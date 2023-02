Krachtige hardware en een uniek koelblok

Met de Omen 45L verrijkt HP een riante gaming-pc met een opmerkelijk foefje: een semi-extern koelblok, bovenop de standaard kast. Voeg daar een gepaste hoeveelheid hardware-luxe aan toe, en je hebt een unieke pre-built.

De huidige reeks Omen-kasten komt steevast in dezelfde, rechtlijnige stijl. Afhankelijk van hun grootte worden ze gekenmerkt met hun inhoud in liters, waarbij het grootste 45L-model dus ook die extra koelmodule meeneemt, de zogeheten ‘Cryo Chamber. Het bovenste compartiment is niet te verwijderen of gemakkelijk verder te tweaken, maar vormt uiteraard wel een opvallend unicum. Het fijne daarvan bespreken we spoedig, maar eerst: hoe zit het precies met al die hardware?



Harde waren voor behoorlijke bedragen

De Omen 45L-desktop is momenteel in meerdere afstellingen te verkrijgen, maar laten we wel wezen: dit is zonder twijfel het topsegment van HP’s gamingvaandel. Verwacht voor een al riant instapmodel van de vorige reeksadviesprijzen à 2.395 euro. De meest luxe verkrijgbare uitvoering komt momenteel met een prijskaartje van 4.499 euro.

Een echt ‘budgetmodel’ blijft voor deze serie uit, maar tegenover de stevige adviesprijzen staat ook zeker niet de minste hardware. Standaard wordt de Omen 45L geleverd met minstens 32 GB aan werkgeheugen en minstens tweemaal 1 TB aan PCIe 4.0-opslag. Qua processoren maakt de laatste generatie Omen 45L-systemen gebruik van Intels Raptor Lake-chips (voorheen ook met Ryzen 5000-processor leverbaar). Daarnaast biedt HP behoorlijk wat opties voor videokaarten uit Nvidia’s GeForce RTX 30-generatie. Nieuwe afstellingen met de vorig jaar geïntroduceerde RTX 40-kaarten zullen ongetwijfeld spoedig volgen.

Ons “GT22-0905ND”-testmodel van de Omen 45L betreft een variant met een Intel Core i9-12900K, 32 GB aan DDR4-3733-geheugen van HyperX en een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti-videokaart. Lees: een behoorlijk bakbeest voor 4K-games, en aan deze pc hangt een prijskaartje van 3.899 euro. Uiteraard geldt als altijd de vuistregel dat hetzelfde systeem voordeliger zelf te bouwen is, maar dan mis je natuurlijk wel het unicum van de Omen-kast: die ijskoude “Cryo”-module bovenop.

Pre-built kast met een koel hoofd

Laten we wel wezen: de radiatormodule op de Omen 45L is briljant bedacht. Een waterkoelingsradiator traditioneel in de kast plaatsen, blijft immers altijd een lastige kwestie. Of de radiator benadeelt de efficiëntie van de airflow, of de airflow benadeelt de efficiëntie van de radiator. Door de radiator, uiteraard inclusief eigen ventilatoren, in een losstaand compartiment te plaatsen, biedt HP een doelgerichte doch stijlvolle oplossing.

Het algehele ontwerp komt het semi-externe probeersel duidelijk ten goede. Het al vrij strakke Omen 45L-chassis is simpelweg voorzien van een strak extra blok bovenop, met daartussen ruim voldoende ruimte om frisse lucht te happen. Het rechttoe-rechtaan lijnenwerk houdt het geheel chique en werkt de vloeistoftubes netjes weg, terwijl de aluminiumbehuizing van het compartiment de koelprestaties ten goede komt. Het resultaat is een vrij ingenieus addendum voor de standaard computerkast, met efficiënte(re) waterkoeling als resultaat.

Tegelijkertijd maakt het dat jammerlijk dat de waterkoeling op enkel de processor is aangesloten. Het hele radiator-addendum is vooral een variant op een traditioneel AIO-setje voor een processor, niet zo zeer een onderdeel in een luxe watercyclus. Enerzijds is dat logisch, vanuit HP’s perspectief op massaproductie, anderzijds is het zonde dat dit concept niet verder ‘door te trekken’ is naar luxere waterkoeling, voor bijvoorbeeld ook die verhitte videokaarten van vandaag de dag.

Flinke prestaties, middelmatige airflow

Desalniettemin presteert de Omen 45L naar behoren, zeg gerust een goede tik beter dan de gemiddelde pre-built. In onze benchmarks scoort het systeem zoals je mag verwachten van de specificaties, met behoorlijke temperaturen bovendien. Ook onder behoorlijke druk stijgt de processortemperatuur zonder overklok zelden tot boven de 70 graden celsius. Wie het blieft, krijgt met deze koeloplossing aardig wat speelruimte om ook de zwaardere processoren flink op voeren. Niet voor niets biedt Omen daar zelf al een toegankelijk stukje software voor aan.

Ook de koeling in de (hoofd)kast zelf is niet verkeerd, al zij het iets minder welbedeeld. In zware grafische tests presteert de RTX 3080 Ti uitermate fraai, met temperaturen die gemiddeld rond de 64 graden zweven. Standaard staat de GPU niet op een fabrieksoverklok, maar ook hierin is nog behoorlijk wat speelruimte voor wie hogere frequenties zoekt. Deze wordt echter wel gelimiteerd door de niet al te riante airflow in de kast; in totaal telt die vier mid-range ventilatoren van Cooler Master. Een enkel 120 mm-ventilatortje achterop dient als de volledige luchtuitvoer voor het complete systeem.

Met het oog op de behoorlijke specificaties en prijs, voelt de voorgestelde airflow mogelijk wat minder chique dan men mag verwachten. Op midden-tot-hoge toerentallen zijn de ventilatoren absoluut niet de stilste — en stiekem is vier stuks in de kast wel wat karig, zeker voor dit kaliber componenten. Gamers die niet per se het uiterste uit hun systeem willen persen, komen hiermee prima uit de voeten, maar voor pc-puristen had de koeloplossing in de kast wel wat fermer gemogen.

Regenboogkleuren optioneel

Hewlett en Packard houden hun RGB-fetisjering nog enigszins in toom met de Omen 45L. De inbegrepen ventilatoren komen met een gepaste ARGB-cirkel en ook de AIO-pompeenheid kent een chique verlichte Omen-embleem. Daarnaast wordt de inhoud van de grotendeels glazen kast verder verlicht met een lichtbalk bovenin — echt bedoeld om de build in de schijnwerpers te zetten. Jammerlijk is wel weer dat die build verder niet enorm chique is.

Uiteraard, ook de geheugenmodules komen standaard met een optioneel RGB-randje en de onherkenbaar gemaakte videokaart is in een strakke Omen-bracket gehesen, maar verder heeft de hardware niet veel unieks om het lijf. Veel kabels hangen maar wat rommelig in het moederbord en de videokaart voelt, ondanks het Omen-omhulsel, enigszins weggemoffeld in het geheel. Dan kunnen de specificaties nog zo luxe zijn, de build zelf voelt ongeïnspireerd. Ook hier is het stiekem jammer dat de waterkoeling niet, bijvoorbeeld, ook de videokaart van wat extra verkoeling voorziet.

Toch moet gezegd worden: de recente stijloverweging van Omen mag er wezen. In de kast zelf mag nog wat ge-Marie-Kondo’d worden, maar het strakke omhulsel? Dat blijft lekker. Deze kast breekt met de stoffige tradities binnen de gaming-esthetiek: overdreven veel onnodige poespas en te ‘stoere’ probeersels. Omen gaat dat wijs genoeg enigszins uit de weg. Gewoon een strakke kast, met vernuftig ontworpen “Cryo”-addendum en wat gepaste RGB-elementen: hiervoor hoef je je als gamer in ieder geval niet te schamen.

Wel een jammerlijke tekortkoming in het ontwerp: de beschikbaar gestelde I/O. Weliswaar vinden we aan de voor-/bovenzijde behoorlijk wat USB-mogelijkheden, maar achterop steekt Z690-moederbord ietwat karig af. In totaal telt het gehele systeem acht USB-A-poorten en tweemaal USB-C (5 Gb/s en 10 Gb/s), wat voor een luxesysteem niet bijzonder uitgebreid voelt, zeker achterop. Wie veel randapparatuur in de pc wil prikken, zit al snel met een kabelboom aan de bovenzijde of een rommelige hub achterop. Met het oog op strak design en uitbreidbaarheid voelt dat niet als de beste way to go. Blijkbaar heeft HP kabelmanagement niet heel hoog zitten.

Relevant: toevallig beargumenteerden wij laatst nog nog dat goed kabelmanagement behoorlijk underrated is.

De pre-built om zelfbouw van de troon te stoten?

HP maakt met de Omen 45L een prima stap op het gebied van pre-built gaming-pc’s. In plaats van onpraktische vormen en overdreven futuristische stijlelementen, kiest Omen voor een lekker strak geraamte om op voort te borduren, met ruim voldoende opties in luxe hardware. Vooral het addendum van de externe radiator is briljant gedacht, al hopen we stiekem op opties om de waterkoeling nóg uitgebreider te maken.

Met de “Cryo”-module heeft HP in ieder geval een unicum te pakken, waar menig kant-en-klaar systeem niet aan kan tippen, laat staan leeuwendeel van handige zelfbouwers. Zo’n buitendeurs koelblok mag gevierd worden in zijn efficiëntie, al zou het Omen ook sieren om de hardware daaromheen in het vervolg ietwat interessanter te maken. Keer die luxe videokaart bijvoorbeeld eens mooi op zijn kant, fiets hier een compleet waterkoelingcyclus in — of werk op zijn minst die rommelige kabelkluts wat netter weg.