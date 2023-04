Een controller in spagaat

Een goede controller lijkt voor de pc-gamer al gauw een overbodige luxe. Wie pakt er nou een controller als je al honderden euro’s hebt uitgegeven aan je op maat gemaakte mechanische toetsenbord en je ultralichte muis? Maar soms komt er een controller voorbij die niet alleen uitermate geschikt is voor op de bank, maar ook een plekje op ieder bureau zou moeten krijgen. De 8BitDo Ultimate Controller is zo’n controller; eentje die zichzelf een mooi plekje geeft op je bureau.

De Ultimate Controller is een van 8BitDo’s nieuwste toevoegingen aan de line-up, maar is beschikbaar in twee varianten. Lichtelijk verwarrend en ook ik moet na maanden van gebruik nog altijd even nadenken welke ik precies heb. Zo is er de Bluetooth-versie die niet alleen op je pc is te gebruiken, maar ook de Steam Deck en de Nintendo Switch. Wij mochten daarentegen aan de slag met de 2.4g-versie die, naast op de pc, tegenwoordig ook met iOS-apparaten is te gebruiken. Qua uiterlijk zijn de controllers haast identiek, dus verwarring alom.

Herkenbaar, maar toch net een beetje anders

Wie de 8BitDo Ultimate Controller naast een Xbox Series- en Switch Pro-controller legt, ziet duidelijk waar de inspiratie voor de indeling vandaan komt. Net als de andere genoemde controllers heeft de Ultimate Controller de bekende ‘offset’ indeling waarbij de linkerstick hoger dan de rechter staat. Volgens ondergetekende de enige geldige indeling voor een controller, maar dat zal een eindeloze discussie zijn, dus daar gaan we niet op in.

Daarbij vind je aan de voorzijde een iets uitgebreidere selectie aan knoppen. Naast je standaard vierpuntsdruktoets, pookjes, ABXY- en start-select-knoppen zien we ook een ‘home’-knop, alsmede ster- en profielknoppen. Aan de achterkant treffen we de schouderknoppen en analoge trekkers aan, alsook twee extra programmeerbare knoppen. Dit alles is daarnaast volledig aan te passen via de Ultimate Software, maar daar komen we zo nog op terug.

Qua ergonomie zal de controller voor sommige mensen even wennen zijn. In diezelfde vergelijking tussen de eerder genoemde controllers zie je duidelijk dat de Ultimate Controller de smalste grip heeft van de drie. Waar de handgrepen op de Xbox-controller bijna een hoek van 45 graden hebben, staan de grips van de Ultimate Controller bijna haaks naar beneden. Ik merk voor mij dat dit geen vervelende ervaring is, maar snap dat voor mensen die de controller stevig vastgrijpen dit mogelijk ongemakkelijk kan gaan voelen in de polsen tijdens lange speelsessies.

Helemaal naar jouw hand te zetten

We zien het steeds meer bij controllers: de optie om de indeling volledig naar je hand te zetten. Sommige merken slaan daarin door, zoals Thrustmaster met hun eSwap-controller, terwijl andere net wat te beperkt zijn, zoals Nintendo’s eigen software-oplossing. 8BitDo bewandelt daar een mooie middenweg. Verwacht geen losse onderdelen die je kunt vervangen, maar wel de mogelijkheid om heel de controller softwarematig te tunen.

Dit werkt via de Ultimate Software, waarmee je gemakkelijk alles kunt inrichten op je controller. Daarbij is de software ingericht in vijf verschillende secties: Mapping, Sticks, Triggers, Vibration en Macro. Vooral die eerste en laatste secties zullen voor fanatieke spelers interessant zijn, want deze geven volledige vrijheid. Iedere knop is aan te passen via de Mapping-sectie. Je ABXY-knoppen omwisselen voor een Nintendo-layout? Geen probleem. Pookjes indrukken via alternatieve, programmeerbare knoppen? Vijf keer klikken en je bent klaar.

Het fijne daarvan is dat je ook de mogelijkheid hebt om tot drie verschillende unieke profielen op te slaan, waarmee je dus gemakkelijk schakelt tussen je race-, fighting- en Nintendo-layout, om maar wat voorbeelden te noemen. Heb je games waarbij je vaak complexe sequenties van knoppen achter elkaar moet uitvoeren? Programmeer dan ook macro’s die fijnmazig zijn in te stellen tot op de milliseconde tussen acties. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Compleet op ieder bureau

Mijn grote probleem met controllers op mijn bureau is dat ik er nooit een goed plekje voor heb om ze te stallen na het gamen. Ze liggen in de weg, schuiven over mijn bureau en verdwijnen daarna gauw in een lade om het toch een beetje op orde te houden. Dat gevoel moeten ze ook bij 8BitDo hebben gekend, want iedere draadloze 8BitDo Ultimate-controller komt met een handig dockingstation waarin je de controller kunt zetten en kunt presenteren op je bureau.

Daarbij dient het dockingstation niet alleen als standaard om je controller in te zetten, maar het laadt ook je controller direct op. Handig, want met slechts vijftien uur speeltijd op een volle accu kun je er donder op zeggen dat je zonder dockingstation regelmatig met een lege accu zou zitten. Het laatste trucje van de dockingstation zit verstopt aan de onderkant: een opbergvakje met USB-poort voor de 2.4 GHz dongle. Zo ben je dus met slechts één USB-kabel voorzien en kun je de controller moeiteloos opladen, waarna deze direct actief wordt zodra je deze van het dockingstation oppakt.

Hoe ultimate is Ultimate?

Tot nu toe alleen maar lof voor de Ultimate Controller van 8BitDo, maar voor welke nou eigenlijk? Want hoe ultimate is een Ultimate-controller als er twee varianten zijn, ieder met zijn eigen specifieke features? Had dit niet één controller moeten zijn, een ultiem pakketje met alle functies? Je merkt het vanzelf als je naar de verschillen gaat kijken.

Hardwarematig zijn er een aantal kleine, maar significante verschillen tussen de twee varianten. Belangrijkste zijn misschien wel de pookjes, want de 2.4g-versie gebruikt standaard ALPS-pookjes in tegenstelling tot de Hall Effect-pookjes van de Bluetooth-variant. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het ontbreken van de Bluetooth-chip in de 2.4g-versie, net als gyroscopische besturing. Als klap op de vuurpijl kun je de Bluetooth-versie ook op de Nintendo Switch gebruiken, iets wat de 2.4g-versie niet ondersteunt.

Maar moet je dan standaard voor de Bluetooth-versie gaan (al dan met meegeleverde 2.4g dongle)? Mogelijk, al heeft de 2.4g-versie ook zijn voordelen. Zo heeft de 2.4g-versie een bekende Xbox ABXY-knoppen indeling terwijl de Bluetooth-versie voor Nintendo’s variant gaat. Ook heeft de 2.4g-versie nu de stempel van Made for Apple, waardoor de controller ook zonder Bluetooth-chip met iOS-apparaten kan koppelen en een diepere integratie heeft met de verschillende Apple-platformen. Oh, en de 2.4g-versie komt in een pastelroze kleur, mocht dat je ding zijn.

8BitDo laat mij dan ook achter met een uitstekende controller, maar ook met ietwat gemengde gevoelens. De fabrikant heeft de keuze gemaakt om er twee losse controllers van te maken, waardoor gebruikers moeten kiezen uit een featureset die voor hen het beste aansluit. Iets wat naar mijn gevoel niet had gehoeven, helemaal gezien de prijs: de 2.4g-versie kost op 8BitDo’s website 46 euro, terwijl de Bluetooth-versie 64,40 euro kost. Had de prijs naar 80 euro gegooid voor een compleet pakket en ik denk dat ze als warme broodjes over de toonbank zouden gaan.