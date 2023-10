40 inches aan prima prijs-kwaliteit

Een lekker brede gamingmonitor hoeft niet per se een godsvermogen te kosten, zo wil schermfabrikant AOC bewijzen met de Agon AG405UXC-monitor. Deze 40 inch gigant belooft behoorlijke specificaties, maar blijft netjes onder de barrière van zeshonderd euro. We meten het scherm door voor een uitgebreide review.

Modelnummer AG405UXC is wat betreft looks een typisch gamingmodel van AOC. Verwacht veel zwart kunststof, wat geborsteld aluminium en her en der een rood accentje, maar verder is het vooral een rechttoe-rechtaan ontwerp. Letterlijk: er zit geen kromming in. Zeker gezien het flinke 40 inch scherm valt op dat zowel de poot als de schermranden nog relatief minimalistisch zijn. Niet revolutionair dun, maar onopvallend genoeg om te vergeten zodra een game ingeladen is.

Naast 15 centimeter verstelbaarheid in hoogte is het scherm ook nog enkele graden te kantelen en zwenken, zonder al te veel moeite. De voet is ferm en stevig genoeg voor het toch behoorlijke scherm, maar de zwarte balken eisen nauwelijks aandacht. Die sobere houding ten opzichte van productontwerp kunnen we wel waarderen. Voor bedragen tussen de 549 en 599 euro waarderen we dat alle focus naar de belangrijke factoren gaat: niet de omranding, maar natuurlijk het scherm zelf.

Breder, scherper en sneller

In dat doelgerichte omhulsel schuilt een IPS-paneel op de zogenaamde WQHD-resolutie (3440 bij 1440 pixels), met een verversingsratio van 144 hertz. Beide specificaties zijn vandaag de dag geen hoogvliegers te noemen, maar bieden wel een fraaie nieuwe standaard voor het middensegment. We laten Full HD inmiddels écht achter ons, terwijl een beetje gamingmonitor vandaag de dag minimaal 120 hertz trekt. De AG405UXC zit daar met 144 hertz netjes een tik boven, zonder direct door te schieten in overdadigheid.

Pc-gamers met een modern, redelijk systeem kunnen op deze brede 2K-resolutie toch aardig wat mooie beelden tevoorschijn toveren, terwijl 144 hertz ook voor wat meer competitieve games voldoet. Niet voor niets belooft ook dit AOC-scherm hoogstens 1 milliseconde responstijd; een belofte die veel ultrabrede monitoren een paar jaar terug niet konden garanderen.

De beloofde 1 milliseconde betreft overigens wel de ‘Moving Picture Response Time’ (MPRT). Die meting in MRPT komt overeen met 4 ms in de vaker gebruikte ‘Gray to Gray’-meting (GtG). In onze eigen schermtests zien we dat die claims grotendeels kloppen, met nog regelmatige uitschieters in het voordeel van AOC. In sommige GtG-overgangen klokt het scherm gerust responstijden van slechts 0,7 ms, zelden schiet het over die 4 ms. Lees: uitzonderlijk lekkere prestaties voor een ultrabreed model uit het middensegment. Voor wat casual competitiedrang is dit ruim voldoende vlot.

Geen échte HDR-prestaties met de AG405UXC

Geheel in de lijn der verwachting belooft AOC ook een HDR-modus die, net zo voorspelbaar, geen hoge ogen gooit. Met een 8-bit-paneel en een piekhelderheid van 400 nits heeft het scherm simpelweg te weinig punch om HDR-beelden eer aan te doen. Games en films met het hogere kleurenbereik komen op de AG405UXC maar wat dof over, met simpelweg te weinig details in de schaduwen en hooglichten. Niet écht HDR, dus.

Net als bij veel gamingmonitoren in het lage en middensegment komt dit niet als verrassing. Op SDR creëren dit soort panelen en verlichting prima plaatjes, zo ook de AG405UXC, maar HDR blijft gewoon beter uitbesteed aan de loeifelle OLED- of MiniLED-monitoren. Wat ons betreft had dit scherm de HDR-modus gerust achterwege kunnen laten.

Ons hoor je niet klagen als we in Starfield door het duistere heelal knallen met dit scherm als onze cockpit.

Bovengemiddeld in je standaard kleurenspectrum

Dat valt ook direct op aan de SDR-weergave: die is lang zo slecht nog niet. Het IPS-paneel mist weliswaar de diepere contrasten van de VA-technologie — die we vaker op dit soort gigantische vehikels zien — maar blijkt toch fraai in diens kleurprestaties. Op sRGB hikt het scherm tegen de volle dekking van het spectrum aan, waar nota bene ook netjes 99,3 procent dekking beloofd werd, met bovendien nog aardig wat kleurrealisme.

In onze kleurtests zien we een fraaie, gemiddelde Delta-E-kleurafwijking van 1,85, maar de handvol uitschieters van > 4 maken het scherm out of the box iets minder geschikt voor foto- of videobewerking. Met het blote oog zijn de afwijkingen nauwelijks zichtbaar; in de tests blijken een paar selecte tinten net iets minder verzadigd af te steken, meer niet. Voor een dergelijk IPS-paneel zijn dat prima prestaties. Kleurpuristen kunnen de AG405UXC met wat extra kalibratie werkbaar genoeg krijgen voor een retoucheringsessie of twee, zij het enkel op sRGB.

Wat betreft AOC’s verdere beloftes: ook die lijken grotendeels te kloppen. De beloofde 400 nits piekhelderheid schommelt bij ons rond de 390 nits (close enough) en de contrastratio van 1200:1 blijkt in onze tests zelfs vaker richting de 1300:1 uit te schieten. Voor een wat ‘harder’ plaatje kunnen gamers nog altijd beter uitwijken naar VA, maar voor een levensgroot IPS-paneel komt dit toch met een bovengemiddelde contrastverhouding. Ons hoor je niet klagen als we in Starfield door het duistere heelal knallen met dit scherm als onze cockpit.

Meer dan eens lijkt AOC toch aardig zuiver om te gaan met de beloofde specificaties — van bombastische claims om de marketingteksten te spekken, is hier geen sprake. De belofte van fatsoenlijk HDR laten we maar even achterwege, al is dat eerder een misplaatste trend in de industrie dan grootspraak van AOC.

Luxe sijpelt door naar middensegment

Wat verder opvalt aan de AG405UXC is de mate waarin het ook wat meer luxe meeneemt. Een groter scherm biedt meer ruimte voor input en output (I/O), en ook AOC voorziet daar gretig in. Achterop de monitor vinden we de standaard twee HDMI-poorten (2.0) en een DisplayPort (1.4), maar ook de mogelijkheid om maar liefst vier USB-A 3.2-poorten (5 Gbps) door te lussen. Dat is toch mooi meegenomen, zeker gezien zo’n throughput van poorten nog regelmatig stopt op hoogstens twee stuks.

Als klap op de vuurpijl neemt AOC ook een enkele USB-C-poort met 90 watt stroomvoorziening mee — voorheen enkel uitbesteed aan het allerhoogste segment. De USB-C-aansluiting (10 Gbps) komt met een alternatieve DisplayPort-modus, waardoor één enkele kabel voorziet in zowel beelduitvoer als lading voor bijvoorbeeld een moderne gamelaptop of Steam Deck. Wel zo fijn om te zien dat handige I/O als deze niet langer enkel uitbesteed is aan de allerduurste monitoren.

Dat is vooral wat AOC goed doet met de Agon AG405UXC: enige luxe door laten sijpelen. Wat voorheen vooral het spul van de premium-modellen was, komt met de AG405UXC langzaamaan doordruppelen naar het middensegment. In veel opzichten is het geen revolutie in display-land, maar zeker gezien de behapbare prijs doet het veel goeds, zonder door te schieten in onhaalbare beloftes. Dat belooft een prima scherm voor de pc-gamers die toch iets meer kijkhoek zoeken, maar niet overstag willen gaan met peperdure OLED-modellen.