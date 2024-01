Ster in omgevingsgeluid, minder in microfoon

De laatste tijd werpt de gametak van Sony de blik richting een grote groep gamers; die met een game-pc, en dan met name de spelers die thuis ook nog een PlayStation naast de tv hebben staan. Dat is de doelgroep van de InZone-lijn, een nieuwe reeks veelzijdige apparatuur voor verschillende budgets.

Eerder zagen we in deze lijn al monitoren zoals de M9 verschijnen en binnen de audio zijn verschillende items beschikbaar. De H5 is een nieuwe toevoeging aan het middenklasse-arsenaal. Met een adviesprijs van 149,99 euro zit hij tussen de goedkopere H3 en de luxere H7- en 9 in. Met een design dat liefhebbers van de PlayStation 5 wel zal bekoren en een set opties die online gamers goed in de oren klinken, lijkt de H5 geschikt voor een brede groep. Wij mochten ermee aan de slag en vertellen je wat je van de headset kunt verwachten.

De H5 in detail

First things first: de H5 zit prettig ingepakt in een milieubewuste verpakking en met een USB-dongle, oplaadkabel en 3,5 mm jack erbij. De batterij zelf gaat prima een paar werkdagen mee voordat je de set weer aan de lader moet leggen; Sony belooft een batterijduur van 28 uur en de praktijk leert dat de set zelfs nog langer mee kan dan dat. Zelfs met de microfoon aan voor een groot deel van de tijd kwamen we naar schatting ruim boven de 30 uur uit.

De headset is verkrijgbaar in zwart-witte en compleet zwarte kleurstellingen, wat mooi aansluit bij het PlayStation 5-thema. Het robuuste geheel is mat afgewerkt, maar wanneer je de oorschelpen naar beneden buigt, zie je glanzend zwarte detaillering aan de binnenkant, zoals bij de console ook te zien is. Hoewel het op deze manier fraai past bij de PlayStation-esthetiek, hadden we ook wel graag wat meer premium materialen verwerkt gezien in de headset, in plaats van alleen plastic.

Datzelfde plastic geeft de set dan wel weer een ander voordeel: met een totaalgewicht van 260 gram is de H5 een lichte hoofdtelefoon, wat zorgt dat hij vrij lang comfortabel blijft. Ondanks het lage gewicht en de zachte oorkussens voel je de hoofdband na een paar uur van gebruik wel lichtjes drukken.

De USB-dongle heeft een toggle-knopje om van pc naar PS5 te switchen, want dat gebeurt niet automatisch. Om latentieproblemen tegen te gaan, is deze 2,4 GHz-verbinding de enige manier om de headset draadloos te gebruiken, maar voor apparaten zonder USB-poort kun je ook de meegeleverde 3,5 mm jack gebruiken. Vooral dat laatste zie je steeds minder vaak op draadloze headsets, maar de H5 blijft hiermee toch breed inzetbaar.

De InZone H5 is echt op gamen toegespitst.

Ruimtelijk inzicht

Het grote selling point van de InZone-lijn is het ruimtelijke geluid dat de headsets kunnen bieden. Daarvoor is software ontwikkeld die op de pc geïnstalleerd moet worden. Met behulp van een smartphone-app kun je een 3D-scan van je oren maken, waarna het programma de juiste instellingen voor de spatial sound uitrekent. Eenzelfde soort oplossing zagen we al eens eerder voorbij komen bij JBL Quantum, waarvan sommige headsets een meting van het oor(kanaal) kunnen doen.

Met name voor FPS-spelers is deze Spatial Sound echt van toegevoegde waarde, want je kunt omgevingsgeluiden én de richting ervan ontzettend goed herkennen. Ook stemmen komen helder en duidelijk door. Voor de meer casual games doet het weinig extra’s, maar ook daar klinken de gamewerelden door deze headset wel rijk. Naast de spatial sound biedt het InZone-programma een equaliser en je kunt per game verschillende presets kiezen. Dit is met name handig als je veel tussen verschillende soorten games switcht. Op de PlayStation zul je deze functie door de op maat gemaakte software niet kunnen gebruiken en dat is jammer, want het is wel de moeite waard.

De InZone H5 is echt merkbaar op gamen toegespitst; daar is het geluid prettig, vrij warm van toon en stabiel. In muziek zakken de lage- en middenregisters wat in, vooral bij lagere bitkwaliteit. Voor achtergrondmuziek is de H5 prima, maar verwacht dus geen headset die echt gemaakt is voor muziekkenners.

Van chat naar game

Ondanks het gebrek aan actieve ruisonderdrukking biedt de H5 een goede passieve afsluiting van geluiden uit de buitenwereld, zodat je echt gefocust kunt blijven op je werk of game. De oorschelpen hebben niet alleen draaiknoppen om het volume aan te passen, maar ook om het onderlinge volume van voicechat en game aan te passen. Op PlayStation betekent dit meteen dat deze optie uitgeschakeld wordt in het menu en dat je deze functionaliteit slechts via de headset kunt gebruiken. Wanneer je eenmaal gewend bent aan de positie en richting van het draaiwieltje is dit prima te doen, maar omdat de draaiknoppen zo op elkaar lijken, is het wel even wennen.

Op de PlayStation 5 was de balans van game- en chatgeluid in eerste instantie flink uit proportie. De game overstemde het chatgeluid significant, waardoor de persoon aan de andere kant van de lijn bijna niet te horen was. Gelukkig was dit de keer erna verholpen en is het probleem niet meer teruggekeerd.

Op pc is het soms wat onhandig dat de hoofdtelefoon meerdere keren in het lijstje van output-apparaten staat, want als hij op een van de chatopties ingesteld staat, kun je de spatial audio bijvoorbeeld niet gebruiken. Soms leiden de instellingen er zelfs toe dat je helemaal niets hoort. Dat voelt rommeliger dan we van audiogigant Sony mogen verwachten.

Matige microfoon

De antenne-microfoon zit aan de linkerkant van de headset bevestigd. Hij klapt met een hele bevredigende snap naar beneden, wat dan ook meteen de aan-uit-schakelaar vormt. Dat is prettig, want je hoeft geen knopjes in hardware en software te gebruiken om je microfoon uit te zetten als je hem even niet meer nodig hebt. Je wipt ‘m gewoon weg. Overigens hoor je je eigen stem versterkt terug in de hoofdtelefoon terug wanneer de microfoon actief is. Of dat een voor- of nadeel is, ligt helemaal aan je eigen smaak.

Bellen en samen gamen gaat prima, maar wel met een paar hikjes. De microfoon komt namelijk met aardig wat ruis over de lijn, waardoor de andere kant jouw stem als platter en minder verstaanbaar ervaart. De on-board microfoon van de PlayStation 5-controller kwam bijvoorbeeld bij een directe vergelijking helderder uit de bus. Daar vervalt mogelijk weer wat meerwaarde voor de competitieve FPS-spelers.

Al met al biedt de H5 een prima headset in een hevig gesatureerde middenklasse, wat de H5 wat naar de achtergrond doet verdwijnen. Sony’s spatial sound-oplossing is daarbij de reddende engel die deze headset het proberen waard maakt, in het speciaal voor online gamers die baat hebben bij scherpere weergave van omgevingsgeluiden.

De Sony InZone H5 is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 149,99 euro. In de InZone-lijn zijn daarnaast de Buds recentelijk uitgebracht.