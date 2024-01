Veel geluid voor veel geld

Iets wat ik over de jaren heb gemerkt is dat je uiteindelijk in je leven op het punt komt dat je goede audio meer gaat waarderen. Je hebt een eigen plekje, je gaat op een andere manier naar muziek luisteren en komt dan tot de conclusie dat je iPhone als muziekspeler gebruiken geen echte optie meer is. De Duitse speakerfabrikant Teufel springt maar al te graag in dat gat, onder andere met hun nieuwe Motiv Home. De oplossing die ze bieden is alleen lang niet voor iedereen – of in ieder geval niet voor ieder budget.

De nieuwe Teufel Motiv Home is een grote wifi-speaker die je in de meeste gevallen ergens neer zult zetten en daarna niet snel van zijn plek zult halen – ondanks de ingebouwde batterij. In ieder geval is deze bij mij alleen van zijn plek gekomen om eronder schoon te maken, maar goed: ik heb dan ook geen grote tuin of een hip dakterras zoals Teufel graag in zijn promotiemateriaal laat zien. Maar ondanks het gebrek daaraan, is de speaker in de reviewperiode nauwelijks stil geweest en met goede reden.

Speaker van formaat

Wie de Motiv Home voor het eerst ziet, krijgt een stevige maar strakke speaker gepresenteerd. De speaker, die beschikbaar is in zowel zwart als wit, is stijlvol en goed te plaatsen in ieder modern interieur. Ondanks het grote formaat beschikt de speaker over veel zachte, afgeronde hoeken en schuine vormen, waardoor het niet als een enorm blok voelt. Ook het stoffen gaas dat om de voor- en zijkanten van de speaker is gewikkeld en het rode label aan de zijkant geven het een Scandinavisch en bijna knuffelbaar ontwerp.

Laat je daardoor echter niet misleiden, want de speaker is flink aan de maat. Met 40 centimeter in de breedte en ruim 16 centimeter in zowel hoogte als diepte staat er een stevige balk op je meubel. Tel daarbij het gewicht van een krappe 4,5 kilo op en je hebt een speaker die je niet zomaar onder je arm neemt om hem mee het park in of het strand op te nemen. Dat gewicht komt deels door de 5200 milliampère-uur batterij die erin zit, volgens Teufel goed voor zo’n 15 uur luisteren op normaal volume.

Pump down the volume

Zelf ben ik heel benieuwd wat de Duitse fabrikant verstaat onder normaal volume, want de speaker gaat vrij snel vrij hard. Dankzij het draaiwiel bovenop de speaker verander je gemakkelijk het volume, maar zelf kom ik nauwelijks boven de 35 tot 40 procent uit. Daarna ben ik bang wat de buren wel niet moeten denken met zo veel geluid dat er uit de speaker komt.

De speaker heeft daarbij vier full-range speakers van ieder 50,8 millimeter, aangevuld met een woofer van 127 millimeter. Samen hebben ze een frequentiebereik van 40 tot 20.000 hertz en genoeg volume om de kopjes te laten rinkelen. Het geluid dat daarbij standaard uit de speaker komt is fijn maar wat vlak.

Om dat aan te vullen heeft de speaker een ‘Dynamore Ultra’-modus, waarbij het stereogeluid softwarematig wat breder wordt gemaakt en er middels de zijwaartse speakers een veel bredere soundstage ontstaat. Hierdoor krijg je het gevoel dat er meer een band staat waar je speaker is, dan dat er enkel een bandje wordt afgespeeld. De modus is dan ook sinds het ontvangen van de speaker eigenlijk niet uit geweest.

Niet voor in je studio

Je krijgt dus heel wat speaker met de Teufel Motiv Home, maar daar komt ook een prijskaartje bij kijken. Met een retailprijs van 549,99 euro op de eigen website is de speaker zeker geen goedkope, maar wel een aardige investering voor in de woonkamer. Het is dan ook de vraag waar je de speaker neer gaat zetten en of het puur ter aanvulling is, of je enige speaker.

Zo woon ik zelf in een schappelijk maar niet bijzonder groot appartement en heb ik al een soundbar bij mijn TV, dus in mijn geval zou de speaker pure overkill zijn. Als je echter groter woont of een tweede ruimte met goed geluid wilt vullen, dan is de Motiv Home geen gekke keuze. Met gemakkelijke integraties voor bijvoorbeeld Spotify en Tidal, een audio-ingang en zowel Bluetooth als wifi is het qua luisteren van veel gemakken voorzien.

Waar zijn mijn opties?

Dat wil niet zeggen dat de speaker zonder fouten is, want ik ben wel tegen wat frustratiepuntjes aangelopen tijdens het testen. Het voornaamste punt is het feit dat de speaker soms volledig de kluts kwijt kon zijn en nergens meer verbinding mee wilde maken. In dat geval was een volledige reset de enige echte optie, want door zijn ingebouwde batterij was enkel de stroom eraf halen ook geen oplossing.

Daarnaast is er nog de app van Teufel voor de speaker, die redelijk kaal aanvoelt ondanks dat het een hoop knopjes heeft. Wanneer de app met de speaker wil verbinden (ook niet altijd het geval), kun je wat voorkeurskanalen instellen voor de drie voorkeursknoppen bovenop de speaker. Daarnaast kun je je bass en treble wat tweaken, maar daar houdt het wat betreft equalizer-mogelijkheden wel op.

Vooral dat laatste vind ik voor een speaker van ruim 500 euro wel kwalijk. Natuurlijk begrijp ik het argument dat lang niet iedereen hiermee wil rommelen, maar dat wil niet zeggen dat je het niet als optie aan hoeft te bieden. Het ontbreken van zelfs een simpele driebands- of vijfbands-equalizer is een groot gemis van de meegeleverde app en ik hoop dan ook dat Teufel dit in de toekomst nog gaat doorvoeren om wat meer mogelijkheden te bieden voor de gebruiker. Het is immers de voornaamste smet op een verder uitstekende speaker.

De Teufel Motiv Home is momenteel te koop voor 549,99 euro op hun eigen website.