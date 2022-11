Wanneer is weinig té weinig?

Een klein toetsenbord is niet erg. Als gamer heb je voor 99 procent van de tijd die bekende numpad helemaal niet nodig en als je linkshandig bent, is die ook nog eens super onhandig aan de rechterkant. Dat wil niet zeggen dat je alles rechts van de entertoets zomaar uit het raam kan knikkeren, iets wat SteelSeries zich misschien ook realiseert na het uitbrengen van de Apex 9 Mini.

Ik ben ondertussen geen onbekende meer met kleine toetsenbordjes. Zo ging ik vorig jaar nog aan de slag met een 65% toetsenbord van Razer, de Blackwidow V3 Mini Hyperspeed. Een razendsnel toetsenbordje, maar ook eentje met een heftig prijskaartje. Het voordeel van een 65%-layout op een toetsenbord is dat je een aantal essentiële knoppen behoudt, zoals bijvoorbeeld de pijltoetsen, of je page up- en page down-knoppen. Bij een 60%-layout zijn deze knoppen toegewezen aan alternatieve functielagen, waardoor het toetsenbord bij alles behalve gamen al snel een hele klus wordt om te gebruiken.

Ik wil mijn pijltjes terug!

Als developer zit ik hele dagen code te tikken, te lezen of te verbeteren. Regelmatig ben ik dan ook door code aan het gaan met mijn cursor, waarbij je vaak een paar letters of woorden aan moet passen. Ideaal klusje dus om met je pijltjes te doen: even een paar letters opschuiven, of een paar woorden selecteren en verwijderen. Het grote nadeel is dat deze toetsen bij de Apex 9 Mini verborgen zitten achter alternatieve functietoetsen.

Als gebruiker komt het er dus op neer dat je de SteelSeries-toets moet indrukken en dan je knoppencombinatie moet gaan uitvoeren. Voor de pijltoetsen heeft SteelSeries slim genoeg wel voor de WASD-toetsen als alternatief gekozen, dus om de cursor naar beneden te verplaatsen gebruik je de SteelSeries-knop in combinatie met de S-knop. Niet super praktisch, maar wel te overzien. Ook andere toetsen als de delete- en functietoetsen hebben alternatieve posities, maar net als de pijltjes valt dit allemaal in de SteelSeries-software aan te passen.

Helaas wordt het al snel een breinbreker wanneer je de bekende modifiers wilt gaan gebruiken in combinatie met een pijltje bijvoorbeeld. Denk aan je control-, shift- en pijltoetsen om een woord of zin te selecteren zonder je muis nodig te hebben. Voor mij een actie die op een ‘normaal’ toetsenbord met pijltjes zonder nadenken gaat, maar bij de Apex 9 Mini een vingeroefening is die maar niet in het systeem lijkt te komen. Misschien is het gewenning, maar na tientallen, zo niet honderden, uren met dit toetsenbord had ik wel gehoopt dat het er in zou komen.

Het is net te foutgevoelig en de volgorde waarin je toetsen indrukt, lijkt soms ook nog impact te hebben. Zo krijg ik de combinatie van Windows-toets en een richting om mijn venster naar een specifieke richting te halveren maar niet goed in de vingers. Je moet namelijk onthouden dat je eerst je SteelSeries-toets ingedrukt moet houden, dan je Windows-toets moet indrukken en dan een richting moet activeren. Het zijn waarschijnlijk ontzettende niche-zaken waar 99 procent van de toetsenbordgebruikers geen last van heeft, maar het doet mij over de Apex 9 Mini twijfelen.

Klein, stevig en massief

Tenminste, dat zou het geval zijn als ik nog meer negatieve punten had op te merken over de Apex 9 Mini. Net als de andere mechanische toetsenborden van SteelSeries ligt dit kleine bordje heerlijk onder de vingers. Net als bij andere recente modellen heeft de Deense fabrikant gekozen voor hun eigen OptiPoint Optical Switches, die gebruikmaken van een lichtstraal om de actuatie van de toets te detecteren. Een aanslag missen zit er dan ook eigenlijk niet meer bij, zelfs met de lichtste aanslagen.

Het is dan ook met dit toetsenbord dat ik terug moet komen op mijn mening over lineaire switches. In een van mijn oudere reviews schreef ik ooit dat ik niet zonder de klik van bruine of blauwe switches kon, maar dat bleek uiteindelijk een kwestie van gewenning. Met de Apex 9 Mini haal ik dezelfde snelheden en foutgevoeligheid als bij blauwe of bruine switches, waardoor je mij hier echt niet meer over hoort klagen.

Doordat de Apex 9 Mini over de lineaire switches beschikt, is het toetsenbordje ook kantoor-proof, met maar een beperkte kans dat collega’s gaan klagen over het geluid dat je produceert. Iets wat met clicky switches wel een ander verhaal kan zijn. Het beperkte geluid dat het toetsenbordje produceert is ook deels te danken aan het stevige chassis dat om het bord zit. Ondanks dat de behuizing van kunststof is gemaakt, beschikt de Apex 9 Mini over een aluminium topplaat. Hierdoor buigt het toetsenbord niet door en kan het zelfs de zwaarste typisten zonder problemen aan.

Twee punten, maar geen verschil

Een van de belangrijkste features voor SteelSeries aan de Apex 9 Mini is het zogeheten Two-point Actuation-systeem wat de OptiPoint Switches ondersteunen. Hiermee kun je met een druk op de knop gemakkelijk het actuatiepunt van de switches aanpassen. In het geval van de Apex 9 Mini krijg je daarbij twee keuzes: 1,0 en 1,5 millimeter.

Het grote probleem hiermee: ik merk het verschil niet. Terwijl de kortere afstand perfect zou moeten zijn voor snelle, lichte aanslagen, zou de langere afstand meer accuratesse op moeten leveren. Misschien zijn het mijn loodzware vingers of mijn bombastische toetsaanslagen, maar beide opties registreren prima en geven eigenlijk nooit gemiste aanslagen.

Er zullen vast eSporters zijn die hier optimaal gebruik van kunnen maken, maar zowel jij als ik vallen waarschijnlijk niet in deze doelgroep. Het voelt dan ook wat als een verloren feature waar veel gebruikers niets mee zullen doen. Andere toetsenborden in de line-up van SteelSeries met OmniPoint-switches (niet te verwarren met deze OptiPoint-switches) laten je zelf kiezen uit een range van 0,2 tot 3,8 millimeter – daarvan kan ik nog snappen dat het impact heeft, maar hier totaal niet.

Een prijsverschil waarmee de Apex 9 Mini plots een vrij logische keuze wordt, gezien alleen de meest gedreven en ervaren gamers een werkelijk verschil zullen merken.

Betaalbaar, maar beperkt

Dat je het actuatiepunt van de switches niet zelf kunt instellen is natuurlijk een differentiator tussen de modellen, maar dat levert ook een lagere prijs op. Voor de Apex 9 Mini rekent SteelSeries een adviesprijs van 139,99 euro, terwijl de Apex Pro Mini met zijn OmniPoint-switches voor 199,99 euro over de toonbank gaat. Een prijsverschil waarmee de Apex 9 Mini plots een vrij logische keuze wordt, gezien alleen de meest gedreven en ervaren gamers een werkelijk verschil zullen merken.

Voor die 139,99 euro krijg je wel een vrij beperkt pakketje. In de doos tref je alleen het toetsenbord en een USB-C-kabel aan. Geen draadloze verbindingsmogelijkheden voor dit toetsenbordje dus, maar gelukkig wel vrij universele aansluitingen waarbij geen speciale kabels nodig zijn (looking at you, Razer). Onder het toetsenbord zit ook nog een ingebouwde keycap-puller verstopt voor als je de keycaps wilt vervangen, maar daar houdt het wel op.

Het is dan ook jammer dat SteelSeries niet standaard een polssteun levert met het toetsenbordje, of überhaupt aanbiedt op hun eigen website als losse accessoire. Hoewel ze niet super comfortabel zijn, zijn er voor de andere formaten nog polssteunen te krijgen, maar in het geval van de mini ben ik maar teruggevallen op een polssteun van de directe concurrent. Zo heb ik in ieder geval niet het gevoel dat ik mijn polsen naar de galemiezen help wanneer ik tien uur per dag gebruikmaak van de Apex 9 Mini…