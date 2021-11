Sneller opladen wordt onder andere mogelijk gemaakt door de toevoeging van een USB-C-poort op de hoofdtelefoon. Daarmee stapt ook SteelSeries over naar de meest praktische USB-poort sinds het begin van de USB-poort, nadat de fabrikant ook al voor de dongle overstapte naar USB-C.

Een andere kleine verbetering vinden we terug in diezelfde dongle, aangezien deze een stuk compacter is geworden. Zeker in verhouding tot de dongle van de 7X is deze zo’n anderhalve centimeter kleiner geworden in de breedte. Dat maakt de dongle wat prettiger voor je telefoon of Nintendo Switch, al zijn ze nog altijd niet zo compact als de Nintendo Switch-dongles van Genki.niet dat die nog veel functie bieden sinds de Bluetooth Audio-update voor de console, maar dat is een ander verhaal.