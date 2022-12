Luister de podcast en maak kans!

We hebben vandaag leuk nieuws: we introduceren een nieuwe podcast bij Pixel Vault. Vanaf vandaag kun je wekelijks naar onze podcast Iedereen vond dat leuk luisteren in al je favoriete podcast apps. Het is natuurlijk wel zo fijn om van kraakhelder geluid te genieten tijdens het luisteren, dus hebben we ook iets leuks om weg te geven: een SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless!

Recentelijk heb je op Pixel Vault al kunnen lezen wat we van de Arctis Nova 7 Wireless vonden in onze bespreking van de nieuwe line-up van SteelSeries-headsets. Vooral de mogelijkheid om je headset zowel aan je pc als aan je telefoon te koppelen is ideaal, bijvoorbeeld als je onze nieuwe podcast wilt luisteren tijdens het gamen.

In onze nieuwe podcast Iedereen vond dat leuk lopen Tom, Robert en Kevin door de actualiteiten heen en gaan dieper in op wat ons bezighoudt. Daarnaast schuiven er regelmatig experts uit de Pixel Vault-redactie aan om mee te kletsen over games, tech en cultuur. Om de lancering van onze nieuwe podcast te vieren, geven we een exemplaar van de SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless weg. Om kans te maken, vul je onderstaand formulier in en geef je antwoord op de volgende vraag:

Welk onderwerp wil jij dat we binnenkort bespreken bij Iedereen vond dat leuk?

Meedoen aan deze prijsvraag kan tot en met 31 december 2022. Vergeet daarbij niet dat je op het moment van meedoen ook lid moet zijn van onze Discord-server en je gebruikersnaam in moet vullen in het formulier. Daarna kiezen we de winnaars en nemen we persoonlijk contact op. Onder het formulier vind je de actievoorwaarden die van toepassing zijn op deze prijsvraag. Succes!

Actievoorwaarden SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless prijsvraag:

Deelname actie:

Deelname aan acties is kosteloos.

Deelname vindt plaats wanneer je het actieformulier hebt ingevuld. Eenmalige deelname per persoon. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

Medewerkers van Pixel Vault zijn uitgesloten van deelname aan acties.

De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden altijd vermeld op de actiepagina.

Pixel Vault is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg verstrekt aan externen.

Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor het aanmelden van de Pixel Vault-nieuwsbrief, indien hier toestemming voor is gegeven.

Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar: