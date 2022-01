In tegenstelling tot de Kiyo X maakt de Ripsaw X geen gebruik van dedicated software: het is letterlijk plug-and-play. Windows installeert automatisch de drivers voor de dongle en vanaf dat moment kun je jouw camera als webcam gebruiken in de software die je wilt. Of dit nu OBS, Streamlabs of Teams is: je camera komt probleemloos naar voren. Daarnaast is de Ripsaw X ook als audiobron te gebruiken, maar dat zouden we alleen aanraden als je ook een dedicated microfoon aan je camera hebt hangen.

Natuurlijk zijn er ook met de Ripsaw X dingen om rekening mee te houden, zoals het gebrek aan software. Hoewel dit het gebruik simpel maakt, zorgt het er ook voor dat aanpassingen aan je beeld óf op je camera, óf in software als OBS moet gebeuren. Even de kleurtemperatuur bijstellen vanuit iets als Teams zit er dan ook niet in. Daarnaast ben je volledig afhankelijk van de output die je camera levert: komt er geen schone video-feed uit je camera, dan moeten je collega’s dus ook tegen alle iconen op je video-feed aankijken. Niet zozeer een probleem van de Ripsaw X, maar wel iets om rekening mee te houden.

De Ripsaw X gaat momenteel met een adviesprijs van 139,99 euro over de toonbank.