Lost in the saux

Bij een populaire handheld hoort een behoorlijk bestand aan third-party accessoires, zo ook de Steam Deck. De Chinese techboer Jsaux maakt al langer meters op die markt, met sinds kort ook een ‘ModCase Ultimate Kit’ vol goedbedoelde, modulaire add-ons voor je Deck. Van een veelzijdige behuizing tot externe koeling en extra opslag; in deze verzamel-review scheiden we de gimmicks van de gadgets.

De ModCase Ultimate Kit is in het leven geroepen als de ultieme upsell van Jsaux. Een rits bestaande en kersverse accessoires wordt gebundeld met de nieuwe ModCase voor de Steam Deck, met het achterliggende idee dat het gros van accessoires direct aan de behuizing bevestigd kan worden. Zowel de nieuwe ModCase-behuizing als het merendeel van de add-ons zijn optioneel ook los te verkrijgen, maar het totaalpakket van de Ultimate Kit komt met een adviesprijs van 169,99 dollar.

Tegenover die fikse verzamelprijs staat de Ultimate Kit bol van de verschillende tierelantijntjes en toebehoren, met aardig wat keuze in modulaire luxe. In één klap ben je voorzien van niet alleen een extra laag bescherming, maar een heel platform van samenhangende uitbreidingsmogelijkheden. Dat klinkt als een veelbelovende alles-in-één-oplossing, maar lang niet elk accessoire blijkt even overtuigend.

Jsaux ModCase – De case als modulair platform

In de basis van Jsaux’ hele ecosysteem rondom de Steam Deck staat de ModCase zelf, specifiek het PC0104-model (29,99 dollar). Dit relatief stugge omhulsel klampt ferm over de Deck zonder daarbij poorten of uitlaten te bedekken. Met behulp van een stevige voorplaat is de behuizing nagenoeg compleet af te sluiten, waardoor de Steam Deck ook veilig vervoerd kan worden zonder een draagkoffertje.

Het unicum van de ModCase zit echter achterop. Niet alleen is daar de meegeleverde metalen kickstand aan te bevestigen; in theorie kun je álles aan de behuizing hangen. Ter hoogte van het Valve-logo prijkt een rechthoekig uitsteeksel, waarover allerlei externe accessoires geschoven kunnen worden.

Onder de compatibele accessoires vallen uiteraard Jsaux’ eigen ModCase-verwante producten, maar het bedrijf biedt geheel kosteloos 3D-bestanden om onder meer VESA-klemmen of caddy’s voor opslagapparatuur te printen. Bovendien wordt met de ModCase-standaard een rubberen riempje meegeleverd, waarin bijvoorbeeld al een powerbank gezekerd kan worden.

Verschillende accessoires stevig fixeren vergt enige oefening, maar het concept staat sterk. Afhankelijk van hoe men de Steam Deck erin wil zetten, kunnen allerlei relevante accessoires aan de ModCase bevestigd worden — of de ModCase zelf aan monitorstandaarden of muurklemmen. Wisselen tussen de verschillende opties gaat nog relatief makkelijk; je schuift een ‘module’ zo weer van het pasvormpje.

De vraag is wel of de ModCase zelf voor eenieder geschikt is. De schelp biedt een formidabele grip, maar blijkt behoorlijk bulky. Zeker de dikte van de randen kan de toegankelijkheid van selecte toetsen benadelen. Zo maakt de ModCase het iets lastiger de bovenste face buttons en menutoetsen af te tasten, terwijl ook de bumpers van bovenaf merkbaar moeilijker in te drukken zijn. Een kleine smet op wat verder een effectieve en vooral ambitieuze behuizing om de Steam Deck vormt.

Jsaux Steam Deck Cooling Fan – Overpower je luchtuitlaat

Jsaux’ zogeheten GP0200-ventilator (39,99 dollar) is veruit het meest excentrieke Steam Deck-addendum. De externe koelingsmodule nestelt zich over de reguliere luchtuitlaat van de Steam Deck om die vervolgens bij te staan met een eigen blower-ventilatortje. Daarmee wordt de interne APU van de Deck niet direct beter gekoeld, maar kan het bestaande koelingssysteem wel sneller warme lucht afstoten.

Zonder de ModCase dient deze module maar wat onhandig op de Steam Deck geplakt te worden, maar met een speciaal inzetje sluit de Cooling Fan stevig en efficiënt aan het geheel. Het zijn vooral dit soort accessoires die het ModCase-concept goed onderstrepen. Dit behoorlijke blok wil je niet standaard aan je Deck fuseren, maar kan met de ModCase even on-the-fly aanhaken voor een zwaardere speelsessie.

Jsaux’ Cooling Fan maakt je Steam Deck nog geen ijskast, maar kan in de zwaarste momenten wel wat extra last (en daarmee een paar graden celsius) afnemen. De module komt met een eigen ingebouwde batterij en kan via USB-C gemakkelijk opgeladen worden, al duurt dat vaak wel meer dan een uur. Klein bier voor dat welkome beetje extra koeling.

Op een volle lading gaat de ventilator een uur of vijf mee — in veel gevallen al langer dan de Steam Deck zelf. Een analoog potmetertje laat je handmatig het toerental omhoog of omlaag draaien. Op vol vermogen is de ventilator absoluut hoorbaar, al is het gesuis alsnog vaak stiller dan de Steam Deck zelf in relevante scenario’s zal zijn.

Jsaux 11-in-1 USB-C Docking Station – Compact, soms krampachtig

Wie een Steam Deck wat veelzijdiger in wil zetten, moet wel geloven aan een degelijke USB-C-hub. Jsaux leverde die wel langer voor specifiek de Steam Deck, maar zet rondom het ModCase-concept een nieuw ‘docking station’ op de markt, á 79,99 dollar. Ditmaal klikt de Steam Deck niet in de hub, maar klikt het ultra-compacte HB1101-hubje — via de ModCase uiteraard — aan de Steam Deck.

Dat concept klinkt interessant, maar de uitwerking blijkt wat onwennig. De hub leent zich achterop de Steam Deck prima voor opslagkaartjes en kleine dongles, maar de module zit in combinatie met dikkere kabels al snel in de weg van de kickstand, dan wel de rugtoetsen achterop, en daarmee weer je vingers. De use cases voor een drukke hub direct achterop de Deck lijken daarmee toebedeeld aan hele selecte niches.

Gebruik je het hubje los van de ModCase, dan kan de benauwde plaatsing van poorten weer dwars gaan zitten. Met de spreiding van de I/O over de krappe voor- en achterzijde wordt intensief gebruik van de hub al snel een kabelkluts. In tegenstelling tot een net dock voor op het bureaublad, druk je dit blokje liever weg in de kabelgoot eronder.

Los van de fysieke kanttekeningen mag de functionaliteit van het ‘11-in-1’-hubje geprezen worden. Ondanks de compacte vorm biedt de hub alsnog drie traditionele USB-A-poorten, tot tweemaal 4K-beelduitvoer (DisplayPort 1.4 en HDMI 2.0), een vaste ethernet-poort, zowel SD- als TF-kaartlezers en tot maar liefst 100 watt stroomdoorvoer — ruim voldoende voor de Deck. Zeker gezien de grootte en behapbare prijs omvat dit doosje meer dan je zou verwachten. Wel dien je zelf (geschikte) USB-C-voeding te voorzien, maar in dit geval voldoet de stroomadapter van de Steam Deck zelf. Wel zo makkelijk geregeld.

Jsaux’ HB1101-hub is zonder twijfel van veel markten thuis, maar strandt wat betreft vorm tussen schip en wal. Voor een volwaardig dock komt het blokje wat krampachtig en rommelig over. Bekijk je het echter exclusief als ModCase-module, dan wordt de brede inzetbaarheid weer voor een groot deel beperkt.

Jsaux M.2 SSD Enclosure – Maak interne SSD’s extern

Jsaux’ externe M.2 SSD-adapter is van een andere klasse. Deze unibody aluminiumbehuizing huist interne NVMe-SSD’s tot de 2280-vorm, om ze via een USB-C-aansluiting om te vormen tot externe opslag. Een bekend concept, maar Jsaux’ variant doet wat het moet doen.

De adapter ondersteunt SSD’s met volumes tot 2 terabyte. De maximale snelheden van de NVMe-schijf worden in dit omhulsel beperkt tot een 10 Gbps-interface over USB 3.1, goed voor theoretische lees- en schrijfsnelheden à 1,25 gigabyte per seconde. Lees: rap genoeg om ook zwaardere Steam-games op te stallen. Zeker nu fraaie PCIe 3.0-SSD’s in vraagprijs dalen, bieden dit soort adapters veel mogelijkheden voor grotere (externe) Steam Deck-opslag.

Mooi meegenomen: SSD’s zijn geheel schroefloos in het chassis te prikken. De kunstoffen ‘lade’ schuift met een druk op de klem uit het aluminium omhulsel, waarna SSD’s met een rubberen plugje in hun respectievelijke M.2-pinnetje vastgeklemd worden. Met behulp van een meegeleverde thermal pad pakken vrijwel alle koellichaamloze SSD’s (optioneel) de passieve koeling van de metalen behuizing mee.

Wel opvallend: Jsaux verkoopt de zogeheten HB0100-module niet als los product, ook al is deze ook buiten de Steam Deck om veelzijdig inzetbaar. Vooralsnog is de SSD-adapter enkel onderdeel van de Ultimate Kit (169,99 dollar) van de ModCase, dan wel gebundeld met enkel de ModCase (49,99 dollar).

“Sticker op.” Jsaux

Precies die bundel maakt het extra pijnlijk dat deze fraaie SSD-behuizing geenszins inhaakt op het hele ModCase-concept. Nergens prijkt een inkeping of groefje waar de externe SSD netjes in te schuiven is. Wel levert Jsaux wat dubbelzijdige 3M-stickers mee, die de hele ModCase-belofte gruwelijk onderuit halen. Was het hele punt niet juist dat deze accessoires allemaal lekker op elkaar aansloten, zónder plakzooi? “Nee,” zegt Jsaux terstond, “sticker erop.”

Jsaux 65W Power Bank – Een behoorlijk blok stroom

Broodnodig in elk Steam Deck-arsenaal is een stevige powerbank. Met het zogeheten PB6501-model (69,99 dollar) beweert Jsaux er eentje speciaal voor de handheld ontwikkeld te hebben, die uiteraard ook met de ModCase geleverd kan worden. De vraag is alleen: hoe haakt dit behoorlijke blok in hemelsnaam in op het hele ModCase-concept?

Begrijp me niet verkeerd: Jsaux’ powerbank is een prima batterij. Met 20.000 mA lading, een geïntegreerde USB-C-kabel en maximaal 65 watt aan (gecombineerde) stroomuitvoer is het niet de minste powerbank, maar die omvang? Die is lastig goed te praten. Het hele vehikel past nét achterop de Steam Deck, maar ontneemt daarmee al direct veel vingerruimte.

In de hand is duidelijk voelbaar dat een deel van het kunststoffen omhulsel leeg is; het geheel voelt enigszins uit balans. Duidelijk is dat het interne accublok aanzienlijk compacter is dan de plastic schelp. Toch is het nota bene deze baksteen die bedoeld is om aan het ModCase-riempje te hangen, waar het vehikel direct als een lompe tumor afsteekt.

Jsaux moffelt het oversized omhulsel zelf weg als een manier om de voelbare hitte van de powerbank te beperken. Tegelijkertijd had een kleiner kastje simpelweg minder contactoppervlak gehad om hitte af te staan, naast het verhogen van de mobiliteit en het gebruiksgemak. Ook hier vergeet Jsaux blijkbaar het eigen modulaire unicum; de PB6501 is niet de best denkbare match voor de ModCase, laat staan de Steam Deck.

Een modulair platform met haken en ogen?

Het concept van Jsaux’ ModCase is zo veelzijdig als beloofd, maar lang niet elk onderdeel van de gigantische Ultimate Kit sluit even lekker op het platform aan. Een handvol add-ons beperkt met de ModCase de eigen inzetbaarheid, andere keren is de synergie tussen de onderdelen überhaupt ver te zoeken. Om maar niet te spreken over de keren dat het samenspel neerkomt op de cohesie van dubbelzijdige plakkertjes. De overtuigingsfactor komt en gaat bij vlagen.

Desalniettemin schotelt Jsaux wel ontzettend veel voor, zeker gezien de schappelijke prijzen voor verschillende ModCase-bundels. De behuizing zelf is prima betaalbaar, de vele add-ons komen met competitieve prijspunten en eventuele eigen addendums zijn zonder extra kosten ook te 3D-printen. Voor de nette bundelprijzen levert Jsaux misschien niet altijd de best doordachte Steam Deck-accessoires, maar veelzijdige waar voor wat minder geld? Dat mag je van Jsaux zonder meer verwachten.