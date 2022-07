Meer dan alleen milliampère-uur

Je vakantie staat voor de deur! Tablet, Switch, laptop, fotocamera en je smartphone – je hebt alles bij je om ook op vakantie geen moment zonder je tech te hoeven zijn. Met een stekkerblok kom je een heel eind in je hotel of op de camping, maar als je buiten de deur bent en een apparaat wilt opladen is een powerbank een must. Simpelweg de grootste kiezen is een optie, maar er zijn meer nuances. Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij!

Powerbanks zijn er tegenwoordig in alle mogelijke formaten, capaciteiten en kleuren. Klik een willekeurige webwinkel open en je wordt omver geblazen met tientallen, zo niet honderden powerbanks. De juiste uitzoeken voor jouw eigen avontuur binnen of buiten de landsgrenzen kan dan ook een kleine uitdaging an sich zijn.

Hoeveel capaciteit heb je nodig?

Dit is voor veel mensen de belangrijkste vraag: hoeveel capaciteit heb ik nodig? In het geval van powerbanks wordt dit net als bij veel ingebouwde batterijen uitgedrukt in milliampère-uur (mAh) en dit varieert van 2.500 mAh in hele kleine powerbanks tot meer dan 25.000 mAh in de chonky klasse. Wat je nodig hebt hangt compleet af van de apparaten die je eraan hangt.

Als je kijkt naar een gemiddelde iPhone zoals de iPhone 12, dan heb je te maken met een batterij van 2.815 mAh. Een powerbank van 5.000 mAh is dus voldoende om je iPhone één keer volledig op te laden, of iets vaker als deze niet van 0 naar 100% hoeft. Pak je daarentegen een Nintendo Switch, dan heb je minstens 4.310 mAh nodig en is een 5.000 mAh-powerbank dus al niet meer afdoende.

Dat komt door de efficiëntie van een powerbank en het verlies dat optreedt bij het omzetten van voltages. De vuistregel daarbij is dat je ongeveer een derde aan energie verliest met een efficiënte powerbank. Een powerbank van 10.000 mAh zal dus maar zo’n 6.500 mAh daadwerkelijk uitleveren aan je apparaten. Dat is maar twee keer een volle lading van je iPhone of nipt een keer je iPhone én Switch. Het kan dus vaak geen kwaad om een powerbank met een grotere capaciteit te pakken.

Niet iedere aansluiting is hetzelfde

Hoe je jouw apparaten wilt opladen, hangt deels van de powerbank zelf af. Sommige powerbanks komen met ingebouwde USB-kabels, maar hier zijn we persoonlijk geen enorme fan van. Je bent dan afhankelijk van een enkele kabel en het is maar de vraag of dat de goede aansluiting is. Praktischer zijn dan de powerbanks met USB-A of USB-C-aansluitingen. Hier prik je jouw eigen kabels in, al komen sommige powerbanks ook met meegeleverde kabels die vaak wat korter zijn.

Afhankelijk van de USB-poort kan er ook nog veel verschil zitten in de hoeveelheid watt die ze uitleveren. Dit heeft geen impact op de capaciteit van je powerbank, maar wel op hoe snel je apparaten kunt opladen. Wanneer een powerbank snelladen ondersteunt, zal deze tussen de 15 en 18 watt aan stroom uitleveren. Dit is niet voldoende om bijvoorbeeld ook een laptop van stroom te voorzien. In dat geval zal een USB-poort minstens 65 watt, maar idealiter 90 tot 100 watt moeten kunnen leveren. Lees dan ook goed de omschrijving van de powerbank en kijk of dit aansluit bij het apparaat dat jij wilt opladen.

Als laatste dien je ook te kijken naar het snellaadprotocol als de powerbank dit ondersteunt. Afhankelijk van de powerbank kan deze beschikken over Power Delivery of Quick Charge. Deze protocollen zijn niet vrij inwisselbaar en in het verleden hebben we zelfs gezien dat dit apparaten als telefoons of handhelds kan beschadigen. Check dus vooraf goed welke protocollen jouw apparaat kan verdragen voordat je hem klakkeloos aan een powerbank hangt.

Draadloos en via zonnekracht

We hebben het nu vooral gehad over opladen via de kabel, maar dat is niet altijd nodig. Steeds meer powerbanks worden geleverd met een ingebouwde draadloze oplader. Dit staat vaak omschreven als een Qi-charger, maar met de introductie van Apple’s MagSafe-technologie komt ook dat steeds vaker voorbij. Dat laatste wil vooral ook zeggen dat de powerbank magnetisch aan je iPhone blijft plakken.

Een belangrijk gegeven met het draadloos opladen is wel dat het langer duurt dan via de klassieke USB-verbinding. Dit komt doordat de energieoverdracht via draadloze technologie nog altijd minder efficiënt is dan via de kabel, waardoor je dus langer moet wachten op een volle batterij. Gelukkig hebben bijna alle draadloze powerbanks wel een USB-poort, zodat je gemakkelijk de powerbank ook via de kabel nog met je telefoon kunt verbinden.

Niet draadloos maar wel onafhankelijk van een stopcontact zijn de powerbanks met ingebouwde zonnepanelen. Deze zijn over het algemeen minder populair dan de standaard powerbanks, maar bieden wel een oplossing in het geval je een tijdje off-grid de wildernis in gaat. Daarbij dien je wel rekening te houden met het feit dat deze powerbanks een beperkte capaciteit hebben en dat het opladen van de batterij via zonkracht erg lang kan duren. Zie dit dan ook meer als een noodoplossing dan een gemakje om in je rugzak te hebben.

Genoeg zaken om rekening mee te houden als je een powerbank koopt dus. Heb je nog vragen over het kopen van een powerbank, of heb je advies nodig? Laat het dan weten in de reacties of op onze Discord-server.