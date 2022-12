Een headset voor ieder budget

Met de introductie van de Nova Pro-headsets brengt SteelSeries headsets uit onder een nieuwe lijn. Hoewel de bekende Arctis-naam er nog altijd in verweven zit, lijkt de Deense fabrikant deze naam over de komende jaren te rusten te willen leggen. Dit zien we ook bij drie nieuwe headsets die SteelSeries recentelijk op de markt bracht: de Arctis Nova 1, 3 en 7. Wij kregen ze allemaal op de post en hebben ze onder de loep genomen.

Met de nieuwe Arctis Nova-line-up is SteelSeries in hun headsets vooral qua design een nieuwe richting op gegaan. Er is gekozen voor een bescheiden en stijlvol design, waarbij alleen de scherpe hoeken op de headset nog iets van een gamerig gevoel geven. Waar we eerst nog dachten dat dit design alleen voor de Nova Pro-headsets was weggelegd, druppelt dit nu dus ook door naar de goedkopere modellen die in prijs variëren van 69,99 euro tot 199,99 euro.

Een degelijk instappunt: de Arctis Nova 1

De line-up van SteelSeries begint – zoals we ondertussen gewend zijn van de fabrikant – bij het nummer 1 in de vorm van hun instapmodel: de Arctis Nova 1. Dit is met zijn adviesprijs van 69,99 duidelijk een headset waar we niet al te veel gekke fratsen van hoeven te verwachten. Desalniettemin legt de fabrikant een solide basis met deze headset, dankzij fijne features als een verstelbare hoofdband en uitschuifbare microfoon.

Laten we bij die laatste beginnen, want dit was voorheen op de goedkopere SteelSeries-headsets een penibel onderwerp. Waar dit op de Arctis 1 nog ging over een loskoppelbare microfoon die je kwijt kon raken, is dit probleem op de Nova 1 opgelost op dezelfde manier die we ook van duurdere headsets kennen: simpelweg in de headset schuiven. Daarbij maakt SteelSeries over de hele line-up gebruik van dezelfde ClearCast-microfoon die eigenlijk altijd helder en duidelijk geluid doorgeeft aan je teamgenoten.

Aan de binnenkant is de Nova 1 op veel vlakken gelijk aan zijn duurdere broers, maar wordt er vooral bespaard op de constructie en connectiviteit. Bij zowel de Nova 1 als Nova 3 zien we volledig plastic behuizingen die duidelijk wat goedkoper aanvoelen dan de Nova 7 of Nova Pro. Dat betekent niet dat de headset bij het eerste contact uit elkaar valt, maar de metalen hoofdband van de duurdere modellen voelt wat steviger. Qua connectiviteit moet je het op de Nova 1 doen met een enkele 3,5mm audiojack – super universeel, maar met de langzaam verdwijnende headphone-jack niet altijd even praktisch meer. Dit verandert al meteen bij de middelste broer: de Arctis Nova 3.

Lichtjes die jij niet ziet: de Arctis Nova 3

Zoals hierboven aangegeven vervangt SteelSeries op de iets duurdere Nova 3 de 3,5mm audiojack-poort met een USB-C-poort. Daarmee schiet de prijs van de headset ook meteen 30 euro omhoog naar 99,99 euro – nog steeds een prijs die goed te overzien is, maar wel eentje die lastiger te verantwoorden is dan de goedkopere Nova 1. Dat komt voornamelijk door de extra, maar vooral overbodige functie die SteelSeries op dit model heeft geplaatst: RGB-verlichting.

De Nova 3 gebruikt dezelfde audio-drivers, microfoon en constructie als zijn goedkopere broertje, maar voegt daar RGB-verlichting aan toe. In de vorm van een stijlvolle gekleurde ring op iedere oorschelp kun je wat meer flair aan je headset geven, maar voor wie doe je dat? Jijzelf zal de verlichting niet zien als je zit te gamen en je teamgenoten waarschijnlijk ook niet. Het voelt dan ook als een headset gericht op aspirant-streamers die net wat meer willen opvallen.

Net als bij de Nova 1 ben je gebonden aan de kabel, maar in dit geval dus een USB-C-kabel. Deze is natuurlijk rechtstreeks in je computer, telefoon, Switch of PlayStation te prikken. Voor de PlayStation 4 gebruik je daarbij de de meegeleverde USB-C- naar USB-A-verloopstekker, maar ook dan behoud je RGB-verlichting. Op de Xbox prik je de headset niet in je console, maar rechtstreeks in je controller – daarmee verlies je RGB-verlichting, maar zoals ik al eerder zei: wie ziet dat nou?

Minder draden, meer opties: de Arctis Nova 7

Met een adviesprijs van 199,99 euro is de Arctis Nova 7 geen goedkope headset en meer dan twee keer zo duur als zijn kleinste broertje, maar hij biedt dan ook een betere ervaring op veel fronten. Net als de goedkopere opties beschikt de headset over high fidelity drivers, maar is de microfoon dit keer voorzien van AI-ondersteuning via de SteelSeries GG-software die overbodige geluiden uit je microfoon-audio moet filteren.

Een belangrijkere verbetering vinden we in de connectiviteit: met de stap van de Nova 3 naar de Nova 7 krijg je nu een volledig draadloze headset die zowel 2.4GHz als bluetooth ondersteunt. Net als bij vorige draadloze headsets is een kleine dongle verplicht voor de 2.4GHz-connectiviteit, maar de stabiele verbinding die dit met zich meebrengt is dit meer dan waard. Daarnaast biedt de headset de mogelijkheid om simultaan te verbinden met bluetooth en met 2.4GHz, waardoor je bijvoorbeeld het geluid van je PlayStation kunt horen terwijl je voor communicatie met Discord op je telefoon verbonden bent.

Net als de Nova 3 beschikt de Nova 7 over een USB-C-aansluiting voor het opladen van de headset, welke dankzij snelladen slechts 15 minuten aan de kabel hoeft te liggen voor zes uur gebruikstijd. Ook de 3,5mm audiojack keert op deze versie weer terug, zodat de headset in geval van nood ook nog bekabeld gebruikt kan worden. Een laatste detail dat anders is dan bij de kleinere broertjes zijn de vervangbare speaker-plaatjes, die in combinatie met de vervangbare en verstelbare hoofdband (die wel op alle modellen te vinden is) los te koop zijn bij SteelSeries.

Met de nieuwe Arctis Nova-headsets heeft SteelSeries voor ieder budget een passende headset, waarbij vooral de Nova 1 en de Nova 7 eruit springen door hun flexibiliteit en featureset. We zijn benieuwd: welke headset klinkt voor jou als de ideale toevoeging aan je set-up?

Benieuwd geworden naar de Arctis Nova 7? Let dan op, want daar geven we er eentje van weg. Ga naar onze prijsvraag-pagina om kans te maken op de headset!