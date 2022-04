Draagbare beamer is meer gimmick dan gadget

Na draagbare speakers en schermen volgt nu ook de mobiele beamer. Acer doet een duit in het zakje met de C250i: een flexibel ingestoken projector in de vorm van een alles-in-een torentje. Maar wordt die gadget tegenover de richtprijs van 459 euro niet een beetje te prijzig?

De Acer C250i is een compacte LED-beamer die niet met de minste beloftes komt. Met een 1080p scherpe DLP-projectie en beloofde helderheid van 300 lumen steekt het schril af tegenover de statische projector, maar binnen de mobiele markt zijn dat specificaties van topsegment.

Ambities als hippe, flexibele beamer

Het achterliggende idee van het torentje is dat het bovenal een flexibele beamer moet zijn. Niet alleen is de beamer draagbaar in gebruik en plaatsing; het apparaat is geheel draadloos van input te voorzien. Via wi-fi of bluetooth kunnen allerhande apparaten content naar de C250i streamen, waarbij de ingebouwde TrueHarmony-speaker meteen audio-uitvoer overneemt.

De Acer C250i helpt gebruikers een handje met wat geïntegreerde slimmigheid. De beamer kan op vrijwel alle manieren georiënteerd worden, waarbij de projectie autonoom kantelt en zichzelf van keystone-correctie voorziet. Echt high-tech is een dergelijke auto-keystone tegenwoordig niet meer te noemen, maar het komt de C250i tegemoet in die vlotte insteek.

De bedoeling is dat je in een mum van tijd een leuke TikTok of YouTube-video op de muur knalt, zonder al te veel gedoe. In alles is de insteek daarmee overtuigend, maar de resultaten stellen op veel fronten helaas teleur. Juist die hippe en snelle gadget-factor valt uiteen zodra je wat langer beroep doet op de Acer C250i, zeker gezien de nog altijd fikse prijs.

Niet zo slim of stabiel als gedacht?

In veel situaties lijken de draadloze mogelijkheden van de C250i bijzonder instabiel en nauwelijks gebruiksvriendelijk. Voor videoprojecties kan de beamer zelf een Wi-Fi netwerk bij elkaar tetheren, dan wel opgenomen worden in het thuisnetwerk. Dat laatste zou moeten lonen op de lange duur, maar de beamer is met regelmaat niet te vinden in het cast-overzicht van smart-apparaten. Reeds gevestigde verbindingen kunnen te pas en te onpas gruwelijke artefacten doorsturen of compleet laten wegvallen.

Die instabiliteit verhelpen blijkt weer een kriem op zichzelf. Middels een meegeleverde afstandsbediening is de beamer aan te sturen, maar het besturingssysteem en de infraroodverbinding zijn merkwaardig traag en onhandig in gebruik. Het volume bedienen of van videobron wisselen is nog te overzien, maar een complex wachtwoord invoeren voelt al snel aan als een Dark Souls-esque taak.

Zowel de verbindingsproblemen als het besturingssysteem staan haaks op het slimme en snelle idee van een mobiele beamer. Gezien de hoge prijs en hippe beloftes, zouden een versie van Android TV of slimmere afstandsbediening op 2,4 GHz niet misstaan hebben.

Input, output en accurendement

Om de instabiliteit te omzeilen neemt de beamer ook fysieke invoer aan. Met USB-C en HDMI zijn allerlei beelddragers direct aan te sluiten, zij het alleen in de horizontale plaatsing. De poorten gunnen de Acer C250i wat meer betrouwbaarheid, al helpen ze het draadloze en ‘smart’ idee wel weer gedeeltelijk om zeep. Samen met de mogelijkheid om data uit microSD-kaarten en USB-poorten te trekken, biedt de C250i een overdaad aan fysieke input.

Op misschien wel de positiefste noot over het dag-tot-dag: de ingebouwde accu mag er wezen. Op een volle lading kan de beamer makkelijk een avondje als draadloze streaminghub dienen. De batterij gaat geheid een uur of drie mee, wat gezien de grootte van het apparaat absoluut niet verkeerd is.

Voor het laden zelf is jammer genoeg wel een eigen voedingsadapter benodigd; laden over de USB-C-poorten zit er niet in. Wel kan de USB-C-poort simultaan een smartapparaat opladen en als video-uitvoer dienen. Je zou de Acer C250i kunnen zien als een powerbank die ook beelden spuwt.

Niet geschikt voor serieus beamer-werk

Enigszins te verwachten, maar alsnog een blaam op de fikse prijs: de algehele beeldkwaliteit. Voor een mobiele DLP-chip en LED-lamp ligt de lat niet bijzonder hoog, maar de C250i blijkt een uitblinker in onderpresteren. In vrijwel geen enkel gebruiksscenario projecteert het torentje een echt interessant beeld op je muur of projectiescherm. Van immersie is weinig sprake.

Allereerst is daar de helderheid. Ook met de belofte van 300 lumen weet de lamp zelden echt te schitteren. Witte tinten missen hun punch en zeker donkere objecten vallen in hun geheel gewoon weg. Zelfs in het holst van de nacht oogt de projectie minder aanlokkelijk dan, zeg, het beeld van een doorsnee kantoormonitor.

Los van de lamp lijkt ook het algehele plaatje uit de ‘Digital Light Processing’-chip (DLP) niet echt lekker geijkt. Felle kleuren missen veel verzadiging, terwijl het complete beeld al niet bijzonder contrastrijk oogt. Het eindresultaat is een opvallend flets plaatje. Wie écht goed op kleurcalibratie let, merkt daarnaast dat er bijtijds groen-paarse golven over het beeld glijden. De imperfecties die we jaren geleden uit de traditionele projectoren wisten te weren, keren nu glorieus terug in mobiele varianten.

De C250i voldoet voor het delen van een meme, maar een diashow of filmavond wil je er niet mee organiseren.

Natuurlijk is het beeld groot en nog relatief scherp, maar voor realistische kleurkalibratie en lichtsterktemetingen kloppen we liever aan bij de concurrent. De C250i-projectie voldoet misschien voor het snel delen van een meme, maar een diashow of filmavond zou je er niet mee willen organiseren.

Goedkoop in vorm en geluid

Met een minder dan voorbeeldige beeldkwaliteit en aardig wat haken en ogen in gebruiksgemak zet Acer niet de meest overtuigende gadget neer. Sterker nog: de complete C250i voelt in diens geheel ook maar wat goedkoop aan. Vrijwel het complete chassis is gemaakt van dun kunststof en wat gaaswerk; zelfs in de optica lijkt geen glas gebruikt te zijn. Daardoor voelt het apparaat niet alleen angstvallig licht, het neigt bijna naar nietszeggend.

De ‘golvende’ en multi-inzetbare cilinder is een geinig beginsel voor een industrieel ontwerp, maar het lijkt nooit echter lekker uitgewerkt. Van de bij elkaar gekwakte I/O-poorten tot de pijnlijk goedkope knopjes op het apparaat — nergens voelt de Acer C250i ook nog maar een moment premium aan. Zeker wanneer de beamer in horizontale stand wegrolt bij het minste zetje, proef je dat.

Een laatste, pijnlijke blaam voor de Acer C250i galmt uit de ingebouwde luidspreker. Voorzien van eigen TrueHarmony-vaandel of niet; deze speaker klinkt behoorlijk middelmatig. Het uitgaande geluid wordt volledig ontnomen van bastonen, waardoor er vooral veel schelle en snerpende klanken uit het torentje galmen. Een middensegment bluetooth-speaker van een tiende van de prijs en omvang klinkt al stukken beter.

Al met al kent de Acer C250i bijna meer kanttekeningen dan dat het nuttige gebruiksscenario’s biedt. Een draagbare beamer kan een leuke gadget zijn voor een familieweekendje, maar te vaak weegt de gadget-factor niet op tegen de nadelen. Wat overblijft is een wel erg prijzige gimmick, die gewoonweg te vroeg van de tekentafel is geplukt.