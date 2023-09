Razer swapt zijn verdienmodel

Zoveel mensen, zoveel wensen: het is een cliché dat zeker van toepassing is op toetsenborden. Uiteraard zijn er mensen die het niets kan schelen waar ze hun werk mee doen of Minecraft mee spelen, maar voor het andere deel van de wereldbevolking zijn er opties te over om precies het juiste toetsenbord samen te stellen. Als je het aan de echte toetsenbordgeeks vraagt, moet je gewoon een eigen bord samenstellen, maar ik wil hier toch een lans breken voor de Razer Blackwidow v4 75%. Daarmee komt de fabrikant namelijk dicht in de buurt van een volledig aanpasbaar mechanisch toetsenbord.

Ergens is de rare conventie ontstaan om het formaat en het aantal toetsen samen te vatten in een percentage. In het geval van dit toetsenbord gaat het dus om een 75 procent formaatje, wat inhoudt dat je minder toetsen hebt dan een volledig toetsenbord (100 procent), maar meer dan de minimale toetsenborden van 60 procent. Concreet betekent het dat je al je F-toetsen hebt, pijltjes en delete- tot en met pagedown-knop. Wel mis je de volledige numerieke cluster.

Razer-sjiek

Razer heeft de toetsen allemaal lekker in elkaar geschoven, zodat je een mooi compact toetsenbord voor je hebt liggen. Met een gewicht van ruim 1,6 kg schuift het toetsenbord ook niet makkelijk van je weg en kun je lekker op de mechanische toetsen rammen als je dat wil. Het metalen chassis voelt ook stevig aan, waardoor de Razer Blackwidow een premium gevoel geeft.

Aan de onderzijde zijn rubberen plakkers geplaatst tegen het schuiven en heeft het toetsenbord twee uitklapbare voetjes met twee standen, zodat je precies kunt bepalen hoeveel rsi je je polsen wilt geven. Als je vervolgens onvermijdelijk toch last krijgt heeft Razer een sjieke polssteun meegeleverd, waarop je de armen wat rust kunt geven.

Uiteraard komt het toetsenbord in het stoere Razer zwart, met doubleshot ABS-keycaps. Deze laten het licht van de Chroma RGB eronder netjes door via de letters, zonder licht via de rest van de keycap te lekken. Het font op de toetsen blijft een kwestie van smaak. Ik vind het altijd net iets te overdreven ‘gamer’ schreeuwen en heb liever een wat meer ingetogen font.

Knopjes, lichtjes, dingetjes

Toch kan je de Razer Blackwidow v4 niet overdreven of schreeuwerig noemen: het design is strak en zeker als je de rgb uitzet, past het toetsenbord ook prima in een kantooromgeving. Natuurlijk komt een Razer-toetsenbord het beste tot zijn recht met de lampen aan en zeker de dunne ledstrip aan de zijkanten van het chassis geven een fraaie, ingetogen gloed over je muismat. Het geeft je setup net wat meer flair, zonder dat je meteen het RGB-kermisgevoel hebt.

Waar het toetsenbord zich dan weer mee onderscheidt, zijn de mediaknoppen. Rechtsboven heeft het toetsenbord twee mediaknoppen voor het pauzeren van bijvoorbeeld je muziek en een knop om het geluid helemaal te dempen. Daarboven zit een draaiwieltje waarmee je het geluid harder en zachter kunt zetten. Een beetje gimmicky, maar het voelt wel lekker om aan het metalen scrollbalkje te roteren om tot het juiste volume te komen. De twee mediaknoppen zitten wel zo dicht op je delete-toets, dat ik ze met regelmaat per ongeluk aantik. Of dat aan mijn motoriek ligt of aan Razer die de boel misschien toch net iets te compact wilde maken, laat ik maar even in het midden.

Als je de switches van Razer zelf zat bent of er een stuk gaat, kun je er gewoon een eigen switch inzetten. Robert Zomers

Hot-swappable

Mocht je het tot hier in de review hebben volgehouden, dan lijkt de Razer Blackwidow v4 een vrij standaard mechanisch toetsenbord, maar dan op 75%. Dat klopt ook, ware het niet dat Razer bij deze vierde versie de switches hot-swappable heeft gemaakt. En niet hot-swappable met andere Razer-switches, maar met alle gangbare three-pin-switches. Als je de switches van Razer zelf zat bent of er een stuk gaat, kun je er gewoon een eigen switch inzetten.

Of andersom: je Razer-switches meenemen naar een ander toetsenbord. Je zit dus niet vast in een Razer ecosysteem, waardoor de Razer-tax die je betaalt opeens een stuk beter te verantwoorden is bij dit toetsenbord. Uiteraard verkoopt Razer wel zelf verschillende switches: oranje silent tactile switches, groene clicky tactile switches en gele silent linear switches. Hoewel de silent switches zeker nog zachter kunnen, typt het heerlijk en heb ik al overwogen om de oranje tactile switches in mijn daily driver te stoppen.

Met 290 euro is dit geen goedkoop toetsenbord. Er zijn ook zeker scherper geprijsde opties die hetzelfde of soms zelf meer bieden. Toch kunnen we de keuze om voor hot-swappable switches te gaan alleen maar aanmoedigen. Mocht je namelijk op een gegeven moment toch net een andere configuratie willen, dan heb je daar alle vrijheid in. Al kom je daar misschien helemaal nooit aan toe, want out-of-the-box is de Razer Blackwidow v4 een heel net mechanisch toetsenbord.