Omen Spacer krijgt een onvoldoende

HP Omen wil er met de Vector-muis en Space-toetsenbord voor zorgen dat je minder input lag hebt tijdens het gamen en vooral minder draden hebt op je bureau. De fabrikant probeert de Vector en Spacer scherp in de markt te zetten als ingetogen alternatief voor schreeuwerige ontwerpen, maar met de prestaties en het premium gevoel van high-end randapparatuur. Daar slaagt HP maar deels in.

In het aanbod in computermuizen zien we al een goede tien jaar een vooruitgang in prestaties en comfort en hebben de grote fabrikanten allemaal wel een line-up gericht op gamers. Bij mechanische toetsenborden was dit aanbod wat beperkter, maar ook daar spelen merken steeds meer in op de vraag naar toetsenborden van hoge kwaliteit. Zowel de muis als het toetsenbord dat HP nu op de markt brengt vallen helaas niet in die categorie.

Omen Spacer is met afstand niet het beste toetsenbord

Mechanische toetsenborden zijn in rap tempo mainstream aan het worden en krijgen ook steeds meer customization-opties. Helaas geldt dat niet voor de HP Omen Spacer, want je kunt het toetsenbord alleen krijgen met MX Cherry Browns en die zijn niet hot-swappable. Gelukkig kun je wel de keycaps wisselen als je dat zou willen en geloof ons maar als we zeggen dat je dat wilt.

Voor een toetsenbord van boven de 150 euro verwacht je een bepaalde kwaliteit en de toetsen van de Omen Spacer voldoen niet aan die verwachting. De Cherry MX Brown-switches zijn prima, maar de keycaps die daarop zijn gezet, zijn van zeer matige kwaliteit. Het dunne ABS-plastic voelt goedkoop aan en rammelt. Daarnaast komen sommige keycaps veel te makkelijk los als je er een keer verkeerd tegenaan tikt. Bij het terugzetten viel ook opeens op dat het spuitwerk van de keycaps te wensen overlaat, aangezien de leds dwars door de achterzijde van de keycaps heen schijnen. Dat is echt ondermaats voor een toetsenbord in deze prijsklasse.

Het is ook zonde, omdat de rest van het toetsenbord wel degelijk aanvoelt. De basis is verzwaard, waardoor het toetsenbord niet zomaar van zijn plek schuift. Ook wordt er een luxe polssteun bijgeleverd en ziet het toetsenbord er strak uit. Mocht je het toetsenbord bedraad willen gebruiken, dan zit er een gevlochten USB-kabel bij, die prima bij een luxe set-up past. Helaas moet je er echt andere keycaps opzetten, wil dit toetsenbord zijn prijskaartje kunnen verantwoorden.

Een scrollwiel als mini-gym

Mocht je ooit een aversie hebben gekregen tegen randapparatuur die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-verbinding via een dongeltje, omdat je het dongeltje bent kwijtgeraakt, dan heeft HP er alles aan gedaan om deze zorg weg te nemen. Het dongeltje kan namelijk achterin de muis worden geplaatst en blijft op zijn plek door een magneetje. Het is zo netjes weggewerkt dat je er, ook als je de muis bedraad gebruikt, geen last van hebt.

Verder is het fijn dat de muis wat zwaarder is: HP gaat met de Omen Vector niet mee in de trend om muizen zo licht mogelijk te maken. Met een gewicht van 105 gram is het dus geen lichtgewicht en als je van wat zwaardere muizen houdt, is dit een goede keuze. Niet alleen de muis is aan de zware kant, maar ook het scrollwiel biedt de nodige weerstand. Dat is helaas een wat minder prettig punt, want het scrollen maakt daardoor ook best wat lawaai. Het geeft je precisie als je bijvoorbeeld door een inventory-menu heen moet scrollen. Helaas brengen we doorgaans ook de nodige tijd scrollend door op het internet en dan is dit scrollwiel niet comfortabel.

De Vector is verder vooral een draadloze no-nonsensemuis, met twee extra duimknoppen en een DPI-schakelaar. De RGB-verlichting is ingetogen en schijnt alleen via het scrollwiel en een logo op de palmsteun door. Het heeft de muis net iets meer flair dan een standaard zwarte kantoormuis, maar je kunt hem dus ook prima meenemen naar kantoor zonder meteen als Fortnite-paria te worden aangekeken. Ook kun je de muis gewoon bedraad gebruiken met de meegeleverde, gevlochten USB-kabel. Nu hadden we met ons testmodel wel een klein probleem waarbij de USB-kabel niet honderd procent goed aansloot op de muis, waardoor de verbinding af en toe heel even wegviel. Bijzonder irritant als je aan het gamen bent, maar gelukkig hebben we op internet weinig andere klachten hierover gezien, dus waarschijnlijk hebben wij gewoon pech.

Omen Gaming Hub

Als je de Omen Spacer, Vector of andere HP Omen-randapparatuur samen aanschaft, kun je deze in dezelfde software-hub instellen. De Omen Gaming Hub bevat ondersteuning voor de verschillende muizen, toetsenborden, koptelefoons en andere RGB-verlichte apparatuur. Deze kunnen in combinatie met elkaar worden ingesteld op kleur en lichtpatronen.

Bij de Omen Spacer zijn de verlichtingsopties wat beperkt, omdat HP ervoor gekozen heeft om alleen witte leds in het toetsenbord te plaatsen, met uitzondering van het WASD-cluster en de pijltjestoetsen, die rode leds hebben. Als je dus voor dit toetsenbord gaat, zit je vast aan een witte uiterlijk met rode accenten van HP Omen, maar daar kom je sowieso niet echt onderuit bij Omen-apparatuur. Bij de Omen Vector heb je wel keuze uit meer RGB-kleuren, maar omdat de verlichting daar überhaupt wat ingetogener is, voelen de mogelijkheden om allerlei patronen en kleurovergangen in te stellen wat overbodig.

Na het installeren en ‘instellen’ van de hardware blijft er vooral een hoop bloatware over. De Omen Gaming Hub laat je namelijk niet alleen je Omen-accessoires instellen, maar houdt ook van alles bij over je pc. Van hoeveel uur je doorbrengt in een game tot aan de achtergrondprocessen die er lopen. Het voelt niet helemaal lekker in een tijd waarin bedrijven constant op je data uit zijn en die aan de hoogste bieder verkopen. Je kunt een deel van de datadeling uitzetten en in de privacyverklaring van HP staat dat alle opgeslagen data geanonimiseerd wordt. Dat neemt niet weg dat je een datamonster van een programma door de strot geduwd krijgt, terwijl je alleen graag de lampjes in je muis wilt kunnen aanpassen.

Een zacht prijsje helpt

Tijdens het reviewen van de Omen Vector en Spacer was ik heel snel klaar met het toetsenbord. De Omen Vector bleef ik wel in mijn tas gooien als ik een dag naar kantoor ging en is ook prima geschikt om een LAN-party mee vol te houden. Het is geen muis die voor de oorspronkelijke adviesprijs van meer dan 60 euro over de toonbank zou moeten gaan, maar de prijs is inmiddels gezakt. Als je goed zoekt vind je de Omen Vector voor circa 25 tot 30 euro en dat is een prima prijs voor een degelijke draadloze muis.

Helaas kunnen we dat van de Omen Spacer niet zeggen. Hoewel de prijs naar circa 130 euro is gezakt sinds release, blijft het voor de kwaliteit een te duur toetsenbord. Voor deze prijs mag je op zijn minst volledige RGB-verlichting verwachten en keycaps van een betere kwaliteit. Ook kun je er als fabrikant eigenlijk niet meer omheen om in deze prijsklasse verschillende switches aan te bieden. Voor rond de honderd euro heb je een vergelijkbaar draadloos, mechanisch toetsenbord en dan heb je of betere keycaps voor je geld of nog budget om ze erbij te kopen.