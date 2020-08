Vroeger was het allemaal een stuk simpeler. Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn vader thuiskwam met twee dozen die voor mijn broer en mij waren. Wat bleek? Mijn vader had een Sega Master System en een Atari 2600 op de kop getikt. Destijds al een aantal jaren oud, maar voor mij en mijn broer maakte dat geen verschil. Mijn vader wist destijds niet dat dit de laatste dagen waren dat ik daglicht zag.

Hetgeen wat mij destijds verbaasde, was dat de games van beide consoles nog steeds in de winkel lagen. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik Desert Falcon uit de budgetbak van de Bart Smit viste. Een game waar de meest rare kleurcombinaties je oogballen inschoten en je trommelvliezen scheurden door de rare computertonen. Een ander hoogtepunt was de verzamelcassette vol met allerlei types games, van boxen en racen tot achter koeien aanrennen, maar ook het in mijn ogen legendarische Moon Patrol. Het deuntje zit nog steeds in mijn geheugen gebrand.

De Sega Master System was andere koek. Hier zagen we daadwerkelijk wat we bestuurden, en dat was niemand minder dan Sonic. In die tijd waren kinderen geen prinsjes en prinsesjes, want als je het ergens verklootte, dan werd je zonder pardon naar het begin van het level gestuurd. Deed je dat te vaak? Jammer dan, begin heel die game maar opnieuw. Ik heb Sonic zelfs zo vaak gespeeld dat ik de Sega Master System destijds helemaal kapot heb gespeeld. Ook gelijk de reden dat ik deze opnieuw heb gekocht, een aantal jaren terug.