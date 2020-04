Ik moest even de kast induiken voor de aankoopbon om te checken hoe lang ik mijn pc al in huis heb staan. Volgens de factuur is mijn pc op 30 maart alweer vier jaar oud, maar daar merk ik gelukkig nog weinig van. Dat heeft voornamelijk te maken met de GTX 1070Ti die ik er vorig jaar in heb gezet, wat een flinke sprong vooruit was ten opzichte van mijn oude videokaart. Ik durf hier niet zo goed neer te zetten welke kaart dat was, maar laten we het erop houden dat ik op dat moment graag geld had gehad voor een GTX 970.

Om de voor de hand liggende financiële redenen, heb ik mijn studententijd doorgebracht als consolegamer. Dit is dus mijn eerste echte gamepc die ik zelf heb aangeschaft. Om die reden heb ik hem destijds niet zelf gebouwd, maar samengesteld en in elkaar laten zetten bij een professionele winkel. Op die manier wist ik zeker dat alles goed zou werken. Sindsdien heb ik er wel zelf wat aan gesleuteld, zoals dus met de nieuwe videokaart. Ook heb ik er een M.2 SSD ingezet van 1 TB. Dat scheelt aanzienlijk in de schrijf- en leessnelheid, wat erg handig is als je een reviewcode krijgt en binnen een half uur wilt kunnen spelen!

Verder presteert de machine nog erg goed en heb ik nog nergens last van gehad. Wel is te merken dat de temperatuur van mijn i7-6700K gemiddeld iets hoger komt te liggen, waaraan je toch kunt zien dat deze wel wat ouder begint te worden. Toch verwacht ik dat deze setup nog makkelijk een jaar of twee mee kan, al gaan de nieuwe consoles daar misschien wel een stokje voor steken. Ik sluit namelijk een nieuwe RTX-kaart niet uit als blijkt dat de games een grote sprong voorwaarts maken en met de nieuwe ray tracing-techniek is die kans erg groot.