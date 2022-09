(Bijna) alles wat je van een powerbank wilt

Hoe spannend kan een powerbank zijn? De afgelopen jaren hebben we een enorme stijging in het aantal powerbanks gezien, wat niet heel vreemd is als je nagaat dat we ook steeds meer mobiele apparaten met ons mee op zak hebben. De powerbank zelf is echter in de meeste gevallen een vrij functioneel product: een saai, zwart blok waar je een kabel in prikt om je telefoon of handheld mee op te laden. InfinityLab probeert daar met de InstantGo 10000 iets meer kleur aan te geven en ook nog eens milieubewust te zijn.

Kijk niet vreemd op als je nog nooit van de naam InfinityLab hebt gehoord; dat had ik zelf immers ook niet. Dit relatief onbekende merk op het gebied van powerbanks, opladers en andere mobiele accessoires is onderdeel van Harman. Inderdaad, de partij achter onder andere Harman Kardon-speakers en de JBL-audioproducten. Daarbij gaat het InfinityLab niet alleen om het maken van praktische producten, maar ook om het zorgen dat ze duurzaam en milieubewust worden gemaakt.

Praktisch zonder plastic

Die duurzame insteek van InfinityLab merk je vrij snel bij het ontvangen van het product. De gehele verpakking en alles erin (behalve de powerbank en oplaadkabel zelf dan) is zonder plastic gemaakt. Dat betekent een kartonnen doosje met kartonnen inzetstukjes, een papieren beschermfolie om de powerbank heen en ook kartonnen wrappers om de kabel en handleiding heen. Het is een fijne en logische keuze — je vraagt je af waarom producten nog met plastic folie en kunststof twist ties worden geleverd.

Deze trend van duurzaamheid wordt doorgezet in de powerbank zelf. Het blokje stroom heeft een bescheiden design dat wordt gekenmerkt door het groene InfinityLab-label aan de zijkant en een gemarmerd patroon aan de boven- en onderkant. Dit patroon is waarschijnlijk te verklaren door de samensmelting van materialen, aangezien de behuizing voor 90 procent gemaakt is van gerecycled plastic. Het zorgt voor een interessant design, zonder dat het het van de daken schreeuwt.

Deze duurzaamheid lijkt echter wel bij de verpakking en de materiaal van de InstantGo 10000 op te houden. Wie de kleine letters in de handleiding leest, ziet al snel dat InfinityLab niet met levenslange garanties strooit of belooft dat de powerbank voor jaren meegaat. Op internationaal vlak krijg je als koper een jaar beperkte garantie, maar voor ons Europeanen zal dat onder het Europese recht twee jaar zijn na aankoop. Daarbij zal je powerbank bij een defect gerepareerd worden, maar verwacht niet dat InfinityLab na een aantal jaar normaal gebruik de interne batterij nog kosteloos voor je gaat vervangen. Hoe duurzaam de powerbank ook gemaakt is, uiteindelijk zal het na een paar jaar dus alweer bij het afval belanden.

Komt overal wel van pas

Zoals de naam doet vermoeden, is de InstantGo 10000 van InfinityLab een powerbank met zo’n 10.000 milliampère-uur aan capaciteit. Als je recentelijk ons artikel over powerbanks hebt gelezen, begrijp je waarom dit niet het daadwerkelijke oplaadvermogen is. Toch is de powerbank nog altijd goed voor minstens twee ladingen van een iPhone 12 of om een Nintendo Switch van een goede zwik stroom te voorzien.

Daarbij biedt de InstantGo 10000 drie vormen van opladen, dankzij twee USB-poorten en de ingebouwde, draadloze oplader. De USB-poorten bestaan uit een USB-C-poort met Power Delivery 3.0 (goed voor 30 watt oplaadvermogen) en een USB-A poort met 15 watt vermogen. De ingebouwde Qi-oplader is daarnaast nog eens goed voor 10 watt aan draadloze voeding.

Vooral de USB-C-oplader blinkt daarin uit, ervan uitgaande dat je een oplaadkabel hebt die de maximale 30 watt ondersteunt. Mijn eigen iPhone 12 wordt in vlot tempo opgeladen, waarbij van 10 procent tot 90 procent capaciteit in een uurtje weer is aangevuld. Iets wat toch wel wat gemoedsrust geeft wanneer je weet dat je het einde van de dag met je interne batterij niet gaat halen, maar nog wel de nodige belletjes moet plegen.

Milieubewust met een prijskaartje

Wie wat meer onderzoek doet naar powerbanks, komt al snel tot de conclusie dat deze combinatie van elementen niet veel voorkomt. Zelfs als je het duurzaamheidsverhaal achterwege laat, komen powerbanks die 30 watt aan oplaadvermogen kunnen leveren maar zelden voor. Grote namen als Anker stoppen vaak bij 18 tot 20 watt, of schieten meteen door naar 60 watt of meer. Praktisch als je een grotere laptop hebt, maar voor velen overkill.

InfinityLab bewandelt daarmee een interessant pad waar weinig andere fabrikanten te vinden zijn. Dat brengt natuurlijk wel direct ook een prijskaartje met zich mee: wie de InstantGo 10000 aan wil schaffen, moet bereid zijn 79,99 euro neer te tellen. Aanbiedingen zullen daarbij ook beperkt zijn, want InfinityLab verkoopt zijn producten alleen zelf (of als eigen verkoper via Bol.com). Wie wat extra euro’s in zijn zak wil houden, maar wel duurzaam bezig wil zijn, kan ook voor het 5000 milliampère-uur-model kiezen. Deze kost je dan 49,99 euro.

Of dit de prijs waard is, hangt natuurlijk geheel van de persoon af. De combinatie van draadloos opladen en een USB-C-poort met 30 watt vermogen is een prettige combinatie, maar als je iets langer kunt wachten tot je telefoon vol is, zijn er ook meer dan genoeg andere opties voor te vinden. En die alternatieven kosten toch vaak een flinke duit minder.