over een ruime layout met voldoende afstand tussen iedere toets. Ook krijgen we een volwaardige functierij met media- en beheertoetsen.

Door de ruime opstelling van het toetsenbord en de aluminiumconstructie daartussen, bewegen de toetsen alleen in de richting waar ze heen moeten: op en neer. Geen gewiebel wanneer je met je vingers overheen beweegt en ook niet-geregistreerde aanslagen komen nauwelijks voor. Daarbij hebben de toetsen een fijne klik en voelen ze — ondanks de korte afstand die toetsen afleggen — uitermate fijn om op te werken. Dit alles wordt vergezeld door een groot trackpad van ruim 12,5 centimeter breed, wat meer dan genoeg is om comfortabel op te scrollen.

Het aansturen van zowel het toetsenbord als de andere onderdelen van de Razer Blade 17 gaan via Razer’s eigen Synapse-software. Voor iedereen die al eens een toetsenbord of muis van Razer heeft gebruikt is het geen onbekende software: naast de volledige controle over je RGB-verlichting krijg je bij de Blade ook zeggenschap over de performance van de laptop.

Zo kun je hier aangeven of je enkel van de dedicated GPU gebruik wilt maken, of je de computer automatisch laat switchen tussen de GPU en Intel’s ingebakken Xe-graphics, op hoeveel hertz het beeldscherm draait en hoe hard de ingebouwde ventilatoren gaan. Heel uitgebreid is het echter allemaal niet: verwacht geen veelzijdige fan-curves of mogelijkheden om je componenten over te klokken.

Poorten voor alles wat je nodig hebt

Als je iets verder dan het toetsenbord kijkt en een blik werpt op de randen van de machine, dan tref je een volwaardige selectie aan poorten aan. Dit begint aan de rechterkant met een HDMI 2.0-poort, wat voldoende is om beelden in 4K met 60 frames per seconde naar je beeldscherm te sturen. Daarnaast treffen we een USB-C-aansluiting met ondersteuning voor Thunderbolt 4 aan en een USB-A-aansluiting die goed is voor dataverbindingen van 10 gigabit per seconde. Als laatste maakt een SD-kaartlezer de poortselectie aan de rechterkant af.

Aan de linkerkant treffen we ook nog een zwikkie poorten aan: twee USB-A-poorten voor 10 gigabit per seconde per stuk, een Thunderbolt 4 USB-C-poort, een hoofdtelefoon-microfoon combo-poort en een ethernetpoort maken de linkerkant af. Voor het opladen levert Razer een stevige 230 watt-adapter met een uiterst unieke plug mee – wat op het eerste gezicht op een soort brede USB-C-plug lijkt, blijkt een speciale stroomadapter te zijn.

Die stroomadapter heb je ook wel nodig, want de Razer Blade 17 is alles behalve zuinig. De laptop bevat een batterij van 70,5 kilowattuur, wat voor wat lichte werkzaamheden genoeg zou moeten zijn om een klein aantal uren mee te gaan. Zorg echter dat je nooit al te ver van een stroompunt verwijderd bent, helemaal als je wilt gamen: tijdens mijn testen kwam ik tot slechts een klein uurtje aan batterijduur met zware belasting op de GPU.

Een mobiele powerhouse

Dat de Blade 17 een stroomvreter is, komt niet als een verrassing als je een blik werpt op de specificaties van de machine. De versie die wij mochten testen zit daarmee ook meteen aan het uiterste van het spectrum: naast het 17,3 inch grote 4K-scherm kwam ons model geleverd met een Intel Core i9-11900H-processor en een mobiele RTX 3080-chip. Deze wordt aangevuld door 32 gigabyte aan DDR4-geheugen en een terabyte aan opslag middels een M.2 NVMe-module.

De processor bestaat daarbij uit acht processorkernen die individueel geklokt zijn op 2,5 gigahertz, welke een turbo snelheid van 4,9 GHz kunnen bereiken. Als we de CPU op de pijnbank leggen in Cinebench, dan zien we daar een multi core-score van 6670 uitkomen, terwijl de single core-test een score van 1437 oplevert. In de dagelijkse praktijk blijkt dat je zowel voor single core-taken zoals gaming als multicore-processen zoals videobewerking meer dan voldoende rekenkracht in huis hebt.

Dit blijkt ook als we overschakelen naar de meer GPU-intensieve taken: games. Zelfs wanneer je in een 4K-resolutie wilt gamen, kun je er aardig mee uit de voeten in tal van games. De combinatie van een 4K-resolutie met Ultra-kwaliteitsinstellingen gaat echter op de mobiele RTX 3080-chip niet goed samen, wat betekent dat je ergens in moet leveren: of de kwaliteit van je visuals, of de resolutie van je gameplay.

Daarbij is 1440p nog altijd een reële optie, waarbij je op Ultra-kwaliteit meestal net op of onder 60 frames per seconde zit in de games die ik heb getest. Wil je wel gebruik maken van alle 120 frames per seconde die je beeldscherm ondersteunt? Dan zal je gebruik moeten maken van extra foefjes zoals Nvidia’s DLSS of AMD’s FSR waar het ondersteund wordt – of gewoon een stapje terug doen in je grafische instellingen.

Een extra hypotheek is een vereiste

Ik hintte er aan het begin van deze review al naar: het prijskaartje van de Razer Blade 17 in de configuratie zoals wij die hebben ontvangen, geeft mij al lichte paniekaanvallen als ik eraan denk. Razer komt namelijk angstvallig dicht bij de grens van 4000 euro met deze laptop: 3899,99 euro. Een enorm bedrag dat maar nauwelijks te behappen valt, helemaal nu Razer al een nieuwere generatie op de markt heeft gezet met Intel’s twaalfde generatie processoren en een 3080ti voor een paar honderd euro meer.

Daarmee vervalt ook eigenlijk ieder positief punt van deze laptop. Want hoe krachtig de interne onderdelen ook zijn, hoe prachtig het beeldscherm ook is en hoe stevig de behuizing ook is: het segment waarvoor de Razer Blade 17 met dit prijskaartje een optie is, lijkt minuscuul klein te zijn. Daarmee is deze specifieke samenstelling van de Blade 17 (de RZ09-0406CN63-R3N1) vrijwel compleet onrealistisch.

Dat wil niet zeggen dat de Razer Blade als line-up onzinnig is. Veel van de goede onderdelen zien we ook in goedkopere modellen voorbij komen zoals de behuizing, het toetsenbord en het algehele design. Kijk dan eerder naar een 15 inch-model met bijvoorbeeld een RTX 3070-chip op het moederbord, dan bespaar je al snel 1500 euro en heb je ook nog kans dat je batterij wat langer meegaat.