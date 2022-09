Dit was de tofste tech op gamescom 2022

Speakers met RGB, pc’s in schoenen en giga-schermen

Met hoe rustig gamescom dit jaar was, zorgt het gebrek aan grote gaming-namen voor extra ruimte op de beursvloer voor techbedrijven. We hebben dan ook bij aardig wat stands ons gezicht laten zien om te kijken welke toffe gear we kunnen verwachten in de komende maanden. Dit waren onze hoogtepunten in de tech op gamescom 2022.

Gear en technologie gericht op gamers mag toch altijd een beetje over de top zijn — een beetje extra. Dit jaar is dat dan ook niet anders met enorme beeldschermen, bijzondere computerkasten en natuurlijk een hoop RGB.

BenQ bouwt een overtuigende beamer voor gamers

De BenQ X3000i is op papier al een paar maanden te verkrijgen, maar was alsnog een machtig lichtpuntje op gamescom 2022. Een loeifelle én snelle LED-projector met 4K/HDR-beeldkwaliteit? Dat moet je immers gezien hebben. De X3000i-beamer ondersteunt 4K-resoluties tot 60 hertz, maar kan bijvoorbeeld 1080p-games op een vlotte 240 hertz uitspuwen.

In tegenstelling tot de meeste beamers is de X3000i ook echt gebouwd voor de gamer. Met responstijden van slechts 4 milliseconden (op 240 hertz) tot 16 milliseconden (op 60 hertz) is de projector zo om en nabij de snelste in zijn soort. Dat terwijl de projector nauwelijks inlevert op punch. Met HDR10-kleurbereik, volledige DCI-P3-dekking en 3000 ANSI lumen spatten games kleurrijk van het scherm — of de muur. Aan de hand van slimme beeldtechnieken, zoals de HDR Pro-modi, wordt het ook makkelijker om een geschikt plaatje voor jouw situatie en spellen te vinden. Zo kunnen donkere schermregionen automatisch ietwat aangesterkt worden, voor scherpere spelprestaties overdag of beter zicht in het algemeen.

Een korte demonstratie van de BenQ X3000i maakt het apparaat al snel begeerlijk. Het chique projectorblok kan in één klap een kamer omtoveren tot bioscoop voor grootse avonturengames of makkelijk party-genot. Uiteraard krijg je die grote stappen in de beamerwereld niet voor niets. De BenQ X3000i kent momenteel een adviesprijs van 2299 euro en is moeilijk te vinden in de Benelux…

SteelSeries maakt de speakerset weer hip met de Arena-lineup

Wie kort na de eeuwwisseling een upgrade maakte, zorgde er in ieder geval voor dat er een geluidskaart in de pc zat en een speakerset op het bureau stond. Headsets waren nog niet zo belangrijk, maar de tijden zijn veranderd. De speaker verdween in veel gevallen en in plaats daarvan is de headset noodzaak geworden. SteelSeries wil weer wat balans brengen en introduceerde kort voor de beurs zowel nieuwe headsets als nieuwe speakersets.

Daarbij vallen vooral de Arena-speakersets op. Er zijn drie verschillende modellen: de Arena 3, Arena 7 en Arena 9, respectievelijk bestaande uit een 2.0-, 2.1- en 5.1-setup. Daarbij springt vooral de Arena 9 in het oog met zijn vijf speakers en subwoofer. De twee voorspeakers zijn daarbij voorzien van RGB-verlichting, zowel boven op de behuizing als onder de voet. De twee achterspeakers hebben geen RGB-verlichting, maar vereisen ook geen extra kabel naar de subwoofer: alleen stroom op een van de speakers en een kabeltje tussen de achterspeakers is voldoende, wat het plaatsen een stuk gemakkelijker maakt.

De Arena-lijn van SteelSeries begint bij 149,99 euro voor de 2.0-set, 329,99 euro voor de 2.1-set en 599,99 euro voor de 5.1-set. Binnenkort lees je meer over de nieuwe Arena-lijn en de nieuwe Arctis Nova-headsets op Pixel Vault.

Cooler Master blijft bij eigen leest en wordt schoenmaker

Toen Cooler Master de Sneaker X oorspronkelijk onthulde, hadden we niet verwacht dat we de unieke computerkast snel in levenden lijve zouden zien. Maar welnee, op gamescom 2022 nam Cooler Master alvast een prototype van de bizarre sneakerbehuizing mee. Definitief is het ontwerp nog niet — over een releasedatum valt al helemaal niet te spreken — maar ook deze vroege Sneaker X staat al stevig in diens schoenen.

De Sneaker X is in de basis een open computerkast, met her en der al wat inbegrepen componenten. Een RGB-ventilator prijkt als een soort verlicht logo op de futuristische sneaker, terwijl ook de zool voorzien is van meerdere strakke RGB-banieren. Middels allerlei panelen is het mogelijk om de schoen open te schroeven, zodat de daadwerkelijke hardware binnenin geplaatst kan worden. Ruim is deze case niet bepaald — al is er nét voldoende ruimte voor full-sized videokaarten — maar het maakt een pc wel aardig drippy.

Een behuizing als de Sneaker X is niet voor iedereen, dat ziet Cooler Master net zo goed in. De daadwerkelijke oplage van Sneaker X-kasten zal daarom vrij gelimiteerd blijven, maar het concept wordt wel degelijk werkelijkheid. Bij concurrent NZXT bleek eenzelfde project puur om een marketingstunt (en later NFT-samenwerking) te gaan; Cooler Master maakt het gewoon. Dat past prima bij een partij die sowieso al nauwe banden onderhoudt met casemodders en andere computerfanaten.

De Samsung Odyssey Ark is groots in ieder opzicht

Een beeldscherm voor op je bureau heb je in allerlei soorten en maten, maar met de ARK Gaming Monitor gaat Samsung net een stapje verder. De Odyssey Ark 55 inch gaming-monitor is een beest dat eigenlijk niet eens thuishoort op een normaal bureau, maar toch bestaat het. Dankzij de 1000R-curve komt de monitor altijd op je af, of je deze nou in de horizontale of verticale stand hebt staan. Want ja: ook deze 55 inch monitor is te draaien naar een verticale stand, waarbij het beeldscherm vrij letterlijk boven je uit torent.

Dat dit enorme beeldscherm kan draaien is vooral te danken aan de enorme voet die erachter zit. Samsung heeft daarbij ook bewust gekozen om geen VESA-optie te bieden, dus de Odyssey Ark aan je muur monteren is helaas geen optie. De Odyssey Ark is verder wel van alle gemakken voorzien: een One Connect-box om al je kabels in te prikken, Mini-LED display met DisplayHDR 2000-certificering — vanuit Samsung overigens, niet VESA — en een vernieuwingsfrequentie van 165 hertz. Dit alles wordt geleverd met een kleine afstandsbediening en de bijzondere Ark Dial om je beeldscherm mee te bedienen.

Het enige wat jij nog nodig hebt is voldoende ruimte op je bureau en een diepe zak met geld: de Ark Odyssey is momenteel te koop voor 2999 euro.

De beste goodies kwamen dit jaar van HyperX

De stickers, het keycord: we kennen het wel. Ook bij de tech op gamescom horen traditiegetrouw wat goodies, maar het ene presentje is het andere niet. HyperX wint dit jaar de hoofdprijs op dat front, door kleinigheidjes weg te geven waar je daadwerkelijk wat aan hebt.

Met behulp van de 3D-printers van HP — sinds afgelopen jaar de nieuwe opperbazen van HyperX — deelde de gaming-divisie dit jaar een boel unieke keycaps uit. Van gestempelde logo’s tot kleurrijke eendjes en kikkertjes: deze knopjes zijn behoorlijk koddig.

Deze ‘tech’ is geenszins een product te noemen, maar een ingenieuze goodie is het zonder twijfel. Dat moedigen we graag aan; liever dit dan volstrekt nutteloze troep. Niet alleen ogen deze custom keycaps veel fraaier dan je van de gemiddelde 3D-print zou verwachten, ze integreren zich ook direct in je eigen set-up. Slimme marketing wel. Voor mijn part mogen we dat vaker zien. Het ontiegelijk schattige kikkertje (met een ontiegelijk schattig ridderhelmpje) wat tegenwoordig op mijn escapetoets zit, vind dat ook.

Hoewel er minder games waren dan verwacht — al zaten ook daar wat gamescom 2022-hoogtepunten tussen — was er dus meer dan genoeg tech om te bewonderen tijdens de Duitse gigabeurs. Heb je zelf prangende toevoegingen of kritische vragen over