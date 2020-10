Op het officiële PlayStation-blog vertelt Senior Vice-President Hideaki Nishino dat honderden ontwerpen de revue zijn gepasseerd tijdens de ontwikkelperiode van de controller. Comfort en functie stonden voorop bij de tests die het team door verschillende gamers heeft laten uitvoeren. “We willen dat gamers de controller zien als een extensie van zichzelf – zodat ze bijna vergeten dat ze hem vast hebben.” Aldus Nishino.

Na feedback en evaluatie heeft het designteam samen met de hardware-ontwerpers gekeken naar hoe alle elementen van de controller het beste in elkaar pasten. Zo zijn later in het proces de triggers iets verplaatst, en is de zo herkenbare lichtbalk verdeeld en verplaatst naar de zijkanten van de touchpad. Overigens kun je op de controller zien of je speler een, twee, drie of vier bent an de hand van vier lichtjes. Die feature was bij de DualShock 3 aanwezig en is nu terug van weggeweest. Als finishing touch is de onderzijde van de controller volledig bedekt met minuscule vierkantjes, rondjes, kruisjes en driehoekjes – de iconische PlayStation-knoppen.

Over de kleur(en) heeft Nishino ook iets te zeggen: hij erkent dat de PlayStation-basiscontrollers normaal gesproken eenkleurig zijn, en voegt eraan toe dat het ontwerpteam het deze keer iets anders heeft aangepakt. Opvallend is wel dat de knoppen, die normaal gesproken juist wél verschillend gekleurde tekens hebben, doorzichtig zijn met grijze tekens erachter. Of er ook meerdere kleurvariaties zullen verschijnen is nog niet bekend, maar als we de kleuropties van de DualShock 4 ernaast leggen, gokken we dat de PlayStation 5 nog wel vergelijkbare alternatieven zal krijgen. Maar goed, wat zit er nu dan ín de controller?