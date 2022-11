Een headset met veel haken en ogen

De Nacon RIG 500 Pro HC Gen2. De naam is nogal lang en heeft ook wat historie. De RIG-headsets werden namelijk eerst onder de naam van Plantronics verkocht, totdat Nacon in 2020 deze specifieke lijn gaming headsets overnam. Nacon (vroeger Big Ben) heeft al veel verschillende producten op de markt gebracht: van Pro Controllers voor de PlayStation tot videogames als het recente Steelrising. Een echt goede headset ontbrak nog voor de overname van Plantronics.

De eerste generatie RIG-headsets waren prima apparaten voor ieder budget; er ligt hier nog een eerste generatie RIG 400 die veel gebruikt wordt. Dit najaar heeft Nacon voor drie verschillende prijsklassen een headset uitgebracht: de budgetkeuze RIG 300, de middenklasse RIG 500 en de premium draadloze RIG 800. We hebben de RIG 500 uitgebreid mogen testen en het ziet er naar uit dat Nacon leeft naar de uitspraak “Never change a winning team”. De tweede generatie kent wat lichte aanpassingen, maar is in grote lijnen hetzelfde als zijn grote broer, in zowel zijn goed als slechte punten.

Comfortabel en licht

Voordat we het überhaupt gaan hebben over de audiokwaliteit, is het belangrijk om eerst te praten of je dit ding daadwerkelijk op je hoofd wilt zetten. De Nacon RIG 500 Pro HC Gen2 is opvallend licht, waardoor je al snel vergeet dat je een headset op hebt. De oorschelpen zijn gemaakt van een zachte stof en in combinatie met de zachte dubbele hoofdband is de headset erg comfortabel. Lange sessies God of War: Ragnarok, Apex Legends en Overcooked 2 gingen voorbij zonder last te krijgen van mijn oren. Last van de oren kreeg ik alleen van mijn schreeuwende sous-chefs in laatstgenoemde game.

De RIG 500 is gemaakt van een combinatie van plastic en een lichtgewicht metaal in de buitenste hoofdband. Het is ondanks het geringe gewicht een ontzettend robuuste headset met een bijzonder mechanisme om de koptelefoon af te stellen. In veruit de meeste koptelefoons zit een schuifsysteem, maar de RIG-headsets hebben afneembare oorschelpen. Die zijn ieder in drie verschillende posities te plaatsen. Hoewel het leuk is dat er wat anders wordt geprobeerd, blijft het een onhandig systeem. Ook heb je in principe maar drie verschillende opties qua grootte, dus mocht je interesse hebben in een Nacon-koptelefoon dan is mijn advies deze eerst even te passen in de winkel.

Het uitgesproken uiterlijk van de RIG 500 in het zwart is simpel maar toch opvallend, al is er ook een witte versie verkrijgbaar. Het is overduidelijk een gaming headset en daardoor misschien wat vreemd om te gebruiken als koptelefoon als je een stukje gaat lopen of in een vergadering zit. De microfoon is overigens wel afneembaar, dus mocht je alsnog die wandeling willen maken dan kun je de mic thuislaten.

Mijn grootste issue als het gaat om comfort is de lengte van de kabel. De RIG 500 is een bekabelde headset zonder mogelijkheid om draadloos te gaan, wat op zich geen probleem is. Tijdens mijn sessies op de PlayStation 5 was de kabel van 120 centimeter ook prima genoeg, maar achter de pc liep ik wel tegen een uitdaging aan. Doordat mijn computer rechts van het scherm staat en de kabel vast zit aan de linker oorschelp van de headset, stond de korte kabel erg strak en zat die in de weg. Dit klinkt als een heel klein probleem specifiek voor mij en het was ook snel op te lossen door wat te schuiven met mijn hardware, maar iedere computersetup is anders. Een metertje extra zorgt ervoor dat je de kabel makkelijker weg kunt werken, ongeacht waar je 3,5 mm jack port zich bevindt.

Wisselvallig geluid

De Nacon RIG 500 Pro HC Gen2 is qua geluid op een aantal vlakken een succes te noemen. Allereerst werkt de headset goed met de 3D Audio-functie van de PlayStation 5. Dit is vooral goed te horen in games als Call of Duty: Warzone of Apex Legends, waarin het belangrijk is om je omgevingsgeluid goed te horen. Eventuele voetstappen of schoten in de verte zijn belangrijke informatie voor tactische keuzes bij een Battle Royale. De 50 mm drivers doen op dit gebied goed z’n werk en geven een dynamisch en goed geluid. Op pc en Xbox heb je de mogelijkheid om twee jaar lang Dolby Atmos te gebruiken en ook met die instelling is de RIG 500 een genot om door te luisteren. Het is helaas niet allemaal koek en ei.

Het gebrek aan een goede bass is iets wat direct opvalt bij muziek, zowel in-game als in je Spotify-playlists. Tijdens het reviewproces van God of War: Ragnarok werd dit vooral duidelijk. De bombastische soundtrack tijdens een bossfight en diep harde slagen van Kratos met zijn bijl komen simpelweg dof over. Na een uur of twee heb ik de headset ingeruild voor mijn soundbar of de officiële PlayStation 5-headset. Zolang de tonen een beetje in het midden van het spectrum zijn, is de mix van geluiden prima, maar de bas en treble op hardere tonen is soms wat zoek. Ben je iemand die van plan is veel muziek te luisteren tijdens het gamen of surfen op het internet, dan is het aangeraden om een andere headset te vinden voor je playlists.

Specificaties

Type: Over oor

Frequentiereactie: 20Hz-20kHz

Impedantie: 32 Ohms

Max SPL: 111 dBSPL/V

Drivers: 50 mm

Frequentiereactie microfoon: 100Hz-10kHz

Verbindingstype: Bedraad, 3,5 mm jackplug

Twee jaar Dolby Atmos (werkt alleen op pc en Xbox)

Kun je me horen?

De microfoon van de Nacon RIG 500 heeft een aantal fijne functionaliteiten. Allereerst kun je de microfoon van de koptelefoon zoals eerder benoemd verwijderen. Het geheel zit verbonden met een 3,5 mm jack en is bijzonder makkelijk te (de)monteren. Verder kun je de microfoon inklappen waardoor je headset automatisch op mute gaat. Erg handig als je even iets moet overleggen met iemand in dezelfde ruimte zonder dat je hele Call of Duty-squad het meekrijgt. Ook is het een duidelijk visueel teken, zodat je zeker weet dat je niet te horen bent.

Als je dan te horen bent, dan is dat jammer genoeg niet helemaal helder. Ik vernam van meerdere teamgenoten online dat ik erg dof klonk en iets harder moest praten. Er was verder weinig ruis en het lag zeker niet aan de internetverbinding, maar het was alsof ik met mijn hand voor mijn mond zat te praten. Met wat meer stemverheffing kwam ik prima door, maar de RIG 500 is een aankoop die mijn partner en buren misschien niet waarderen voor een nachtelijke sessie online gaming.

Iedere goede kant van de Nacon RIG 500 wordt overschaduwt door een mindere kant en dat is jammer. De retailprijs van deze headset is tachtig euro, een te grote investering voor een product met zoveel haken en ogen.