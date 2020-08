Natuurlijk is de G14 niet alleen gemaakt om mee te gamen. Asus omschrijft de laptop zelf als een machine voor de content creator en dat is zeker iets waar ik ook in geloof. Het gekalibreerde scherm is immers prima geschikt voor het bewerken van foto’s en het maken van video’s, tot op een bepaald niveau. Deze laptop is absoluut geen vervanger voor je professionele video-setup die je mogelijk thuis hebt staan, maar mocht je veel onderweg zijn, dan is het zeker geen probleem om op de G14 een video in elkaar te schroeven voor op YouTube.

Ook wanneer je zoals wij veel teksten schrijft, kun je aardig uit de voeten op de G14. De laptop beschikt over een redelijk standaard 65% layout, waarbij je dus geen toegang hebt tot een numerieke sectie of knoppen als Home, End, Page Up en Page Down. Daarbij is het opvallend dat deze knoppen ook niet als secundaire functies zijn te vinden op je toetsen, waardoor je het dus echt helemaal zonder moet doen.

Daarbij is het toetsenbord zeker niet het beste toetsenbord op een laptop. Zo zijn de knoppen redelijk ver uit elkaar, maar kwam ik nooit lekker in de flow op het toetsenbord. Ondanks dat ik er aardig op getikt heb, bleef ik problemen houden met sommige knoppen. Vooral de O en P waren probleemgevallen, waarbij er bijna iedere keer een verkeerde knop werd aangeslagen. Daarnaast mist er nog een stukje stabiliteit, want vooral wanneer je de knop aan de rand indrukt, wordt deze maar mondjesmaat geregistreerd.