De Nitro Deck maakt je Switch net wat handzamer

Let’s make it chonky!

De Nintendo Switch is bij lange na niet de meest ergonomische of comfortabele console aller tijden. Vooral het ontwerp van de Joy-Con-controllers laat voor veel spelers te wensen over. Het is dan ook niet gek dat andere merken inspringen op dit probleem met alternatieve designs voor Joy-Cons en controllers. Maar dat het zo lang heeft geduurd voordat men op het idee van de Nitro Deck kwam, dat blijft ons een klein raadsel. We checkten het nieuwe Switch-omhulsel tijdens gamescom 2023!

Toen de eerste persberichten rondom de Nitro Deck vanuit CRKD in de inbox vielen, was onze interesse al snel aangewakkerd. Maar de geschiedenis leert ons ook dat wanneer hardware-aankondigingen kort voor een beurs worden gedaan door een bedrijf dat nog nooit een product heeft opgeleverd, je soms sceptisch moet zijn. Met enige frisse scepsis stapten we dan ook binnen op de booth van Embracer, maar daar werden we aardig verrast.

Een power-up voor de Switch

Als je de kortste omschrijving van de Nitro Deck hoort, voelt het niet veel anders dan andere Switch-controllers: een controller waar je de Nintendo Switch in schuift. Toch is er een significant verschil. Waar de meeste controllers aan de Switch klikken, omhult de Nitro Deck de console aan drie kanten en maakt het de console een heel stuk groter. Dat is dan ook meteen de belangrijkste pitch voor het accessoire: de krampachtige Switch een stuk handzamer maken.

Met de Nitro Deck wordt de Switch dan ook in alle richtingen een stuk omvangrijker: in de breedte twee centimeter en in de hoogte een centimeter. Het voornaamste verschil zit hem in de diepte, waar er drie extra centimeter bij komt. Het klinkt allemaal als niet bijzonder veel, maar het gevoel in de hand verandert compleet. In de Nitro Deck voelt de Switch eindelijk als een product waar je uren mee kunt spelen, in plaats van na dertig minuten kramp in je handen te krijgen.

Aantrekkingskracht

Ergonomie en handzaamheid zijn natuurlijk niet de enige problemen die producent CRKD probeert op te lossen — dat was immers ook met een simpele grip mogelijk geweest. Met de Nitro Deck willen ze zoveel mogelijk tackelen en geen probleem is daarbij belangrijker dan het alom bekende stick drift: het verschijnsel waarbij de pookjes snel defect raken en gaan ‘afdrijven’.

Het was dan ook een logische stap voor CRKD om de standaard thumbsticks van de Joy-Con-controllers te vervangen door hall-effect-sticks met magnetische sensoren aan de binnenkant. Doordat de positie van de stick niet meer op basis van contactjes maar magnetisme wordt bepaald, verslijten de onderdelen nauwelijks en wordt vrijwel elke vorm van stick drift uitgesloten..

Handzame functies

Hoewel voor velen de hall-effect-sticks de voornaamste aantrekkingskracht zullen hebben, voert CRKD andere fijne verbeteringen door. De knoppen voelen fris en clicky aan, terwijl de kapjes van de thumbsticks gemakkelijk te veranderen zijn voor andere vormen. Ook de schouderknoppen en trekkers zijn lekker clicky, al vinden we het jammer dat de trekkers niet analoog zijn. Ondanks dat er maar weinig games zijn die dit ondersteunen, is het vooral een kwestie van gevoel.

Op de achterkant treffen we vier extra knoppen aan die gemakkelijk op de controller zijn te programmeren als losse knoppen of als macro’s. Dit gaat via de losse knop op de achterkant, waarbij via een paar handelingen zo een volledige macro is opgebouwd om bijvoorbeeld het stenen slaan in Animal Crossing net wat makkelijker te maken. Wie geen zin heeft om continu op dezelfde knop te drukken kan daarnaast ook gebruikmaken van de turbo-functie, waarbij ook de snelheid van de stroboscoopmodus snel is aan te passen.

Daarnaast is de Nitro Deck van veel gebruikelijke gemakken voorzien. Zowel rumble als gyroscopische ondersteuning is aanwezig, al zul je voor amiibo wel nog een losse Joy-Con voor de dag moeten halen. Ook belooft CRKD een snellere verbinding, aangezien de Nitro Deck middels USB-C rechtstreeks aan de Switch zit, in plaats van de standaard draadloze verbinding.

Om de bestaande USB-C-poort wel beschikbaar te houden voor opladen, zitten aan de achterkant van de Nitro Deck nog twee USB-C-poorten. Maar dit zijn niet twee ingangen — de tweede poort dient namelijk als uitgang waarmee je de Nitro Deck ook aan je pc kunt koppelen om het als controller te gebruiken. Hoe vaak dit echter gebruikt zal worden, vragen wij onszelf nog af. Zonder Switch in de Nitro Deck voelt het accessoire namelijk ongelofelijk licht, waardoor we twijfels hebben over hoe prettig het dan is om hiermee op je pc te gamen. Zonder een Switch voelt de Nitro Deck ineens opvallend hol en nietszeggend.

CRKD?!

Maar hoe zit het nou met die partij achter de Nitro Deck, CRKD? Wij hadden er nog nooit van gehoord en dat is ook niet zo heel vreemd: de Nitro Deck is het eerste product van CRKD (uitgesproken als “Cracked”). CRKD is een nieuw merk van Singtrix, een partij die hiervoor vooral aan karaokeproducten heeft gewerkt. Maar beide merken vallen uiteindelijk onder Freemode, een relatief nieuwe tak van de Embracer Group die zich vooral richt op retro-gaming, randapparatuur en collectibles.

Het is dus geen vage startup, maar een merk dat de ondersteuning heeft van een reus als de Embracer Group. We hebben dan ook weinig twijfels of de Nitro Deck vanaf deze maand echt geleverd kan gaan worden. Dit wil CRKD ook benadrukken met de verschillende versies die het van de Nitro Deck gaat leveren. Naast het standaardmodel (in zwart, wit of grijs), komt het ook met verschillende limited runs en unieke collecties. Zo kunnen geïnteresseerden nog pre-orders plaatsen voor de Nostalgia-collectie met daarin een variant in GameCube-paars, SNES-grijs of een mintgroene variant.

De standaardvariant van de Nitro Deck wordt naar verwachting aan het einde van september voor het eerst geleverd voor een prijs van 69,99 euro. Wie een limited edition uit bijvoorbeeld de Nostalgia-collectie wil, is 99,99 euro kwijt, maar krijgt daarbij wel een draagkoffer, USB-C-kabel en extra kapjes voor op de thumbsticks. Reeksen met exclusieve, gelimiteerde thema’s zijn momenteel niet beschikbaar, maar CRKD geeft aan dat deze in de nabije toekomst wel weer voorbij komen — in beperkte oplage, natuurlijk.