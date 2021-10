Op veel fronten weet PowerVision de beloftes van de S1 waar te maken, maar het laat ook wel erg veel steekjes vallen. Qua robotische precisie, camerabesturing en AI-technieken merk je dat de ambitie niet misplaatst is, maar missers als het magnetische ecosysteem en missers in de app gooien roet in het eten. Een stevige, vaste klem en fysieke verbinding was de stabiliteit tegemoet gekomen — en ik zou stellen dat de gadget meer vertrouwen wekt als deze geen privégegevens “gijzelt”.

Op papier is de PowerVision S1 nog steeds een ontzettend veelzijdige gadget voor je smartphone, maar het zal niet voor iedereen even makkelijk zijn in de praktijk. De S1 werkt het best op moderne en populaire smartphones, het liefst in combinatie met het bijbehorende, magnetisch hoesje. Voor die niche komt dit aardig dichtbij een volwaardige gimbal, zeker gezien het formaat en (in videoproductieland schappelijke) prijspunt. Beschik je echter niet over ‘s werelds meest compatibele smartphone, dan vergaat al een groot gedeelte van de gadget-factor.

Zeker in het geval van de wankelende Bluetooth-verbinding, kan het voorkomen dat de PowerVision S1 ineens volstrekt nutteloos wordt voor langere of tijdgevoelige opnames. Mocht die instabiliteit niet verholpen worden — of wil je het telefoonnummer van je moeder gewoon niet afstaan aan PowerVision — dan blijft van alle mooie beloftes enkel een prijzig powerbankje over.