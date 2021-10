Met Sony’s eisen en het recente uitrollen van PCIe 4.0 is de keuze in PlayStation 5-capabele SSD’s nog niet gigantisch, maar het zal niet lang duren voordat deze snellere schijven de nieuwe standaard zijn. Wie nog heel even wacht, heeft straks meer smaakjes om uit te kiezen — tegen lagere prijzen bovendien. Dat gaat nu des te meer op voor de 2 TB- of zelfs 4 TB-alternatieven, die momenteel bizar prijzig afsteken tegen het middensegment.

Heb je zelf nog vragen, opmerkingen of tips over het uitbreiden van je PlayStation 5-opslag? Laat vooral van je horen met een reactie hieronder. Je mede-gamers staan klaar om je uit de brand te helpen of verder te praten over snoeiharde SSD’s…