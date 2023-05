HP mist doel en doelgroep

Met de pandemie en het (voor velen) bijbehorende thuiswerken, schoot de markt voor webcams in een spontane boom. Iedereen besloot dat dit het moment was om te gaan investeren in accessoires voor in en om het thuiskantoor en wie al een goed assortiment had, liep voorop. HP als computerreus doet nu ook nog haar duit in het zakje met de HP 965 4K Streaming-webcam, maar heeft (zoals wel vaker) helaas de boot lang en breed gemist.

Waar de innovatie voor webcams jarenlang vooral in de zakelijke markt lag, met bizarre setups voor in vergaderzalen, gooide covid-19 de boel aardig om. Plots werd er weer geïnnoveerd in de thuiswebcams met betere sensoren, innovatieve technieken en vooral nieuwe apparatuur. Daarnaast bereikte ook de trend om je oude (of nieuwe) DSLR-fotocamera of systeemcamera als webcam te gebruiken het grote publiek van thuiswerkers die net dat beetje extra in hun videocalls zochten. HP valt met zijn 965 4K Streaming-webcam ergens in het midden, maar lijkt daarmee iedere zinnige doelgroep te missen.

HP gaat de diepte in

De HP 965 4K Streaming-webcam ziet eruit zoals je ondertussen wel van webcams bent gewend: zwart, blokkerig en niet te opvallend. Daarbij kiest HP wel voor een iets andere indeling: waar veel webcams in de breedte werken, is de 965 in de diepte gepositioneerd. De webcam steekt een heel eind achter je beeldscherm uit, maar neemt op de horizon maar weinig ruimte in beslag.

Gelukkig wordt de webcam op je monitor gehouden met een uitklapbare voet, die zich over de rand van je beeldscherm en tegen de achterkant klemt. Helaas zonder veer, dus de voet moet het vooral van een rubberen ondervoering en frictie hebben om te blijven staan. Mocht de voet niet voor je werken, dan kun je de webcam ook nog met een standaard schroefdraadverbinding op een los statiefje plaatsen.

Verder heeft de HP 965 4K Streaming-webcam weinig poespas. Aan de voorkant treffen we de 18 millimeter sensor met een apertuur van f/2.0 aan, met daaronder een klein indicatorledje om aan te geven of de webcam actief is. Aan weerszijden treffen we de ingebouwde microfoons, terwijl aan de achterkant van de webcam de enige aansluiting zit: een USB-C-poort om de webcam met je pc te verbinden. Ook levert HP een magnetisch klepje mee dat je gemakkelijk op de voorkant van de webcam kunt plaatsen wanneer je de webcam niet gebruikt.

4K voor in je Teams-call

Zoals de naam van de webcam al doet vermoeden, pompt de HP 965 4K Streaming-webcam maximaal een 4K-resolutie naar je computer. Ideaal dus om haarscherp in je oh zo belangrijke Teams-meeting voor de dag te verschijnen, is het idee. Maar tenzij je continu op een enorm beeldscherm wordt geprojecteerd, is een 4K-resolutie redelijk overbodig. Het is dan ook pas in combinatie met HP’s eigen software dat de 4K-sensor handig ingezet kan worden.

Wanneer je jouw pc dan hebt vervuild met de trage en instabiele HP Accessory Center-software, krijg je toegang tot alle functies van de webcam. Zo pas je in de software de resolutie en framerate van je webcam aan (4K met 30 frames per seconde, 1080p en 720p met 60 frames per seconde) of schakel je HDR in voor meer realistische kleuren. Helaas werkt de software niet altijd mee — het wisselen tussen de verschillende opties zoals resoluties, kijkhoeken of HDR gaat langzaam en de virtuele camera die de software aanmaakt wordt ook niet altijd door alle software goed opgepakt.

Het meest interessante daarbij is waarschijnlijk wel de HP Presence-functie, waarbij de software zorgt dat je gezicht in het midden van het beeld blijft, zelfs als je druk beweegt. De oorspronkelijke 4K-resolutie is viermaal zo scherp als 1080p, waardoor er zonder kwaliteitsverlies ingezoomd kan worden op bepaalde beeldregio’s. Zo heb je ook op 1080p baat bij die overkill in resolutie.

DSLR-camera als webcam (Panasonic Lumix G7) HP 965 4K Streaming-webcam

Ruis op de lijn

Zoals bij iedere camerasensor het geval is, is het beste beeld gebonden aan de ideale omstandigheden. Wat die ideale omstandigheden zijn, verschilt alleen nogal per sensor. In het geval van de HP 965 4K Streaming-webcam bestaan die omstandigheden vooral uit voldoende licht, maar niet te veel en vooral niet veel tegenlicht. Een lastige situatie in mijn geval, helemaal nu de dagen langer worden en het zonlicht feller. Iedere keer dat ik inbel in een meeting ‘stap’ ik als theatrale artiest uit het donker terwijl de webcam probeert te compenseren voor het tegenlicht in mijn huiskamer.

Het beeld dat de webcam dan oplevert is in de meeste gevallen acceptabel en in de ideale omstandigheden soms zelfs prima te noemen. Overdag zullen je collega’s weinig te klagen hebben over de beeldkwaliteit, minus je theatrale opkomst dan. Maar wanneer je in de avonduren wilt gaan streamen — iets waar HP blijkbaar een markt in ziet, gezien de naam — dan valt de webcam al snel op zijn gat. Ruis is binnen de kortste keren aanwezig en met beperkt licht moeten de HDR- en autocorrectie-functionaliteiten hard hun best doen.

Maar voor wie?

Als laatste is er nog het puntje van de prijs, want dat is misschien wel HP’s grootste valkuil. Met een vraagprijs van 209 euro op het moment van schrijven, vragen wij ons vooral af voor wie de webcam is. Mensen die echt serieus zijn over streamen, stappen eerder over op een DSLR-camera — met een beetje geluk tref je op Marktplaats voor hetzelfde geld een digitale camera met lens aan.

De mensen die daarentegen alleen zo nu en dan een videocall voor het werk in moeten, zullen al snel tevreden zijn met de ingebouwde webcam op hun laptop of een simpele webcam van drie tientjes. Of pak je smartphone erbij: met tal van verschillende apps kun je tegenwoordig ook eventjes de camera van je smartphone gewoon als webcam gebruiken, voor een fractie van het geld.

Wie dan wel? Mogelijk is er een klein groepje mensen dat regelmatig moet presenteren voor het werk en online webinars geeft, maar geen zin heeft in de technische uitdagingen van een DSLR-camera als webcam. Voor hen is de HP 965 4K Streaming-webcam een ideale oplossing, maar voor ieder ander zijn er meer dan genoeg andere oplossingen die beter aansluiten.