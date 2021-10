Voordat we de Nothing Ear (1)’s uitpakken, is de verpakking het bespreken waard. Deze is prettig in elkaar gezet en bevat een mooi, zilveren doosje waarin alles zit dat je nodig hebt: de oortjes met bijbehorende case, een korte type-C-oplaadkabel, twee extra groottes siliconen oordopjes en een gebruiksaanwijzing. Aan alles is te zien dat hier veel aandacht aan is besteed; bijna alles is gemaakt van karton en is dus milieuvriendelijker, en het past allemaal precies. Net als de oortjes zelf, die door hun pasvorm comfortabel zijn en goed blijven zitten.

Visueel gezien springen de Nothing Ear (1)’s direct in het oog. Je kunt de printplaatjes en microfoons zien zitten door de doorzichtige buitenkant, waar ook de naam van het model subtiel op gedrukt staat. Dat geeft het een uiterlijk dat bijna industrieel aandoet in vergelijking met andere bluetooth-headsets, die veelal zwart of wit zijn. De oordopjes zelf zijn iets groter dan je wellicht gewend bent van Apple’s AirPods: ze steken iets verder uit naar achteren. Met het opvallende ontwerp van de oordopjes zet Nothing zichzelf apart van de rest, en wat mij betreft is dat een pluspunt. Het laat meteen zien: Nothing is niet op de markt verschenen om anderen na te bootsen, maar juist om een poging te doen om iets vanuit niets op te bouwen.